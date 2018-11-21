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 Кабмин в среду может снять последнее препятствие для 1-го транша макрофинпомощи ЕС в 500 млн евро, - Климпуш-Цинцадзе

Украине для получения первого транша макрофинансовой помощи Евросоюза в объеме EUR500 млн осталось устранить последние препятствия для автоматического использования Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ряда реестров. Кабинет Министров планирует принять необходимые решения на заседании в среду.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"НАПК сможет использовать логическо-арифметический анализ деклараций. Думаю, это и будет выполнением условий (для получения первого транша)", – сказала она в кулуарах годового собрания Европейской бизнес ассоциации во вторник вечером.

Вице-премьер напомнила, что ранее Украина уже выполнила другие условия этого транша макрофинпомощи ЕС.

В то же время она отметила, что есть еще несколько реестров, которые ни Минюст, ни правительство не могут передать для автоматического использования НАПК, так как для этого необходимо решение законодателей. По ее словам, это будет задачей на ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый транш МВФ Украина может получить к концу 2018 года, - глава НБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3098045
 
 
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Хмелел Петро, слеза катилась

По вышиванке на штаны.

А на груди его светилась

Медаль "За взятие взаймы"!
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Хмелел Петро, слеза катилась

По вышиванке на штаны.

А на очке его светилась

След удара от ноги !
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За сутки в Донбассе боевики потеряли восьмерых ранеными и убитыми - штаб ООС 21 ноября, 08:21 - Если не дураки, их родственники могут обращаться в европейский суд, пусть скажут, что их наняли русо ЧВК, теперь отказываются платить обещанные компенсации по 10 млн. рублей
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Хмелел Петро, слеза катилась

По вышиванке на штаны.

А на груди его светилась

Медаль "За взятие взаймы"!
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Хмелел Петро, слеза катилась

По вышиванке на штаны.

А на очке его светилась

След удара от ноги !
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Вот что-что,а деньги они хорошо брать умеют. Себе.
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пэтя столько на мальдивах за неделю пропивает.
Кстати, скоро же пора туда лететь кокорину, не под это ли транш берут
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Кацарылый смени методичку и флаг на власовский.
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В желудке медведя нашли 13 бутылочек от Боярки и один пластиковый стаканчик - газета "Мордовский Моряк" Кабмін у середу може зняти останню перешкоду для 1-го траншу макрофіндопомоги ЄС в 500 млн євро, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 8812
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у меня был сосед-алкаш.. так он так радовался когда ему в долг давали... столько всего обещал, улыбался... все догадывались, что навряд ли отдаст, и давали по мелочи... а когда приносил отдавать...стеснялись забирать эту мелочь обратно... но он то философ... знал слова благодарности и был внимателен к проблемам соседок, мог часами их слушать на лавке или сгонять за хлебом (отдавал сдачу до копейки!), погулять с собакой...
- надо три, проси десять...пятерку точно дадут, еще и извинятся будут ! - его принцип
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин в среду может снять последнее препятствие для 1-го транша макрофинпомощи ЕС в 500 млн евро, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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