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 Политика Украины, Экономика
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 Принятие бюджета 22 ноября даст нам спокойно закончить 2018 год и позволит Кабмину продолжать реформы, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал сконцентрироваться в 2019 году на стабильности.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства 21 ноября.

"Принятие бюджета 22 ноября даст нам спокойно закончить 2018 год. Я надеюсь, что за это время мы найдем объединение", - сказал глава правительства.

По его словам, в случае принятия документа, Кабмин сможет продолжать все реформы и строительство инфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Верховну Раду поступил доработанный проект госбюджета-2019

"Мы соединим областные центры хорошими дорогами. Такие примеры уже есть", - отметил он.

Напомним, 18 октября народные депутаты Верховной Рады Украины приняли за основу и в целом проект постановления №9000-П о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год.

Источник: https://censor.net.ua/n3098058
 
   
 Топ комментарии
 
хватит таких реформ, остановитесь а то 4 млн выехавших это только начало
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Лист від народу
Пане Гройсман, ви назвете мене агентом кремля, але хто є хто покаже час.
Дуже вже хочеться українцям, щоб ви опублікували той документ, де МВФ вимагає, щомісяця, піднімати для людей тарифи. Покажіть той папір нам, і рядки про тарифи підкресліть, щоб всі побачили!
Щось нам мало віриться, пане Гройсман, що той МВФ, як і мафія на Банковій, вирішили ще раз познущатися з українців, які за три роки життя по - новому, стали бідні, як церковні миші.
Дивно то все!
МВФ не наказує забрати в депутатів і міністрів їх автопарки, десятки квартир, мішки грошей, які вказали в деклараціях, і якими розжилися під час війни в державі.
Мовчить МВФ і про олігархів, які при нашій занепалій економіці, багатіють, що аж страшно. Чому б не змусити їх поділитися з Україною, про любов до якої вони клянуться!
А може МВФ не мовчить! Бачить, як на нашій бідності багатіє кожен, хто біля корита.
Може, ви, пане Гройсман, не говорите правду. Своїми млн.ділитися шкода.
Куди простіше вирішити і постановити дерти з українців шкіру ( бо кишені почистили раніше).
І траншів тих українці не бачать. Розлітаються вони по дорогих кишенях і заморських рахунках…
Ну то як, пане Гройсман?! Може досить тягти з нас, бо й вже немає що.
Час вам злізти з нашої шиї і згадати таблицю ділення.
Жадність фраєра губить, певно чули про таке!
В кожному українцеві живе Кармелюк, чи Довбуш! І терпіння наше не вічне!
Подумайте, пане Гройсман. Подумайте!…
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Як можна продовжувати реформи які не починалися. Нонсенс!!!!!
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сколько заложено на информвойска? Принятие бюджета 22 ноября даст нам спокойно закончить 2018 год и позволит Кабмину продолжать реформы, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3168
Подсказываю - Чем больше украли для порохоботов, тем меньше потратит Путин
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хватит таких реформ, остановитесь а то 4 млн выехавших это только начало
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Лист від народу
Пане Гройсман, ви назвете мене агентом кремля, але хто є хто покаже час.
Дуже вже хочеться українцям, щоб ви опублікували той документ, де МВФ вимагає, щомісяця, піднімати для людей тарифи. Покажіть той папір нам, і рядки про тарифи підкресліть, щоб всі побачили!
Щось нам мало віриться, пане Гройсман, що той МВФ, як і мафія на Банковій, вирішили ще раз познущатися з українців, які за три роки життя по - новому, стали бідні, як церковні миші.
Дивно то все!
МВФ не наказує забрати в депутатів і міністрів їх автопарки, десятки квартир, мішки грошей, які вказали в деклараціях, і якими розжилися під час війни в державі.
Мовчить МВФ і про олігархів, які при нашій занепалій економіці, багатіють, що аж страшно. Чому б не змусити їх поділитися з Україною, про любов до якої вони клянуться!
А може МВФ не мовчить! Бачить, як на нашій бідності багатіє кожен, хто біля корита.
Може, ви, пане Гройсман, не говорите правду. Своїми млн.ділитися шкода.
Куди простіше вирішити і постановити дерти з українців шкіру ( бо кишені почистили раніше).
І траншів тих українці не бачать. Розлітаються вони по дорогих кишенях і заморських рахунках…
Ну то як, пане Гройсман?! Може досить тягти з нас, бо й вже немає що.
Час вам злізти з нашої шиї і згадати таблицю ділення.
Жадність фраєра губить, певно чули про таке!
В кожному українцеві живе Кармелюк, чи Довбуш! І терпіння наше не вічне!
Подумайте, пане Гройсман. Подумайте!…
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Когда "Когда " БАЗАРКОМЫ, НЕУЧИ, с левыми дипломами" пишут письма Премьеру - эти письма выбрасываются в помойку.
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Когда " БАЗАРКОМЫ, НЕУЧИ, с левыми дипломами" занимают такие посты, то страна летит в пропасть!
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А может достаточно уже этих "рехформ"?!
Сколько ж можно так издеваться над жителями Украины? Люди и так уже проклинают и нынешнюю "власть", и тех кто её "намайданил", и все что с ней связано.
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не надо про всех ок?
и власти счас с майданом ассоциируют только совсем недалекие
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О! Терминология знакома, про "тех кто её "намайданил", а, господа - панове?
Физиономия " Alehsandr Belov" понятна?
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Як можна продовжувати реформи які не починалися. Нонсенс!!!!!
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ну как им воровать надо спокойно
их надо понять и простить - всеравно тот тн бюджент у нас никогда нормально не принимался Ухвалення бюджету 22 листопада дасть нам спокійно закінчити 2018 рік і дозволить Кабміну продовжувати реформи, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9084
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Якщо Уряд вірить в те що то бюджет-то що це за Уряд, якщо не вірить, а робе вигляд що вірить, то знову ж таки що то за Уряд!!!!
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ну а какое правительство будет если во главе чел с 8 классами образоваия
и 0 равен бесконечности - помоему все давно ясно Ухвалення бюджету 22 листопада дасть нам спокійно закінчити 2018 рік і дозволить Кабміну продовжувати реформи, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3419
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последнтий уехавший потушит свет
останутся пенсы менты и гроси Ухвалення бюджету 22 листопада дасть нам спокійно закінчити 2018 рік і дозволить Кабміну продовжувати реформи, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1451
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Ніколи спокійно не приймався бюджет, а особливо перед виборами. Тому обговорювати бюджет стане можливим лише після його прийняття.
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Миллионные премии и зарплаты заложили в бюджет самим себе?
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а как же - в виннициких экономистах это главное - не забыть себя любимого Ухвалення бюджету 22 листопада дасть нам спокійно закінчити 2018 рік і дозволить Кабміну продовжувати реформи, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8465
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Воно намагається підвести нас під дурного хату? Може досі вже рехформ? Йдіть вже геть, кровопивці
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Геть! Гей-гей! Усех геть!!!
А КОГО вместо них?
А, Малятка?
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«...Тум-бала, тум-бала, тум-балалайке
Тум-бала, тум-бала, тум-балала,
Тум-балалайке, шпил балалайке,
Тум-балалайке, фрейлех зол зайн! ...»©.
Г(емор)ройсман продолжил: «Ну и вовремя смотаться на недельку-другую кому на Мальдивы, кому на Карибы или Сейшелы, а кому и на историческую обетованную, короче - кому куда. А лохмандеи пущай вірою вірять, мовою мовлять і збирають волонтерську допомогу в армію, не забывая предварительно заплатить по новым тарифам».
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Британия и США помогают ,чего вам не хватает?
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главное чтоб помощь в будках не осела вся Ухвалення бюджету 22 листопада дасть нам спокійно закінчити 2018 рік і дозволить Кабміну продовжувати реформи, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3381
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Медведев подписал новые тарифы ЖКХ.Айда на Мавзолей....
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Бла-бла-бла.Собі зарплати поробили,ліс вирізали,бурштин продають,з газом хімічать,недоторканість з себе не зняли,податок на розкіш не ввели,зато ввели "драконівський"податок на розмитнення євроблях,приватизацію і інвестиції провалили,4200 так і не підняли.Але підняли тарифи,ціну палива,а ціна на все остальне піднялась автоматично.
Гройсман показав,як треба працювати і заявив,ЩО НА ВИБОРИ, ВІН ЗНОВ ПІДЕ. Ухвалення бюджету 22 листопада дасть нам спокійно закінчити 2018 рік і дозволить Кабміну продовжувати реформи, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6067
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вы главное голосуйте за будки и термос Ухвалення бюджету 22 листопада дасть нам спокійно закінчити 2018 рік і дозволить Кабміну продовжувати реформи, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7014
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Болваны,Украина находится под жестким прессингом финансовых структур Западных банков и Пентагона.Вы сначала Думать научитесь а потом калякайте сюда свои СОПЛИ... Ухвалення бюджету 22 листопада дасть нам спокійно закінчити 2018 рік і дозволить Кабміну продовжувати реформи, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2455
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кацапе - геть п1д шконку Ухвалення бюджету 22 листопада дасть нам спокійно закінчити 2018 рік і дозволить Кабміну продовжувати реформи, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3848
мокшан не спрашивают Ухвалення бюджету 22 листопада дасть нам спокійно закінчити 2018 рік і дозволить Кабміну продовжувати реформи, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8980
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в контексте следует читать:-"продолжать реформы" -дайте спокойно доворовать что не успели!!! не так много времени осталь до бегства с Украины, иначе нам писта...
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Сегодня мне исполнилось 53 года и родился я в Украине.Сус пасть зарой,болван Ухвалення бюджету 22 листопада дасть нам спокійно закінчити 2018 рік і дозволить Кабміну продовжувати реформи, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1812
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мда то что тебе 50 не говорит что ты умный)))
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Оно и видно, что с утра ты уже неплохо накатил-несёшь всякую ахинею.
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Министр обороны Британии Вильямсон обещает всесторононнюю помощь Украине в плане обороны.Мавзолейные Хмыри,ау... Ухвалення бюджету 22 листопада дасть нам спокійно закінчити 2018 рік і дозволить Кабміну продовжувати реформи, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3272
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Розкажи мени! Розкажи!
Про Ужасы Крававай НАТЫ!
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короче воровать будут и дальше . спасибо за откровенность благотеятель ты наш ))
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В 2013-м году моя зарплата в годовом выражении составляла около150тыс грн.Сейчас по итогам 2018-го на ТОЙ ЖЕ работе будет около 90 тыс грн.Борисыч, может хватит потужных реформ?В долларовом выражении моя зарплата сократилась в 5!!! раз.А в ценовом я не могу себе позволить жить без постоянных долгов.И что-то мысль о поездке в Польшу этак минимум на пару лет как-то уж фанатично меня преследует.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПринятие бюджета 22 ноября даст нам спокойно закончить 2018 год и позволит Кабмину продолжать реформы, - Гройсман
 
 
 
 
 
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