 Принятие бюджета 22 ноября даст нам спокойно закончить 2018 год и позволит Кабмину продолжать реформы, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства 21 ноября.

"Принятие бюджета 22 ноября даст нам спокойно закончить 2018 год. Я надеюсь, что за это время мы найдем объединение", - сказал глава правительства.

По его словам, в случае принятия документа, Кабмин сможет продолжать все реформы и строительство инфраструктуры.

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"Мы соединим областные центры хорошими дорогами. Такие примеры уже есть", - отметил он.

Напомним, 18 октября народные депутаты Верховной Рады Украины приняли за основу и в целом проект постановления №9000-П о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год.