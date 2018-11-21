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 Политика Украины, За рубежом
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 Мы не забыли надежд и страданий украинцев, - глава МИД Германии Маас о годовщине Революции Достоинства

Гайко Маас подчеркнул, что Германия и в дальнейшем будет прилагать усилия для достижения мира и территориальной целостности Украины.

Правительство Германии решительно будет продолжать прилагать усилия для достижения мира и обеспечения территориальной целостности Украины. Об этом по случаю пятой годовщины Революции Достоинства заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас в среду, 21 октября, передает Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

"Пять лет назад тысячи украинцев вышли на Майдан в Киеве, чтобы реализовать свое демократическое право: они подняли свой голос за правовое государство и за свободную и суверенную Украину. Мы не забыли надежд этих людей", - заявил он.

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Также он отметил, что не забыты и "страдания, которые украинцам пришлось терпеть за последние пять лет - больше сотни человек погибли во время протестов, а несколько тысяч погибли в результате конфликта на Востоке Украины".

По словам Мааса, Германия и впредь решительно выступает за мир и территориальную целостность Украины. "И мы будем продолжать поддерживать украинское правительство в проведении реформ, чтобы улучшить жизнь людей", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098047
 
   
 Топ комментарии
 
Ну конечно не забыли, и потому так активно спонсируете мокшанских террористов в виде северного потока 2. Мы вот тоже вас не забыли. Мы не забыли надежд и страданий украинцев, - глава МИД Германии Маас о годовщине Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 7870
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Не забыли ? - Да мы вас пятый год от орды прикрываем !
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Украинцы не забудут, как вы выражали озабоченность когда проливалась кровь украинцев.
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Не забыли ? - Да мы вас пятый год от орды прикрываем !
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йопта , а как иначе, штази, кгб друзья навсегда! кгб старший брат, всё нормуль. мало их кинули братья во второй мировой, так они ни*уя и не поняли, шо с рузьге свиньей нельзя дружить.ещё и к нам лезут своими ладошками липкими, шота про нашу революцию несут, мрази.
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озаботились наверное, клоуны?!станьте на колени и скажите-Спасибо Украина,простите нашу инфантильность, вы одни во всей Европе воюете с русньой прокаженной!
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Ну конечно не забыли, и потому так активно спонсируете мокшанских террористов в виде северного потока 2. Мы вот тоже вас не забыли.
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это потому "честный" политик работает в "грязьпроме"? и в честь этих страданый вы трубу из паРашы тянете?
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Украинцы не забудут, как вы выражали озабоченность когда проливалась кровь украинцев.
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Надежды и страдания украинцев всем близки.
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***
22.11.2017. Борис Стомахин
Сегодня третья годовщина
Дня революции, когда
послала на хер Украина
(ну наконец-то!) навсегда
мацкву, россию, коммунистов,
восстановление совка...
И у кремлевских реваншистов
кишка по-прежнему тонка!
Захапать не выходит Украину?
А Крым придется возвращать...
И может русская скотина
в имперском стойле лишь мычать.
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Майдан ПЕРЕМОЖЕ - коли Україна увійде до НАТО і ЄС
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Мы не забыли надежд и страданий украинцев,и по этому требуем закрыть миротворец.МИД Германии.
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П'ятий рік занепокоєння висловлюють
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы не забыли надежд и страданий украинцев, - глава МИД Германии Маас о годовщине Революции Достоинства
 
 
 
 
 
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