EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Общество, Здоровье
  1248  119
Все про:медицина (1718) Минздрав (1768) реформы (3169) Супрун Ульяна (358)

 Электронизация, лицензирование врачей и привлечение инвестиций, - Супрун озвучила основные планы Минздрава на 2019 год

Электронизация системы здравоохранения, привлечение инвестиций в отрасль, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства, а также внедрение лицензирования врачей входят в основные планы Минздрава на 2019 год

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила и.о.министра Уляна Супрун.

"Будут электронные справки, рецепты, истории болезни…", – сказала, в частности, она на годовом собрании Европейской бизнес ассоциации в Киеве вечером, уточнив, что эти нововведения ожидаются ближе к концу следующего года 20 ноября, e-health ближе к концу года.

Говоря о важности внедрения новой системы профессионального лицензирования врачей, и.о. министра подчеркнула, что сегодня фактически отсутствует возможность контроля, а основанием для работы является только диплом.

"Если внедрим (систему лицензирования), то сможем контролировать: если кто-то неправильно что-то делает, то можем наложить штраф, отобрать лицензию", – пояснила Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый второй украинец подписал декларацию с врачом, - Минздрав

Она также сообщила, что благодаря реформе медицины эта отрасль становится инвестиционно-привлекательной, и почти половина запросов в Минэкономразвития по государственно-частному партнерству касаются здравоохранения, и Минздрав считает это одним из приоритетов 2019 года.

В то же время Супрун, говоря о следующем годе, напомнила и о связанных с выборами рисках.

"Надо выжить", – назвала она еще одну задачу на 2019 год.

Источник: https://censor.net.ua/n3098052
 
   
 Топ комментарии
 
Получите электронный рецепт на электронные лекарства. Расплатитесь биткоином в окошке регистратуры.
Электронизация, лицензирование врачей и привлечение инвестиций, - Супрун озвучила основные планы Минздрава на 2019 год - Цензор.НЕТ 3422
 показать весь комментарий
 
Ага , лживее и лицемерный, до этого как она стала министром все было хорошо ? А ?
 показать весь комментарий
 
Молодец Ульяна! Пробивай этот загнивший совок новыми технологими, не слушай разных казнокрадов под прикрытием Богомольцев....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
На рахунок "много докторов": Україна держить перше місце на душу населення. Погугли. От якість цих докторов. Реформа на те і направлена - гарний лікар одержує гарну зарплату, поганий - погану. Але ж поганих набагато більше (мої суб'єктивні спостереження). Чи треба їм реформа? краще брати хабарі.
 показать весь комментарий
 
Ви вважаєте, що російські боти підтримують Супрун?
 показать весь комментарий
 
как же она на Джона Леннона похожа...Мы рождены для мира и любви, а не для войны...эх было время...
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю,мне она напоминает телепортированного из семидесятых в хипаря,обожравшегося ЛСД.Ощущение такое,что она в состоянии тяжёлой эйфории все свои пЭрлы выпуливает,а заодно придумывает,чтоб ещё тогоко чудЭрнацкого нареформировать,чтоб хохлам жизнь малиной не казалась.
 показать весь комментарий
 
 
В медицині працюєте? щось закралися смутні підозри
 показать весь комментарий
 
Автоматизация, кибернитезация... Но электронизация, это (как говорят в Одессе) есть что-то особенного. Електронізація, ліцензування лікарів і залучення інвестицій, - Супрун озвучила основні плани МОЗ на 2019 рік - Цензор.НЕТ 3571
 показать весь комментарий
 
Окнчание слов,заканчивающихся на...ция,пока все не переберёт,реформы в медицине не закончатся.ггыыггы...😂
 показать весь комментарий
 
А "доктор смерть" и в 2019 году планирует "лечить" жителей Украины?!
Может хватит уже?!
 показать весь комментарий
 
Можливо не путінський, а Богатирьовський та Богомольський: пані Супрун сильно їм фармацевтичні яйця прищемила, тому і "доктор смєрть".
 показать весь комментарий
 
 
Яке ліцензування? ніхто екзамени не здасть. Залишимося взагалі без лікарів. Наші лікарі здатні тільки лікарняні шкрябати нерозбірливо.
 показать весь комментарий
 
Назва ліки, написане лікарем на рецепті може прочитати тільки аптекар. Цьому кріптошіфрованію їх в деяких розвідшколах вчать
 показать весь комментарий
 
Плюс закриття сільських амбулаторій, ФАПів та ФП.
 показать весь комментарий
 
Продовжуйте,Уляно!І було б дуже добре щоб вийшов закон,що депутат,держслужбовець повинен жити,вчитись,лікуватись тільки в Україні...тоді і було б фінансування.
 показать весь комментарий
 
 
А нафталін як ходив з десяткою в поліклініку кожний день (бо потрібна просто увага)так і ходить...тому дійсно краще на відстані...бо черги ...а працюючим людям ніяк без лікарняного.
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то электронная карточка - было б здорово!
Если б ещё там сделали папки для всех анализов, включая флюорографию!!!
 показать весь комментарий
 
Я желаю супрунше и тем гнидам, что ее тут поддерживают, тяжело заболеть и полностью почувствовать на своей, обмазанной шоколадом рошен, шкуре, всю полноту геноцидной рехвормы, устроенной этой с-кой. А еще больше желаю сдохнуть всем упомянутым.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭлектронизация, лицензирование врачей и привлечение инвестиций, - Супрун озвучила основные планы Минздрава на 2019 год
 
 
 
 
 
 вверх