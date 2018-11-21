 Принятие бюджета 22 ноября даст нам спокойно закончить 2018 год и позволит Кабмину продолжать реформы, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства 21 ноября.
"Принятие бюджета 22 ноября даст нам спокойно закончить 2018 год. Я надеюсь, что за это время мы найдем объединение", - сказал глава правительства.
По его словам, в случае принятия документа, Кабмин сможет продолжать все реформы и строительство инфраструктуры.
"Мы соединим областные центры хорошими дорогами. Такие примеры уже есть", - отметил он.
Напомним, 18 октября народные депутаты Верховной Рады Украины приняли за основу и в целом проект постановления №9000-П о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год.
Подсказываю - Чем больше украли для порохоботов, тем меньше потратит Путин
Пане Гройсман, ви назвете мене агентом кремля, але хто є хто покаже час.
Дуже вже хочеться українцям, щоб ви опублікували той документ, де МВФ вимагає, щомісяця, піднімати для людей тарифи. Покажіть той папір нам, і рядки про тарифи підкресліть, щоб всі побачили!
Щось нам мало віриться, пане Гройсман, що той МВФ, як і мафія на Банковій, вирішили ще раз познущатися з українців, які за три роки життя по - новому, стали бідні, як церковні миші.
Дивно то все!
МВФ не наказує забрати в депутатів і міністрів їх автопарки, десятки квартир, мішки грошей, які вказали в деклараціях, і якими розжилися під час війни в державі.
Мовчить МВФ і про олігархів, які при нашій занепалій економіці, багатіють, що аж страшно. Чому б не змусити їх поділитися з Україною, про любов до якої вони клянуться!
А може МВФ не мовчить! Бачить, як на нашій бідності багатіє кожен, хто біля корита.
Може, ви, пане Гройсман, не говорите правду. Своїми млн.ділитися шкода.
Куди простіше вирішити і постановити дерти з українців шкіру ( бо кишені почистили раніше).
І траншів тих українці не бачать. Розлітаються вони по дорогих кишенях і заморських рахунках…
Ну то як, пане Гройсман?! Може досить тягти з нас, бо й вже немає що.
Час вам злізти з нашої шиї і згадати таблицю ділення.
Жадність фраєра губить, певно чули про таке!
В кожному українцеві живе Кармелюк, чи Довбуш! І терпіння наше не вічне!
Подумайте, пане Гройсман. Подумайте!…
Сколько ж можно так издеваться над жителями Украины? Люди и так уже проклинают и нынешнюю "власть", и тех кто её "намайданил", и все что с ней связано.
и власти счас с майданом ассоциируют только совсем недалекие
Физиономия " Alehsandr Belov" понятна?
их надо понять и простить - всеравно тот тн бюджент у нас никогда нормально не принимался
и 0 равен бесконечности - помоему все давно ясно
останутся пенсы менты и гроси
А КОГО вместо них?
А, Малятка?
Тум-бала, тум-бала, тум-балала,
Тум-балалайке, шпил балалайке,
Тум-балалайке, фрейлех зол зайн! ...»©.
Г(емор)ройсман продолжил: «Ну и вовремя смотаться на недельку-другую кому на Мальдивы, кому на Карибы или Сейшелы, а кому и на историческую обетованную, короче - кому куда. А лохмандеи пущай вірою вірять, мовою мовлять і збирають волонтерську допомогу в армію, не забывая предварительно заплатить по новым тарифам».
Гройсман показав,як треба працювати і заявив,ЩО НА ВИБОРИ, ВІН ЗНОВ ПІДЕ.
мокшан не спрашивают
Про Ужасы Крававай НАТЫ!