 Электронизация, лицензирование врачей и привлечение инвестиций, - Супрун озвучила основные планы Минздрава на 2019 год

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила и.о.министра Уляна Супрун.
"Будут электронные справки, рецепты, истории болезни…", – сказала, в частности, она на годовом собрании Европейской бизнес ассоциации в Киеве вечером, уточнив, что эти нововведения ожидаются ближе к концу следующего года 20 ноября, e-health ближе к концу года.
Говоря о важности внедрения новой системы профессионального лицензирования врачей, и.о. министра подчеркнула, что сегодня фактически отсутствует возможность контроля, а основанием для работы является только диплом.
"Если внедрим (систему лицензирования), то сможем контролировать: если кто-то неправильно что-то делает, то можем наложить штраф, отобрать лицензию", – пояснила Супрун.
Она также сообщила, что благодаря реформе медицины эта отрасль становится инвестиционно-привлекательной, и почти половина запросов в Минэкономразвития по государственно-частному партнерству касаются здравоохранения, и Минздрав считает это одним из приоритетов 2019 года.
В то же время Супрун, говоря о следующем годе, напомнила и о связанных с выборами рисках.
"Надо выжить", – назвала она еще одну задачу на 2019 год.
Может хватит уже?!
Если б ещё там сделали папки для всех анализов, включая флюорографию!!!