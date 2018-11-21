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 Экономика, Общество
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Все про:статистика (401) субсидия (441) Госстат (134)

 Субсидии стали больше, но начисляют их реже, - Госстат

Госпомощь на оплату услуг ЖКХ получают 3,86 млн семей. Общая сумма субсидий снизилась в 3 раза по сравнению с 2017 годом.

По данным Госстата, средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в октябре-2018 увеличился на 57,8% по сравнению с октябрем-2017, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Теперь средняя сумма помощь на оплату "коммуналки" составляет 538,9 грн, информируют в ведомстве.

Читайте на Цензор.НЕТ: Около 70 тыс. украинцев получают субсидии по нескольким адресам, - Минфин

При этом назначают субсидии реже: с начала 2018 года помощь назначена 3 млн 865,9 тыс. домохозяйств, что на 52,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Количество домохозяйств, получающих субсидии, и общая сумма трат из бюджета на эту помощь сокращаются год от года и месяц от месяца. Так, в октябре-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 1 млн 497,1 тыс. домохозяйств, что на 42,8% меньше, чем в сентябре.

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-октябре 2018 года составила 1,164 млрд грн, что в 3 раза (или на 2,328 млрд грн) ниже показателя января-октября 2017 года.

Также на Цензор.НЕТ: 44% украинцев получают государственную помощь, - Рева. ВИДЕО

А в 2017 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 3 млрд 980,1 млн грн, что в 1,4 раза ниже показателя за 2016 год.

Эти показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, г.Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3098042
 
   
 Топ комментарии
 
Когда отключите воду и электричество для оккупированных территорий? Бюджет Украины не резиновый, что бы бесплатно сепарам поставлять.
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Низзя.. там люди живут, "громодяни", которым надо доказывать что Украина их любит, не забывает, а тут терпилы электоральные, которым ничего доказывать не надо и которые платят за всех, за себя и за "наших громодян".
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Когда отключите воду и электричество для оккупированных территорий? Бюджет Украины не резиновый, что бы бесплатно сепарам поставлять.
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Низзя.. там люди живут, "громодяни", которым надо доказывать что Украина их любит, не забывает, а тут терпилы электоральные, которым ничего доказывать не надо и которые платят за всех, за себя и за "наших громодян".
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статья имеет придурковатое название субсидии стали больше (в чем?) но назначать стали реже.... Цензор вы хоть вообще в теме? сами же указали, что в сравнении с 2017 годом они уменьшились по суммам выплат в 3 раза, а по количеству назначений факт уменьшение равно 2,8 раза, так в 2017 году- было 8 млн. 423 тысячи домогосподарств... а сумма общая сумма на субсидии была 120 млрд по сравнению с планами 2019 года- аж 55 млрд, при этом вода подорожала в среднем от 12 до 19% , мусор от 33 до 65% лифт от 20 до 40% СДПТ почти в 2 раза по Украине ЖСК ОСМД содержание (тоже СДПТ на 40-75%) газ 23% отопление от 19 до 128% в планах!!!!! свет также запланировано плавный скачек на 120% с 1 июля 2019 года Господи! не дай же ушлебкам Порошенко остаться на 2 срок тогда полный аБзац....
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их стало 0 но на это 9 лярдов - генимально Субсидії збільшилися, але нараховують їх рідше, - Держстат - Цензор.НЕТ 3936
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Ну щаз у ольгиских ублюдков и вторящих им местных зрадофилитиков конкретно полыхнет. Субсидии стали больше, но начисляют их реже, - Госстат - Цензор.НЕТ 5281
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Эти показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, г.Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Не, шо этим неоккупированным халявщикам зарубили субсидии - это правильно, они и так реформами наслаждаются. Меня возмущает, почему нет субсидий для жителей Крыма, Донецка и Луганска.
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Вдвое меньше стало получателей субсидий.
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Вчера раки были по 3 рубля! Но мааааленькие! А сегодня по 5! Но большииииие!!!
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Как в том анекдоте - У меня пенсия хорошая, но маленькая.
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Ну вот. А то Рева на днях рассказывал, что полстраны на субсидиях сидит. А раньше что, 80% сидело? Субсидії збільшилися, але нараховують їх рідше, - Держстат - Цензор.НЕТ 8319
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Жить стало лучше,но не всем!!!!! П.Порошенко
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Беріть приклад з нас - 100% домогосподарств Закарпаття вже десятиліття на автономному опаленні. Домогосподарство на Закарпатті в середньому в рази менше платить за опалення, ніж на Україні по той бік Карпат. І тут питання не тільки теплого клімату, а насамперед наявності можливості самому регулювати теплоподачу.
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повезло вам - а у нас плати не плати - всеравно отключат
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В частном доме для этого много ума не надо, тем более что лес рядом. Посоветуйте что делать жителям городов в многоэтажных панельках. Если каждый начнет городить что ему вздумается, дома начнут взлетать на воздух. Да и нельзя по законодательству даже отключиться от централизованного отопления. Так что Ваши советы 90% населения не подходят.
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Чому не підходять? Ужгород, Мукачево, Берегово... - всі 9-ти та 5-ти поверхівки в усіх містах та селищах Закарпаття на автономці - ніяких вибухів нема. В крупних містах з багатоповерхівками понад 9 поверхів можливо й ризиковано монтувати автономку, але в решті міст з невисокими багатоповерхівками - це не є проблемою - доведено практикою Закарпатської області.
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Дома выше 9 этажей газификации не подлежат - только электричество. Попробуй на электричестве автономку поставить...
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Так і є. Моїй мамі 79 років, пенсія 1600 гривень, в хаті живе одна- субсідію не дали! Бо в хаті прописан онук який не зрозуміло де і незрозуміло чим займається.
Це вам не в офшорах гроші ховати- тут куча довідок потрібна!
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ну так хай бере свідків які підтвердять що він не проживає, та виписує того онука.
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в ЖЕКе выписывает, и заново подается на субсидию.
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А де батьки онука, може вони знають де їх син ?
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Богатые платят за бедных ! Есть 4 000грн - и ты богат.
ООН считает нищими всех, кто тратит менее 5$ на человека в день. (без учета коммунальных платежей).
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Чушь какая.Размер уменьшился процентов на 40,хотя бы потому что гешефтмахеры уменьшили санитарную норму с 5 до 4,5 куба за 1 м отапливаемой но не болеечем определенное количество метров и комиссиям при рда запрещено как раньше разрешать начислять субсидию на всю отапливаемую площадь,не более 30 % теперь сверх нормы,поэтому у кого дома больше чем курятник не хватит субсидии и близко.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСубсидии стали больше, но начисляют их реже, - Госстат
 
 
 
 
 
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