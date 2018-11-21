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 Суд продлил на два месяца арест подозреваемому в убийстве журналиста Сергиенко Мельнику

Суд изменил меру пресечения одному из подозреваемых в убийстве участника "Самообороны Майдана", черкасского журналиста Василия Сергиенко Вадиму Мельнику на содержание под стражей сроком 60 суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на INSIDER

16 ноября Сосновский районный суд города Черкассы разрешил одному из подозреваемых в убийстве участника "Самообороны Майдана", черкасского журналиста Василия Сергиенко Вадиму Мельнику выйти из-под ареста под залог в размере 2 млн грн, а другому подозреваемому Виктору Горбенко, – 800 тыс. грн. 20 ноября за Мельника внесли 2 млн грн залога, по закону он имел право выйти на свободу в течение суток, но в этот же день суд рассмотрел ходатайство прокурора об изменении подозреваемому меры пресечения на содержание под стражей. 

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Ближе к вечеру судья огласил определение, согласно которому суд изменял меру пресечения Мельнику и Горбенко с содержания под стражей на домашний арест с ношением электронного браслета, в случае если они внесут вышеуказанную сумму залога.

Активисты собрались под СИЗО и возле здания суда. Они утверждали, что не допустят освобождения подозреваемых.

Прокурор попросил суд рассмотреть его ходатайство об изменении меры пресечения. Судья принял решение продолжить заседание.

Подозреваемые присутствовали на суде в режиме видеоконференции. Мельник утверждал, что у него "сердечный приступ".

Суд все же продолжил заседание, в результате которого принял решение изменить меру пресечения Мельнику на содержание под стражей сроком на 60 суток. И обязал допустить врачей к подозреваемому в СИЗО.

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"По Горбенко суд лишен права рассматривать ходатайство, поскольку он не имеет своего защитника", – сказал судья.

Ходатайство по поводу изменения меры пресечения Горбенко запланировано на 21 ноября. 

Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.

По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.

1 июня Приднепровский районный суд Черкасс признал законным повторное задержание, после чего он был взят под стражу без права внесения залога.

1 февраля 2018-го националистические партии и организации совместно с общественными деятелями и активистами пикетировали Генпрокуратуру с требованием завершить расследование убийства Сергиенко и безотлагательно подать представление на лишение неприкосновенности Бобова, которого журналисты-расследователи подозревают в заказе убийства.

В марте появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

На сегодняшний день по подозрении в похищении и убийстве Сергиенко арестованы Владимир Воронков, Виктор Горбенко, Роман Недыбалюк и Вадим Мельник.

Источник: https://censor.net.ua/n3098036
 
   
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Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение суда о продление срока содержания народного депутата Надежды Савченко под стражей до 23 декабря. Об этом информирует адвокат Александр Шадрин, передает УНН.
"Оставили в силе (решение суда о продлении срока содержания под стражей Надежды Савченко - ред.)", - сказал он.
Напомним, Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следователем ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.
По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.
Как сообщал NEWSONE, народный депутат Украины Надежда Савченко, которая сейчас находится в СИЗО, намерена бороться за пост главы украинского государства в 2019 году.
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