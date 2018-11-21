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Все про:налоги (2514) экология (1044) Гройсман (4439) Кубив (160) Галасюк (47)

 Галасюк: Эконалог нанесет удар по промышленности

Инициированное правительством поднятие экологического налога для промышленности в более чем 70 раз нанесет серьезный удар по украинской промышленности. Положительного же эффекта для экологии или экономики ожидать не стоит.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, пишет OBOZREVATEL.

"Экологический налог хотят поднять в 70 раз. Причем без целевого направления на уменьшение выбросов или другие действенные способы улучшения экологии. Это фискальная петля на шее украинской промышленности!" - пояснил заместитель лидера Радикальной партии Олега Ляшко по экономической политике.

Как отмечает нардеп, десятки крупных промышленных предприятий, таких как Никопольский завод ферросплавов, обращение которого он выложил у себя на Фейсбук-странице, и сотни производителей, вместо того, чтобы инвестировать в модернизацию, рабочие места и экологию, должны будут отдать средства налоговикам. "Очевидно, таково видение "экономической стратегии" нынешних чиновников. Что по этому поводу думают Министр экономики Кубив и премьер Гройсман?" - спрашивает Галасюк.

По его словам, команда РПЛ не голосовала за нелепый налоговый законопроект №9260 из "бюджетного пакета", ведь им вместо стимулов для инвесторов, производителей и экспортеров, в очередной раз предусматривается повышение налогов и "выдавливание последних соков" из остатков промышленности.

Источник: https://censor.net.ua/n3098060
 
   
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Скажите вы этому дебилу, что "улучшение экологии" это такая же тупость,как и "улучшение математики".
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ремонтируйте, проводите реконструкции, снижайте выбросы и будет вам счастье.
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Да, и кстати - экологически налоги очень не любит платить Ахметов, спонсор Шляшка, вот откуда ноги и ростут у этого выступления.
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у промышленников было достаточно времени для модернизации.и кредиты под это брали.А,получается.втихаря надеялись на "авось,пронесёт...не впервой".
Не пронесло и отвечать придётся.Нельзя просто так грести лопатой прибыли,калеча среду обитания . Кроме получения прибылей.дельцам нужно научиться думать о том,насколько пригодна будет жизнь не только "сторонних людей".но и их прямым потомкам.самые первые буржуазные страны.которые сразу кинулись в бесшабашный "прибыльный капитализм".пожав плоды неразумно проведённой "технической революции",теперь самые ярые борцы за экологию.поскольку их дети-внуки первыми пострадали из-за ухудшения экологии.
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Вообще нахрен закрыть эту промышленность!! От нее только грязь и грязный воздух!!
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Подивіться, за що він голосував і за що не голосував, і все стане ясно з цим Галасюком.
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1.Економічна сутність під "екологічним податком" - відсутня - це маразм ....

2. Можуть існувати лише штрафи за понаднормативні забруднюючі викиди
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Коли штрафи досягнуть рівня їхньої прибутковості, тоді власники заводів почнуть щось робити.
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