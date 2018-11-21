 Порошенко с супругой, а также Гройсман и Парубий почтили память Героев Небесной Сотни. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы Украинского государства.
"Президентская чета установила лампадки к Кресту на месте гибели Героев Небесной Сотни и почтили их память", - сказано в сообщении.
В церемонии также участвовали премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
"респектабельным" ставленником. Фирташ сказал - поставить Пэтю. Единственная, кто мог этот "хороший" план нарушить
была Тимошенко. Но, имея свой зомбоящик и население, которое этим ящиком
долгие годы обрабатывали,план был реализован. Под крыло Пэти слетелись карьеристы
разных мастей,
от бьютовских до региональных, всякие там луценки (семьей),
турчиновы-крымские, томенки, акваковы, парубии, кириленки и прочая и прочая...
почему ни одного человека на фото не видно кроме трёх героев революции?
а вдруг еще кто яйцо кинуть)
ведь все знают шо смерть настоящего рыга находиться в яйце))
НАША НАДЯ!(с)
ну вы даете - кто ж их посодит
Ты выбрался из грязи в князи, но быстро князем становясь Не позабудь, чтобы не сглазить , не вечны князи - вечна грязь. (Омар Хаям)Евгений Середа
это как программа ревизор по новому гав..каналу - только гандеоыки проверяет - не дай ьог чтото в киеве - нини
Приклоняюсь.......
Четвертый год подряд ни один из убийц на Майдане не найден...
Одного более примитивного олигарха сменил другой, более хитрый, наглый, брехливый и лицемерный...
У нас самый честный президент.
https://www.economics-prorok.com/2018/10/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-31-10-18.html
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Вважаю, що маю право поставити таке питання, як майданівець, що дивом залишивсь живим тоді, хоч і добряче потовканий, на пів року лікування. І який пана ПеПо ще під час Іловайська назвав українською КАТАСТРОФОЮ.