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 Порошенко с супругой, а также Гройсман и Парубий почтили память Героев Небесной Сотни. ФОТОрепортаж

Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко в среду утром приняли участие в церемонии чествования памяти Героев Небесной Сотни в центре Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы Украинского государства.

"Президентская чета установила лампадки к Кресту на месте гибели Героев Небесной Сотни и почтили их память", - сказано в сообщении.

В церемонии также участвовали премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тяжелой ценой украинцы выстояли и победили! - Гройсман и Турчинов обратились к соотечественникам по случаю Дня Достоинства и Свободы. ВИДЕО

Порошенко с супругой, а также Гройсман и Парубий почтили память Героев Небесной Сотни 01
Порошенко с супругой, а также Гройсман и Парубий почтили память Героев Небесной Сотни 02
Порошенко с супругой, а также Гройсман и Парубий почтили память Героев Небесной Сотни 03

Источник: https://censor.net.ua/n3098037
 
   
 Топ комментарии
 
Я верю что кровь майдана не будет напрасной, это закон. И я знаю что сейчас убийцы принесут цветы и будут изрыгать чушь как и тогда со сцены что мол майдан победил поэтому выберите нас опять. Я знаю что без своей неприкосновенности, эти клептократы на самом деле мелкие, трусливые, чмошные проданные паразиты, это сейчас они министры, депутаты и президенты, увидите какими они будут когда судья зачитает им приговор.
Ты выбрался из грязи в князи, но быстро князем становясь Не позабудь, чтобы не сглазить , не вечны князи - вечна грязь. (Омар Хаям)Евгений Середа
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Посещение Мемориала этой бандой , лично рассматриваю как акт вандализма
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а що боятись їм, у них за плечима нацгвардія, поліція, прокуратура, суди і, на кінець, регулярна армія. А в народу що?!!! - Курячі яйця і то за 25 грн за десяток перевалив , не всяк купить......В зека хоч яйцями кидали......
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Олигархами была создана "реестровая оппозиция" чтобы при случае одиозного Януковича заменить своим
"респектабельным" ставленником. Фирташ сказал - поставить Пэтю. Единственная, кто мог этот "хороший" план нарушить
была Тимошенко. Но, имея свой зомбоящик и население, которое этим ящиком
долгие годы обрабатывали,план был реализован. Под крыло Пэти слетелись карьеристы
разных мастей,

от бьютовских до региональных, всякие там луценки (семьей),
турчиновы-крымские, томенки, акваковы, парубии, кириленки и прочая и прочая...
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смотря для кого! скажи кто твой кумир и я скажу кто ты!!
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а где народ?
почему ни одного человека на фото не видно кроме трёх героев революции?
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а народ к телу не допущен! вдруг народ окажется не правильным и нанесет урон телу!!
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действительно)
а вдруг еще кто яйцо кинуть)
ведь все знают шо смерть настоящего рыга находиться в яйце))
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та й яйця зараз не всяк купить за свою пенсію чи зарплату - десяток уже за 25 грн перевалив, а потрібно дітей прокормити, одітися та й ще компослуги заплатити, бо Кобалєв голодний ходить та обленерго приватні голі і босі....
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Не благодарный народ достался гетьману - не ценит его заботу. А могли бы прийти и отблагодарить...
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5 років пройшло ...А хош один засуджений за злочини супроти Майдану !?
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Ну, правильно, козлом відпущення пішла Надя.....Мабуть би Кармелюк , Гонта та Залізняк при нинішній владі також довічне отримали......
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а им самих себя сажать))))
ну вы даете - кто ж их посодит Порошенко з дружиною, а також Гройсман і Парубій ушанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 8559
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Я верю что кровь майдана не будет напрасной, это закон. И я знаю что сейчас убийцы принесут цветы и будут изрыгать чушь как и тогда со сцены что мол майдан победил поэтому выберите нас опять. Я знаю что без своей неприкосновенности, эти клептократы на самом деле мелкие, трусливые, чмошные проданные паразиты, это сейчас они министры, депутаты и президенты, увидите какими они будут когда судья зачитает им приговор.
Ты выбрался из грязи в князи, но быстро князем становясь Не позабудь, чтобы не сглазить , не вечны князи - вечна грязь. (Омар Хаям)Евгений Середа
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Убийцы? І давно у тебе, хворого. Порошенко убийца а не Ху*ло. Твари, зрадоговенные. Вы один к одному повторяеете то шо говрят свинособаки на их сраных помойных шоу..
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судебная реформа имени ПЕЦИ ОФШОРЕНКО, она такая ну такая что просто ППЦ!!
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ну как менты - они такие менты - шерстяных не трогают - опасно Порошенко з дружиною, а також Гройсман і Парубій ушанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 9232

это как программа ревизор по новому гав..каналу - только гандеоыки проверяет - не дай ьог чтото в киеве - нини Порошенко з дружиною, а також Гройсман і Парубій ушанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 9232
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А кроме этих никто не пришел? Или "чернь" разогнали?
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КОЩУНСТВО! НИ БОГА НИ ЧЕРТА НЕ БОЯТСЯ БАРЫЖНЫЕ УБЛЮДКИ.
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а ты видел бога, а может видел черта?!! вот и они не видели а раз не видели то чего им боятся!! тем более у них бабла вагоны, а за бабло даже шредера можно купить, доказано ХУЙЛОМ!!
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Посещение Мемориала этой бандой , лично рассматриваю как акт вандализма
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Небесная Сотня...........
Приклоняюсь.......
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Там Ісус на хресті... приберіть його з хреста... Шановні ви всі дебіли... Я не жартую.
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Так раньше это был способ казни.Когда руки и ноги прибивали гвоздями и подымали крест.
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Нам треба пам'ять вшановувати, а не провадити страту. Розп'яття потрібно тільки в цілях інформації в церкві і все...
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Они погибали за Ваше будущее.Правильно сделали что не забыли!
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Четвертый год подряд скорбящий Пеця позирует на камеру...
Четвертый год подряд ни один из убийц на Майдане не найден...
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Поїдь в мацкву і привези..Чи тільки ляпати язиком в тирнеті?
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Революция, говорите...
Одного более примитивного олигарха сменил другой, более хитрый, наглый, брехливый и лицемерный...
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Не пи пи , кацап !! Не надоело нагло брехать здесь и вонять хуже скунса !
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Дивно. Сьогодні пан Петро чомусь не іржав, як кінь, на вшануванні загиблих майданівців. Порушив свою традицію?
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Вважаю, що маю право поставити таке питання, як майданівець, що дивом залишивсь живим тоді, хоч і добряче потовканий, на пів року лікування. І який пана ПеПо ще під час Іловайська назвав українською КАТАСТРОФОЮ.
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Путінська хвойда з навим курсом все одно пролітає Так шо твій стьоб до дупи..
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За те бабки что они заработали благодаря им,можно и лампадку принести.И даже подмести вокруг мемориала.
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А де ж люди??? Люди що всі вимерли а залишились тільки ці ПОКИДЬКИ???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко с супругой, а также Гройсман и Парубий почтили память Героев Небесной Сотни. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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