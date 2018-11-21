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 Апелляционный суд оставил Савченко под арестом до 23 декабря

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева о продлении до 23 декабря срока ареста народного депутата Надежды Савченко, которая подозреваются в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил ее адвокат Александр Шадрин, на заседании 20 ноября суд отказал в удовлетворении апелляции стороны защиты.

Как известно, в настоящее время Савченко и ее адвокаты знакомятся с материалами так называемого "дела Савченко - Рубана", расследование которого было завершено 1 августа. 25 сентября Шевченковский суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об ограничении для них сроков ознакомления с материалами уголовного дела 25 календарными днями.

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Напомним,15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена вследственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку.В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. Вместе с тем, Савченко пожаловалась представителям омбудсмена на видеонаблюдение в камере.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова осуществляет личный контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко.

14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.

Савченко инкриминируют преступления, предусмотренные статьями: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "приготовление к преступлению", "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "террористический акт", "создание террористической группы или террористической организации", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. Савченко ранее заявляла, что планировала не теракт, а лишь "политическую провокацию".

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.

Источник: https://censor.net.ua/n3098048
 
   
 Топ комментарии
 
Кроме Савченко и Рубана кто-то еще задержан в этом деле, или участников заговора и исполнителей самого ужасного теракта в истории Украины было два?
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Надька хоть и тупая овца, но вешать на неё все косяки шикалЯдного режима, как-то не этично.
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в целом , что кроме абсурдных обвинений ей предъявляют ?
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Хотя б 4 года на работу нормальную походила бы...
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Надька хоть и тупая овца, но вешать на неё все косяки шикалЯдного режима, как-то не этично.
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А держать эту д-ру под стражей, когда отпускаются убийцы?
Ну разве что бы гранаты в ВР не приносила!
Может у депутатов БПП и клоуна луцика аллергия на этот фрукт!
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Вона не "тупая овца" , вона кремлівська консерва , як і зубожіла бабушка ельфійка ...
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вона б могла нею бути якщо б не була "тупою вівцею")))
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Кроме Савченко и Рубана кто-то еще задержан в этом деле, или участников заговора и исполнителей самого ужасного теракта в истории Украины было два?
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Скоро и в расстреле Майдана покаются...
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дуже слушне питання!!!
так, навскидку, чоловік 50 мало б бути задіяні на виконання того що описала прокуратура...
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нет не одних. На днях было здесь, поищите
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Пыталась играть за две команды одновременно
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Как интересно получается.Савченко балаболящая о подрыве купола в Раде не может внести залог,чтоб сидеть дома А убийцы журналиста,работающие на адептов рашистского мира,легко!У нас уже как в рашке,поговорил посадили,а убил на заказ,заказчеГ внесёт за тебя залог и ты свободен!
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в целом , что кроме абсурдных обвинений ей предъявляют ?
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с ней хоть следственные действия проводят?
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ст. 6 Шоколадно-кримінального кодексу - "не їла рошен")
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а рубан с метломом это вообще прямое сотрудничество фсбу и сепараторов
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походу здесь гадю начали жалеть.....неужели она только балаболила и только в единственном числе
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Я вже і забув про її існування, хай сидить, спокійніше всім!!!
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Хто скаже,до яких пір і скільки разів можна продовжувати арешт і коли врешті решт суд зобов"язаний прийняти остаточне рішення?Бо тільки і чуєш - суд продовжив...продовжив...продовжив...Як там в законодавстві,і якщо це по закону то хто такі ідіотичні закони прийняв?...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАпелляционный суд оставил Савченко под арестом до 23 декабря
 
 
 
 
 
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