 Мы не забыли надежд и страданий украинцев, - глава МИД Германии Маас о годовщине Революции Достоинства

Правительство Германии решительно будет продолжать прилагать усилия для достижения мира и обеспечения территориальной целостности Украины. Об этом по случаю пятой годовщины Революции Достоинства заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас в среду, 21 октября, передает Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

"Пять лет назад тысячи украинцев вышли на Майдан в Киеве, чтобы реализовать свое демократическое право: они подняли свой голос за правовое государство и за свободную и суверенную Украину. Мы не забыли надежд этих людей", - заявил он.

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Также он отметил, что не забыты и "страдания, которые украинцам пришлось терпеть за последние пять лет - больше сотни человек погибли во время протестов, а несколько тысяч погибли в результате конфликта на Востоке Украины".

По словам Мааса, Германия и впредь решительно выступает за мир и территориальную целостность Украины. "И мы будем продолжать поддерживать украинское правительство в проведении реформ, чтобы улучшить жизнь людей", - добавил он.

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