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 Посольство Украины в США просит Amazon и eBay убрать из продажи товары с символикой "ДНР"

В диппредставительстве подчеркивают, что США выступают против агрессивного поведения террористов из "ДНР".

Посольство Украины в США обратилось к основателю всемирно известного интернет-магазина Amazon.com Джеффу Безосу "с настойчивым призывом" снять с сайта товары с символикой "ДНР". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Facebook-страницу диппредставительства.

"Мы обращаемся в связи с тем, что внимание посольства и украинского общества привлекло то, что на сайте Amazon.com продаются товары с символикой так называемой Донецкой Национальной Республики", – говорится в обращении.

Посольство Украины в США просит Amazon и eBay убрать из продажи товары с символикой ДНР 01
Посольство Украины в США просит Amazon и eBay убрать из продажи товары с символикой ДНР 02

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"Мы убеждены, что продажа товаров с символикой "ДНР" – террористической организации, против агрессивного поведения которой выступает международное сообщество и США в частности, не несет никаких посылов к миру и уважению к человеческой жизни, а поддерживает пропаганду РФ против территориальной целостности Украины" , – подчеркнули в посольстве.

"Я убежден, что снятие указанных товаров с сайта Amazon.com восстановит высокую репутацию интернет-магазина, признанного потребителями по всему миру, в том числе миллионами украинцев", – заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

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Кроме этого, посольство обратилось к руководству компании eBay Inc. "относительно принятия аналогичных мер" в отношении продукции с символикой так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун объявила флешмоб против продажи символики террористов "ДНР" на Amazon.

Напомним, 17 ноября группа депутатов Европарламента призвала Amazon убрать из продажи вещи с советской символикой.



Источник: https://censor.net.ua/n3098034
 
   
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Bloomberg: Путин готов отдать острова Японии, чтобы Китай не захватил Сибирь

https://charter97.org/ru/news/2018/11/21/313586/
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Китайский воин- мудрый воин. Он будет сидеть на берегу и ждать пока мимо не проплывёт прут врага, а врвг уже истекает кровью в Сирии и Украине.
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Если не ошибаюсь, наше правительство до сих пор не признало их террористическими организациями, так что они хотят? чтоб их признали террористами за границей?
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Они там не думают начать продавать товары с символикой ИГИЛ? Та же ОРДЛО.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосольство Украины в США просит Amazon и eBay убрать из продажи товары с символикой "ДНР"
 
 
 
 
 
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