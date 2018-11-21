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 Смертельное ДТП в Харькове: поиски врача-нарколога, обследовавшую Зайцеву, безуспешны

Киевский райсуд Харькова по делу о смертельном ДТП на улице Сумской, где пострадали 11 пешеходов, приобщил к делу документы о том, что врач-нарколог, обследовавшая Елену Зайцеву, водителя автомобиля Lexus, на предмет наличия опиатов, не найдена.

Об этом "Укринформу" рассказали в суде, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Прокурор Игорь Омельченко передал суду три рапорта полицейских, участвовавших в поиске врача-нарколога Елены Федирко, которая первой после ДТП обследовала фигурантку Зайцеву на предмет наличия опиатов, о том, что ее местонахождение не найдено", - отметили в суде.

Судья не назвал точных сроков поиска врача: "Сведения о том, что она уехала на неподконтрольную территорию, официально не подтверждены".

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

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Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Также на Цензор.НЕТ: У Зайцевой посттравматическая энцефалопатия головного мозга, - адвокат участницы ДТП в Харькове

Источник: https://censor.net.ua/n3098044
 
 
 Топ комментарии
 
Все , блин, если врача не нашли- зайцева невиновна и присудить семьям погибших выплатить ей моральный ущерб в сумме $1000000 в качестве компенсации за нахождение в СИЗО. Смертельна ДТП у Харкові: пошуки лікаря-нарколога, яка обстежила Зайцеву, безуспішні - Цензор.НЕТ 5504
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Есть ВИДЕОЗАПИСЬ аварии, но блин, всё упёрлось в нарколога.. удивительные суды у нас..
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Да проплатили ей прилично и все, давно уже свалила.
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вот и я об этом же подумал...
для "них" это самый адёжный вариант...
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если даже и "откопается", то уж точно ничего не расскажет
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Зная наших ментов - сидит дома и двери не открывает!
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Вряд ли грохнули..Родня тогда бы шум подняла..Скорее купили ее с потрохами и родственниками.
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Все , блин, если врача не нашли- зайцева невиновна и присудить семьям погибших выплатить ей моральный ущерб в сумме $1000000 в качестве компенсации за нахождение в СИЗО. Смертельна ДТП у Харкові: пошуки лікаря-нарколога, яка обстежила Зайцеву, безуспішні - Цензор.НЕТ 5504
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Полюбэ невиновна, отпустить и дать пожизненную пенсию.
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Врачебная, судебная и антикоррупционная реформа в одной новости
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Стоимость жизни у нас мизерная. Всех пострадавших уже купили. Сейчас уберут все отягчающие улики, посчитают срок пребывания в СИЗО один к двум, присудят срок равный пребыванию в СИЗО и сразу же и выпустят девку. А если водитель Фольца бедный - то я ему не завидую. Сядет ни за что. Гонять эта девка уже не будет, такое быстро не забывается, ну я так думаю.
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Вполне возможно, но.....так же вполне вероятно то, что после освобождение ее, через некоторое время, найдут в холодном состоянии. Я почему-то склонен так думать. Однако, чего гадать? Время покажет....
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Есть ВИДЕОЗАПИСЬ аварии, но блин, всё упёрлось в нарколога.. удивительные суды у нас..
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... є відеозаписи, з яких можна зробити висновок про її стан))
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Вам відомо, що таке "відповідний доказ у суді"? В даному випадку обов"язкове експертне дослідження, яке проводиться у чітко визначеному порядку... В протилежному випадку це - лише припущення, яке не може буть визнане судом "відповідним доказом"... З таким же успіхом "неадекватність" Зайцевої після ДТП може буть списана на стресовий стан... На собі це колись відчув - коли перший раз, у мирних умовах, прийшлось у людину стрілять, так після пострілу не побіг "підранка" затримувать, а почав гільзу шукать, щоб було чим "відзвітувать"... Крім того, деякі медичні препарати теж на організм по-різному впливають... Один спокійно керує автомобілем, виконує точні рухи і адекватно реагує на обстановку, а інший - ні... Крім того, треба ще довести, що препарат був нею вжитий добровільно... І такі випадки бували, коли "друзі", за столом, "жартували" невдало, підсипаючи щось у напої... От і все... Згідно з положеннями судочинства (не тільки українського, але і всього світу), всі сумніви - на користь підсудного...
Єдине, що мене дивує - чому суддя просто не виключить з обвинувачення "обтяжуючу обставину" - знаходження Зайцевої, на момент вчинення ДТП, в стані алкогольного чи наркотичного сп"яніння, якщо у нього є сумніви у правильності проведеного експертом дослідження?
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Ми ж не про Вас, а про Зайцеву і лікаря, який вже дав відповідне заключення)) До чого тут Ваші "розглагольствованія"?
Медичні препарати, якщо їх приймають люди повинні мати застереження, що при їх вживанні не можна керувати авто... В результатах Зайцевої зовсім не медичні препарати були.. І?
Навіщо виключати, те, що підтверджено доказами, які є в матеріалах справи і на які спираються працівники прокуратури, які підтримують обвинувачення? Чому адвокати на досудовому слідстві не спростовували докази? Це ж вони клопотали про допит лікаря, якого батьки Зайцевої заховали так, що дуже сильно треба постаратись, щоб її знайти))
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У статті взагалі відсутня мотивація виклику в судове засідання експерта... Експерт викликається в судове засідання, найчастіше, лише з одної причини - коли у суду є сумніви у повноті та допустимості проведеного експертного дослідження... Саме про це я і написав... Якщо Ви не здатні це зрозуміть - я не винен...
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Якщо б Ви цікавився цією справою, то б знав би напевно, чому викликають лікарку))
А так я не винен, що не розумію про що Ви думаєте інколи і що мав на увазі... Експерта викликають коли ще є суперечності в його дослідженні в тому числі... але...
...до того ж Олена Федирко не є експертом, а лише лікар-нарколог, який обстежував Зайцеву на предмет знаходження в крові опіатів(( Вона є свідком обвинувачення, але її не допитували в суді, тому, що чомусь вона начебто кудись зникла, її не можуть знайти, при цьому не можуть пояснити де ж вона)) Так як її не допитали, то адвокати Зайцевої наполягають на її допиті, мабуть дещо знаючи, мабуть впевнені, що її не знайдуть...
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...цікаво чи до рапорту долучили запит та відповідь прикордонної служби, можливо вона виїзжала за кордон чи в ті ж ОРДЛО)) Це все фіксується;
...а чи відображено в рапорті про опитування родичів: рідних та близьких лікарки?
...а чи зареєстровані повідомлення про зникнення лікаря від родичів?
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цю інформацію мали б надати, якщо б була поставлена задача справді розшукати цю жінку.. а в них стоїть задача затягти час і НАВПАКИ її незнайти ні при яких обставинах..
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можливо й так))
...але стикаючись по своїй роботі з правроохоронними органами можу гадати, що вони до цього могли і не додуматись, а тупо приїзжати по місцю проживання кілька разів чи наприклад приїзжати додому, коли вона на роботі, а на роботу, коли вона вдома)) ...такі от професійні якості інколи трапляються))
А те, що хтось намагається затягнути справу, а хтось в цьому дуже сильно допомагає, тут і їжачка не потрібно, і так все зрозуміло))
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можливо й так))
...але стикаючись по своїй роботі з правроохоронними органами можу гадати, що вони до цього могли і не додуматись, а тупо приїзжати по місцю проживання кілька разів чи наприклад приїзжати додому, коли вона на роботі, а на роботу, коли вона вдома)) ...такі от професійні якості інколи трапляються))
А те, що хтось намагається затягнути справу, а хтось в цьому дуже сильно допомагає, тут і їжачка не потрібно, і так все зрозуміло))
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феміда мало того що сліпа, вона глуха, німа, і взагалі каліка без ніг і рук
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давно уже прикопали в ближайшем лесу
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Зам'яли справу Кернеса,Труханова,Мельника,замнуть і справу наркоманки Зайцевої,а шість смертей людей - по боку!
Анекдот: Син прокурора врізався в мерседес начальника ДАІ.Винним визнали сплячого на зупинці божа.

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Вангую : зайцеву выпустят, а Дронова посадят.
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Пукач,после у бийства Гонгадзе ,спокойно пас коровы в Житомирской области.
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Дали наркологу столько, что хватит на всю оставшуюся жизнь? Смертельна ДТП у Харкові: пошуки лікаря-нарколога, яка обстежила Зайцеву, безуспішні - Цензор.НЕТ 2073
Представляю какая доза была.
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так писали недавно что она пересекала линию разграничения.
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Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Врача-нарколога
Лет тридцати.
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Все йде до того, що злочинець Дронов, а дєвочка - жертва. Ще й компенсацію за авто і моральну шкоду Дронову доведеться платити.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСмертельное ДТП в Харькове: поиски врача-нарколога, обследовавшую Зайцеву, безуспешны
 
 
 
 
 
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