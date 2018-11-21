 Wizz Air возвращается в Украину: первые рейсы лоукост собирается запустить в 2019 году

Лоукост Wizz Air намерен возобновить работу украинской авиакомпании "Визз Эйр Украина" в 2019 году. Сегодня главный исполнительный директор компании Джозеф Варади обсудил этот вопрос с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава компании отметил, что Wizz Air работает в Украине 10 лет и уже перевезла 7 млн пассажиров. "Мы хотим усилить свое присутствие и сделать больше для Украины... Считаю, что инвестиционный климат в Украине изменился к лучшему", – сказал он.
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Президент Украины Петр Порошенко считает, что возвращение авиакомпании Wizz Air в Украину является символическим и характеризует изменения в стране за последние четыре года.
"Тот факт, что Украина в рейтинге Doing Business вышла уже на 71 ступеньку, опередив отдельные страны ЕС, и мы уверены, что и благоприятный инвестиционный климат будет убеждать, что это абсолютно правильное решение Wizz Air", – сказал Порошенко.
Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, который выполняет рейсы более чем по 600 маршрутам с 25 баз, соединяя 142 направления в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 105 самолетов Airbus A320 и A321.
Как известно, Wizz Air выполнила свой первый международный рейс из Киева в Лондон в 2008 году. Однако в 2015 году Wizz Air закрыл украинскую авиакомпанию "Визз Эйр Украина" и резко сократил количество рейсов из страны. Украинские рейсы перевели на обслуживание венгерской "дочкой" лоукоста.
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В 2016 году стало известно о возобновлении полетов компании в/из Киева. Так, в ноябре Wizz Air начал выполнять полеты по двум новым маршрутам из Киева в Ганновер (Германия) и Вроцлав (Польша). Кроме того, Wizz Air объявила о запуске нового маршрута из Киева в Братиславу. Однако даже в 2017 году Wizz Air отказывалась возобновить работу "украинской дочки".
Напомним, конкурент Wizz Air на украинском рынке лоукост Ryanair также расширяет присутствие в Украине и откроет пять новых направлений.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Wizz_Air_Ukraine
В Угорщині чергова зрада?
Ну откроют офис в Киеве, возьмут 3 девочки на телефоны и 1 директора, новость мирового значения
"Все эти постпорошенковские времена я, как и вы, не верил в суды. Я борюсь с идиотами, которые осознанно или неосознанно играют на стороне врага. Я всегда подсвечивал достижения, а не проблемы. Я предпочитал смещать фокус аудитории в сторону побед, убирая его подальше от проё*ов.
Перемогофил - энтузиаст.
Но только не про суды. Живя в ФБ-мирке, я постоянно натыкаюсь на судебную зраду. Кто-то из плохих судей уволил хорошую судью. Кто-то восстановил экс-беркутовца в должности. Кто-то из судей решил, что уволенные раньше чинуши достойны восстановления. Так она и формируется - картина мира, в которой Украина проё*ывает, виноват Порошенко, а прокремлевская тимоха мца и молодца, она всем сдезает гут.
Так вот. А теперь про суды.
USAID провели опрос населения по уровню доверия к украинской судебной ветви власти. В отличие от социальных сетей, в этом опросе приняли участие те, кто имел отношение к судам. Те, кто участвовал в судебных заседаниях.
В итоге, уровень доверия вырос до 16%. С одной стороны, это очень мало. Но если сравнивать с эпохой януковича, уровень доверия вырос в три раза. Получается, что наши СМИ, ЛОМы, ТРК всегда подсвечивают какой-то один единичный кейс коррумпированных судей. И в информационном поле это экстраполируется как «аааааааааа! Ничего не меняется!!»
Однако, хрен там.
По данным USAID 60% граждан, которые имели отношение к судопроизводствам, соглашаются с тем, что квалификация судей была отличной, а 63% соглашаются с тем, что судьи исповедуют такт и вежливость.
То есть.
Дорогой пипол, когда СМИ и недобросовестные политики фокусируют твоё внимание на судейской неудаче и экстраполируют это на всю судебную систему - не верь.
Сломать самую закастованную систему за 4 года невозможно. Но тренд на её перелом отрицанию не подлежит."
Вот таке "зубожіння".