 Порошенко с супругой, а также Гройсман и Парубий почтили память Героев Небесной Сотни. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы Украинского государства.

"Президентская чета установила лампадки к Кресту на месте гибели Героев Небесной Сотни и почтили их память", - сказано в сообщении.

В церемонии также участвовали премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

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