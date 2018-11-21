 "Прозрачный рынок, рост экономики, безвиз, честная конкуренция": Омелян о причинах возвращения Wizz Air в Украину

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"2015:
- у Вас война
- непрозрачные правила игры на рынке и нечестное распределение маршрутов
- финансовая нестабильность и валютные ограничения
- мы уходим из Украины!
- ребята, подождите, мы все исправим!
- нет, мы не верим и уходим. Как-то без нас ...
2018:
- у Вас прозрачный рынок, рост экономики, рекордный рост авиаперевозок, безвиз, честная конкуренция и одинаковый подход к каждому участнику рынка
- Мы возвращаемся! Более того, в 2019 мы создаем "Виззейр-Украина" с флотом 10 самолетов украинской регистрации, уплатой налогов и созданием сотен новых высокооплачиваемых рабочих мест в Украине. В течение 3-5 лет этот флот удвоится. Будем работать на внутренних и международных авиарейсах по лоу-кост ценам.
Это была короткая история Украины 2015-2018, за которой тяжелый труд 24/7, стоны, шельмование тупыми "зрадами" и уголовным делам, проклятия сквозь зубы и толкание этой телеги, которую в процессе толкания пытаешься превратить в гиперлуп.
Все возможно! Если веришь и знаешь как! 😉
И если есть политическая поддержка!
Спасибо, Петр Порошенко!
Теперь, ждем хорошие новости от SkyUp Airlines"
Существуют лидеры которые дерутся за Украину, а существуют те, кто дерется за власть в Украине. В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и согнала войска на границу с Донбассом, бороться за Украину во главе народа, решился только один человек, Порошенко. Тем кто сегодня дерется за власть, было наплевать на Украину ибо нужно было восстанавливать макияж, отращивать волосы посещать массажные салоны и плевать что в Украине война и гибнут украинцы. Из всех исторических сводок об Украине, фактом остается то, что каждый, кто бился за власть в Украине - "ВСЕГДА" предавал и вставал на сторону русских. Тем кто борется за власть в Украине, наплевать где он ее получит в Кремле или в Украине главное усесться на трон, пускай даже предав Украину и ее народ. Украинцам пора научится различать тех кто бьется за Украину, от тех кто борется за власть в Украине.
Ты охренел???
о войне ж не слова? это ж у нас война..а там, у них рост доходов... экономики и т.д по тексту
h У частини армійських чиновників немає проблем з тим, щоб красти на їжі людей, які своїм життям захищають країну. Оскільки ці недолюди й далі на своїх посадах, то і керівництво країни не вважає проблемою крадіжку на їжі у військових.
постачальника, обраного чиновниками Міністерства оборони. Компанія "Військторг" через засновників і менеджерів пов'язана із так званою "генерал-Єнакієвською" групою.
Свою назву вона отримала за часів президента Віктора Януковича через зв'язок з тодішнім міністром оборони Михайлом Єжелєм, який був пов'язаний бізнесом з нардепом від "Партії регіонів" Юрієм Іванющенком, також відомий як "Юра Єнакіївський". У 2017 - 2018 роках "Військторг" отримав замовлення Міноборони на 2 мільярди 870 мільйонів гривень. Це майже половина харчових підрядів армії у цей період. У 2014 - 2016 роках компанії "генерал-Єнакієвської" групи отримали від Міноборони підрядів на 3 мільярди 340 мільйонів гривень. Це теж майже половина харчових підрядів армії у той період.
https://24tv.ua/pravo_na_gidnist_tag5657
Что празднуем? То что офис откроется в Киеве с 3 девочками на телефоне, и саомлеты перерегистрируют в Украине? Ну пассажиры и раньше не знали что борта зарегистрированы в Венгрии, им это все равно.