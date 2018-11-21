 Wizz Air возвращается в Украину: первые рейсы лоукост собирается запустить в 2019 году

Лоукост Wizz Air намерен возобновить работу украинской авиакомпании "Визз Эйр Украина" в 2019 году. Сегодня главный исполнительный директор компании Джозеф Варади обсудил этот вопрос с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава компании отметил, что Wizz Air работает в Украине 10 лет и уже перевезла 7 млн пассажиров. "Мы хотим усилить свое присутствие и сделать больше для Украины... Считаю, что инвестиционный климат в Украине изменился к лучшему", – сказал он.

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Президент Украины Петр Порошенко считает, что возвращение авиакомпании Wizz Air в Украину является символическим и характеризует изменения в стране за последние четыре года.

"Тот факт, что Украина в рейтинге Doing Business вышла уже на 71 ступеньку, опередив отдельные страны ЕС, и мы уверены, что и благоприятный инвестиционный климат будет убеждать, что это абсолютно правильное решение Wizz Air", – сказал Порошенко.

Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, который выполняет рейсы более чем по 600 маршрутам с 25 баз, соединяя 142 направления в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 105 самолетов Airbus A320 и A321.

Как известно, Wizz Air выполнила свой первый международный рейс из Киева в Лондон в 2008 году. Однако в 2015 году Wizz Air закрыл украинскую авиакомпанию "Визз Эйр Украина" и резко сократил количество рейсов из страны. Украинские рейсы перевели на обслуживание венгерской "дочкой" лоукоста.

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В 2016 году стало известно о возобновлении полетов компании в/из Киева. Так, в ноябре Wizz Air начал выполнять полеты по двум новым маршрутам из Киева в Ганновер (Германия) и Вроцлав (Польша). Кроме того, Wizz Air объявила о запуске нового маршрута из Киева в Братиславу. Однако даже в 2017 году Wizz Air отказывалась возобновить работу "украинской дочки".

Напомним, конкурент Wizz Air на украинском рынке лоукост Ryanair также расширяет присутствие в Украине и откроет пять новых направлений.