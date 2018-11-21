 Смертельное ДТП в Харькове: поиски врача-нарколога, обследовавшую Зайцеву, безуспешны

Об этом "Укринформу" рассказали в суде, сообщает Цензор.НЕТ.
"Прокурор Игорь Омельченко передал суду три рапорта полицейских, участвовавших в поиске врача-нарколога Елены Федирко, которая первой после ДТП обследовала фигурантку Зайцеву на предмет наличия опиатов, о том, что ее местонахождение не найдено", - отметили в суде.
Судья не назвал точных сроков поиска врача: "Сведения о том, что она уехала на неподконтрольную территорию, официально не подтверждены".
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
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Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
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для "них" это самый адёжный вариант...
Єдине, що мене дивує - чому суддя просто не виключить з обвинувачення "обтяжуючу обставину" - знаходження Зайцевої, на момент вчинення ДТП, в стані алкогольного чи наркотичного сп"яніння, якщо у нього є сумніви у правильності проведеного експертом дослідження?
Медичні препарати, якщо їх приймають люди повинні мати застереження, що при їх вживанні не можна керувати авто... В результатах Зайцевої зовсім не медичні препарати були.. І?
Навіщо виключати, те, що підтверджено доказами, які є в матеріалах справи і на які спираються працівники прокуратури, які підтримують обвинувачення? Чому адвокати на досудовому слідстві не спростовували докази? Це ж вони клопотали про допит лікаря, якого батьки Зайцевої заховали так, що дуже сильно треба постаратись, щоб її знайти))
А так я не винен, що не розумію про що Ви думаєте інколи і що мав на увазі... Експерта викликають коли ще є суперечності в його дослідженні в тому числі... але...
...до того ж Олена Федирко не є експертом, а лише лікар-нарколог, який обстежував Зайцеву на предмет знаходження в крові опіатів(( Вона є свідком обвинувачення, але її не допитували в суді, тому, що чомусь вона начебто кудись зникла, її не можуть знайти, при цьому не можуть пояснити де ж вона)) Так як її не допитали, то адвокати Зайцевої наполягають на її допиті, мабуть дещо знаючи, мабуть впевнені, що її не знайдуть...
...а чи відображено в рапорті про опитування родичів: рідних та близьких лікарки?
...а чи зареєстровані повідомлення про зникнення лікаря від родичів?
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...але стикаючись по своїй роботі з правроохоронними органами можу гадати, що вони до цього могли і не додуматись, а тупо приїзжати по місцю проживання кілька разів чи наприклад приїзжати додому, коли вона на роботі, а на роботу, коли вона вдома)) ...такі от професійні якості інколи трапляються))
А те, що хтось намагається затягнути справу, а хтось в цьому дуже сильно допомагає, тут і їжачка не потрібно, і так все зрозуміло))
...але стикаючись по своїй роботі з правроохоронними органами можу гадати, що вони до цього могли і не додуматись, а тупо приїзжати по місцю проживання кілька разів чи наприклад приїзжати додому, коли вона на роботі, а на роботу, коли вона вдома)) ...такі от професійні якості інколи трапляються))
А те, що хтось намагається затягнути справу, а хтось в цьому дуже сильно допомагає, тут і їжачка не потрібно, і так все зрозуміло))
Анекдот: Син прокурора врізався в мерседес начальника ДАІ.Винним визнали сплячого на зупинці божа.
Представляю какая доза была.
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Врача-нарколога
Лет тридцати.