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Все про:Порошенко (15768) лоукост (103) Wizz Air (12)

 Wizz Air возвращается в Украину: первые рейсы лоукост собирается запустить в 2019 году

Возвращение авиаперевозчика связано с улучшением инвестиционного климата в стране.

Лоукост Wizz Air намерен возобновить работу украинской авиакомпании "Визз Эйр Украина" в 2019 году. Сегодня главный исполнительный директор компании Джозеф Варади обсудил этот вопрос с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава компании отметил, что Wizz Air работает в Украине 10 лет и уже перевезла 7 млн пассажиров. "Мы хотим усилить свое присутствие и сделать больше для Украины... Считаю, что инвестиционный климат в Украине изменился к лучшему", – сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Лоукост Wizz Air запускает рейс "Львов - Вильнюс"

Президент Украины Петр Порошенко считает, что возвращение авиакомпании Wizz Air в Украину является символическим и характеризует изменения в стране за последние четыре года.

"Тот факт, что Украина в рейтинге Doing Business вышла уже на 71 ступеньку, опередив отдельные страны ЕС, и мы уверены, что и благоприятный инвестиционный климат будет убеждать, что это абсолютно правильное решение Wizz Air", – сказал Порошенко.

Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, который выполняет рейсы более чем по 600 маршрутам с 25 баз, соединяя 142 направления в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 105 самолетов Airbus A320 и A321.

Как известно, Wizz Air выполнила свой первый международный рейс из Киева в Лондон в 2008 году. Однако в 2015 году Wizz Air закрыл украинскую авиакомпанию "Визз Эйр Украина" и резко сократил количество рейсов из страны. Украинские рейсы перевели на обслуживание венгерской "дочкой" лоукоста.

Также на Цензор.НЕТ: Из Харькова можно будет улететь в Милан и Рим: итальянский лоукостер открывает прямое сообщение

В 2016 году стало известно о возобновлении полетов компании в/из Киева. Так, в ноябре Wizz Air начал выполнять полеты по двум новым маршрутам из Киева в Ганновер (Германия) и Вроцлав (Польша). Кроме того, Wizz Air объявила о запуске нового маршрута из Киева в Братиславу. Однако даже в 2017 году Wizz Air отказывалась возобновить работу "украинской дочки".

Напомним, конкурент Wizz Air на украинском рынке лоукост Ryanair также расширяет присутствие в Украине и откроет пять новых направлений.

Источник: https://censor.net.ua/n3098053
 
   
 Топ комментарии
 
Новость корявая. Визз эйр из Украины никуда не уходила, просто был закрыт офис в Киеве а обслуживание шло через офис в Будапеште, но для пассажиров это все равно - самолеты продолжали летать и открывались новые рейсы.
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Таке в країні зубожіння шо #издець. Wizz Air возвращается в Украину: первые рейсы лоукост собирается запустить в 2019 году - Цензор.НЕТ 5499
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а количество туристов в теплые края в 2018 превысило уровень 2013 года на 15%, и это с учетом того что отпал Донбасс и Крым. В Киеве, Харькове, Одессе, Львове аэропорты +20% потока, уже 2-й год подряд.
Вот таке "зубожіння".
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11 липня 2008 6:00 ранку стартував перший рейс авіакомпанії «Візз Ейр Україна» (офіційний сайт), дочірньої компанії угорської Wizz Air, на новому літаку Airbus A-320 за маршрутом Київ - Сімферополь. Внутрішні авіарейси «Wizz Air» здійснюються з операційної бази авіакомпанії в київському аеропорту «Жуляни» до Сімферополя. Перший міжнародний рейс здійснено 17 грудня 2008 до Лондона, аеропорт Лутон. Станом на 2014 здійснюються регулярні авіаперевезення до Анталії, Барселони, Будапешта, Валенсії, Гамбурга, Дортмунда, Катовіце, Кельна, Кутаїсі, Меммінгена, Мілана, Лондона, Любека, Тревізо. Влітку 2012 авіакомпанія здійснила останній внутрішній рейс.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Wizz_Air_Ukraine
В Угорщині чергова зрада?
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У Визз Украина был бесплатный провоз багажа, а в сейчас платится отдельно, иногда получается дороже билета.
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Новость корявая. Визз эйр из Украины никуда не уходила, просто был закрыт офис в Киеве а обслуживание шло через офис в Будапеште, но для пассажиров это все равно - самолеты продолжали летать и открывались новые рейсы.
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+1 из Жулян чуть ли не каждый третий самолет визз аира летает. А на цензоне анонсируют возврат в 201 году. Абсолютно некорректный заголовок
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ВИззы с тех пор как "ушли из Украины", нарастили пассажиропоток из Украины где-то в 3 раза. Вот так "ушли".
Ну откроют офис в Киеве, возьмут 3 девочки на телефоны и 1 директора, новость мирового значения
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Уважаемая аудитория, давайте начистоту.Нагуглите слова «мировой банк», "doing business" и «рейтинг украинской судебной системы».Мы обошли Бельгию, если шо.

"Все эти постпорошенковские времена я, как и вы, не верил в суды. Я борюсь с идиотами, которые осознанно или неосознанно играют на стороне врага. Я всегда подсвечивал достижения, а не проблемы. Я предпочитал смещать фокус аудитории в сторону побед, убирая его подальше от проё*ов.
Перемогофил - энтузиаст.
Но только не про суды. Живя в ФБ-мирке, я постоянно натыкаюсь на судебную зраду. Кто-то из плохих судей уволил хорошую судью. Кто-то восстановил экс-беркутовца в должности. Кто-то из судей решил, что уволенные раньше чинуши достойны восстановления. Так она и формируется - картина мира, в которой Украина проё*ывает, виноват Порошенко, а прокремлевская тимоха мца и молодца, она всем сдезает гут.
Так вот. А теперь про суды.
USAID провели опрос населения по уровню доверия к украинской судебной ветви власти. В отличие от социальных сетей, в этом опросе приняли участие те, кто имел отношение к судам. Те, кто участвовал в судебных заседаниях.
В итоге, уровень доверия вырос до 16%. С одной стороны, это очень мало. Но если сравнивать с эпохой януковича, уровень доверия вырос в три раза. Получается, что наши СМИ, ЛОМы, ТРК всегда подсвечивают какой-то один единичный кейс коррумпированных судей. И в информационном поле это экстраполируется как «аааааааааа! Ничего не меняется!!»
Однако, хрен там.
По данным USAID 60% граждан, которые имели отношение к судопроизводствам, соглашаются с тем, что квалификация судей была отличной, а 63% соглашаются с тем, что судьи исповедуют такт и вежливость.
То есть.
Дорогой пипол, когда СМИ и недобросовестные политики фокусируют твоё внимание на судейской неудаче и экстраполируют это на всю судебную систему - не верь.
Сломать самую закастованную систему за 4 года невозможно. Но тренд на её перелом отрицанию не подлежит."
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а количество туристов в теплые края в 2018 превысило уровень 2013 года на 15%, и это с учетом того что отпал Донбасс и Крым. В Киеве, Харькове, Одессе, Львове аэропорты +20% потока, уже 2-й год подряд.
Вот таке "зубожіння".
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Ща вам тут индивидумы расскажут что это все на заработки в Польшу через Дубаи
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обычно рассказывают что это все наворовавшие чиновники и обслуга офшорных барыг
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При всей дешевизне их рейсов заметил однако и минусы: деньги за билет в случае отказа не возращают а также уж очень демонстративно показывают преимущество VIP пассажиров Wizz Air повертається в Україну: перші рейси лоукост збирається запустити в 2019 році - Цензор.НЕТ 5022
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Если Вы живете в Германии, то претензии удивительны. ТАК работают ВСЕ лоукостеры в европе. И ВИЗЗ только один из них. Самая замороченная - Райан эйр. Все ругают но все пользуются. Против лома(цены) нет приема.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоWizz Air возвращается в Украину: первые рейсы лоукост собирается запустить в 2019 году
 
 
 
 
 
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