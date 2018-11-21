 В ряде областей евробляхеры продолжают перекрывать дороги государственного значения, - "Укравтодор"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор").

Как отмечается, по состоянию на 7:30 перекрыта в Волынской области автодорога М-19 "Доманово - Ковель – Черновцы", км 140+300 (с.Княгининок Луцкого района), во Львовской области - автодорога М-06 "Киев – Чоп" в двух местах: км 500+900 (с.Старый Милятин Бусского района) и км 585+900 (с.Розвадов Николаевского района).

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В Одесской области перекрыта автодорога М-05 Киев - Одесса, км 450+500; в Тернопольской - автодорога М-12 "Стрый - Тернополь – Кропивницкий", км 154; в Хмельницкой - автодороги Н-03 "Житомир – Черновцы", км 285+432 (с.Смотрич, Камянец-Подольского района) и Н-25 Городище - Ривне - Староконстянтинов, км 249+320 (г Шепетовка).

При этом в "Укравтодоре" сообщают о завершении акций протеста, которые сопровождались перекрытиям дорог, в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Ривненской, Харьковской и Черкасской областях.

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В то же время в "Укравтодоре" напоминают, что протестующие против установленных тарифов на газоснабжение в г.Смела Черкасской области проводят с 19 ноября свою акцию на км 207 авторогоги Н-01 "Киев – Знаменка" на выезде из Смелы в направлении Знаменки.

"Просим водителей учитывать эту информацию при планировании своих поездок", - говорится в сообщении.

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