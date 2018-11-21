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 Политика Украины, Экономика
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Все про:авиация (1764) авиасообщение (430) Омелян (568) лоукост (103) Wizz Air (12)

 "Прозрачный рынок, рост экономики, безвиз, честная конкуренция": Омелян о причинах возвращения Wizz Air в Украину

Прозрачный рынок, рост экономики, рекордный рост авиаперевозок, безвиз, честная конкуренция и одинаковый подход к каждому участнику рынка привело к тому, что лоукост Wizz Air намерен возобновить работу украинской авиакомпании "Визз Эйр Украина" в 2019 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"2015:
- у Вас война
- непрозрачные правила игры на рынке и нечестное распределение маршрутов
- финансовая нестабильность и валютные ограничения
- мы уходим из Украины!
- ребята, подождите, мы все исправим!
- нет, мы не верим и уходим. Как-то без нас ...

2018:
- у Вас прозрачный рынок, рост экономики, рекордный рост авиаперевозок, безвиз, честная конкуренция и одинаковый подход к каждому участнику рынка
- Мы возвращаемся! Более того, в 2019 мы создаем "Виззейр-Украина" с флотом 10 самолетов украинской регистрации, уплатой налогов и созданием сотен новых высокооплачиваемых рабочих мест в Украине. В течение 3-5 лет этот флот удвоится. Будем работать на внутренних и международных авиарейсах по лоу-кост ценам.

Это была короткая история Украины 2015-2018, за которой тяжелый труд 24/7, стоны, шельмование тупыми "зрадами" и уголовным делам, проклятия сквозь зубы и толкание этой телеги, которую в процессе толкания пытаешься превратить в гиперлуп.

Все возможно! Если веришь и знаешь как! 😉
И если есть политическая поддержка!
Спасибо, Петр Порошенко!

Теперь, ждем хорошие новости от SkyUp Airlines"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Wizz Air возвращается в Украину: первые рейсы лоукост собирается запустить в 2019 году

Прозрачный рынок, рост экономики, безвиз, честная конкуренция: Омелян о причинах возвращения Wizz Air в Украину 01
Прозрачный рынок, рост экономики, безвиз, честная конкуренция: Омелян о причинах возвращения Wizz Air в Украину 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ryanair запускает шесть новых направлений из Киева

Источник: https://censor.net.ua/n3098055
 
   
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Прозрачный рынок, рост экономики, безвиз, честная конкуренция"... томос!!!! томос еще , гиперлуп и пломбы! "Прозрачный рынок, рост экономики, безвиз, честная конкуренция": Омелян о причинах возвращения Wizz Air в Украину - Цензор.НЕТ 5980
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"Прозрачный рынок, рост экономики, безвиз, честная конкуренция": Омелян о причинах возвращения Wizz Air в Украину - Цензор.НЕТ 9615
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Тютелька в тютельку под конец президенства )) Заслуги раздуваются вентилятором т веерами в ручную. Но все знают - все это гавно. На фоне остального ОБЛОМА,
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Поддерживай тех, кто борется за Украину, а не за власть в Украине.
Существуют лидеры которые дерутся за Украину, а существуют те, кто дерется за власть в Украине. В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и согнала войска на границу с Донбассом, бороться за Украину во главе народа, решился только один человек, Порошенко. Тем кто сегодня дерется за власть, было наплевать на Украину ибо нужно было восстанавливать макияж, отращивать волосы посещать массажные салоны и плевать что в Украине война и гибнут украинцы. Из всех исторических сводок об Украине, фактом остается то, что каждый, кто бился за власть в Украине - "ВСЕГДА" предавал и вставал на сторону русских. Тем кто борется за власть в Украине, наплевать где он ее получит в Кремле или в Украине главное усесться на трон, пускай даже предав Украину и ее народ. Украинцам пора научится различать тех кто бьется за Украину, от тех кто борется за власть в Украине.
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Прозрачный рынок, рост экономики, безвиз, честная конкуренция"... томос!!!! томос еще , гиперлуп и пломбы! "Прозрачный рынок, рост экономики, безвиз, честная конкуренция": Омелян о причинах возвращения Wizz Air в Украину - Цензор.НЕТ 5980
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"Прозрачный рынок, рост экономики, безвиз, честная конкуренция"

Ты охренел???
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та то он о своем...на своей волне...в своем параллельном мире...
о войне ж не слова? это ж у нас война..а там, у них рост доходов... экономики и т.д по тексту
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Тютелька в тютельку под конец президенства )) Заслуги раздуваются вентилятором т веерами в ручную. Но все знают - все это гавно. На фоне остального ОБЛОМА,
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А как вам такое: "кто не ворует- тот огент кремля"!
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причина та, что они рассчитывают с апреля следующего года не будет власти барыг и можно будет спокойно вести бизнес.
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та то ему в своем офигительном кабинете, в кожаном кресле, с отоплением аж окна открыты, с личной машиной у подъезда и приличной зарплатой... так это все видится...
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"Я художник, я так вижу". Яснопонятно
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У нашого головноторгуючого Сезонну цвітну капусту Міноборони закупило по 57,00 гривень за кіллограм. Для порівняння освітяни Дніпровської РДА у Києві купили її втричі дешевше - по 15,00 гривень, а Національна академія внутрішніх справ удвічі дешевше - по 19 гривень. Звичайну ріпчасту цибулю Міністерство оборони закупило по 15 гривень за кілограм, тоді як в гіпермаркетах її продають за 11 - 12 гривень.
h У частини армійських чиновників немає проблем з тим, щоб красти на їжі людей, які своїм життям захищають країну. Оскільки ці недолюди й далі на своїх посадах, то і керівництво країни не вважає проблемою крадіжку на їжі у військових.
постачальника, обраного чиновниками Міністерства оборони. Компанія "Військторг" через засновників і менеджерів пов'язана із так званою "генерал-Єнакієвською" групою.
Свою назву вона отримала за часів президента Віктора Януковича через зв'язок з тодішнім міністром оборони Михайлом Єжелєм, який був пов'язаний бізнесом з нардепом від "Партії регіонів" Юрієм Іванющенком, також відомий як "Юра Єнакіївський". У 2017 - 2018 роках "Військторг" отримав замовлення Міноборони на 2 мільярди 870 мільйонів гривень. Це майже половина харчових підрядів армії у цей період. У 2014 - 2016 роках компанії "генерал-Єнакієвської" групи отримали від Міноборони підрядів на 3 мільярди 340 мільйонів гривень. Це теж майже половина харчових підрядів армії у той період.
https://24tv.ua/pravo_na_gidnist_tag5657
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Подожди, так Визейр летал в Украине с 2008 по 2015 годы при папыредныках, получается и при них был прозрачный рынок и рост экономики?
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Йуліна вата повилазила із дупи хуйла та уже встигла нагадити.
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Вешает лапшу на уши местным про покращення, а его жена как бы случайно рожает детей в Америке, чтобы они бесплатно стали американцами, по праву рождения.
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Омелян, расскажи о каком "возвращении" идет речь, если ВИЗЗєйр спокойно летал из Украины все эти годы и нарастил с 2015 по 2018 объем перевозок украинских пассажиров в 3 раза?
Что празднуем? То что офис откроется в Киеве с 3 девочками на телефоне, и саомлеты перерегистрируют в Украине? Ну пассажиры и раньше не знали что борта зарегистрированы в Венгрии, им это все равно.
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Стесьняюсь спросить, а это точно работа президента встречать перевозчика лично, или какой президент, такие и встречи？
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"Дякую,Петро Порошенко"...Ось в цих простих,щирих,зрозумілих кожному українцю словах і криється причина повернення авіакомпаніі...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Прозрачный рынок, рост экономики, безвиз, честная конкуренция": Омелян о причинах возвращения Wizz Air в Украину
 
 
 
 
 
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