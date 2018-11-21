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Все про:дороги (1720) протест (4358) евробляхи (43)

 В ряде областей евробляхеры продолжают перекрывать дороги государственного значения, - "Укравтодор"

Акции протеста, сопровождающиеся, в частности, перекрытием автодорог государственного значения, проходят в разных областях Украины по состоянию на утро среды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор").

Как отмечается, по состоянию на 7:30 перекрыта в Волынской области автодорога М-19 "Доманово - Ковель – Черновцы", км 140+300 (с.Княгининок Луцкого района), во Львовской области - автодорога М-06 "Киев – Чоп" в двух местах: км 500+900 (с.Старый Милятин Бусского района) и км 585+900 (с.Розвадов Николаевского района).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовщине произошла стычка между участниками акции "евробляхеров" и водителем фуры

В Одесской области перекрыта автодорога М-05 Киев - Одесса, км 450+500; в Тернопольской - автодорога М-12 "Стрый - Тернополь – Кропивницкий", км 154; в Хмельницкой - автодороги Н-03 "Житомир – Черновцы", км 285+432 (с.Смотрич, Камянец-Подольского района) и Н-25 Городище - Ривне - Староконстянтинов, км 249+320 (г Шепетовка).

При этом в "Укравтодоре" сообщают о завершении акций протеста, которые сопровождались перекрытиям дорог, в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Ривненской, Харьковской и Черкасской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Евробляхеры" возле Ривного побили полицейских, - Тракало

В то же время в "Укравтодоре" напоминают, что протестующие против установленных тарифов на газоснабжение в г.Смела Черкасской области проводят с 19 ноября свою акцию на км 207 авторогоги Н-01 "Киев – Знаменка" на выезде из Смелы в направлении Знаменки.

"Просим водителей учитывать эту информацию при планировании своих поездок", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Евробляхеры" заблокировали трассы Киев-Чоп, Одесса-Киев, выезды из Харькова и объездную дорогу Житомира. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3098033
 
 
 Топ комментарии
 
СЕНСАЦИЯ! Новинский слил тандем Петра-Медведчука В ряде областей евробляхеры продолжают перекрывать дороги государственного значения, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6595 "За сотрудничество с властью и за предательство интересов наших избирателей они были исключены из фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА», - уточнил Вадим Новинский...Т.е. Бойко ушел к Медведчуку в рамках СОТРУДНИЧЕСТВА с властью! А власть это - Петя!Ну вот и все! Петя = Медведчук... Прямой канал = Бойко, Медведчук, Порошенко...Или вы не верите Новинскому с Ахметовым? Они уж точно знают!
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Почему "бляхеры" отстаивая свои права, ущемляют права других людей? Если у меня было к ним нейтральное отношение, купили, ездят ну и на здоровье, то сейчас я к этим протестантам отношусь крайне негативно!
Хотите, чтоб вас услышали, перекрывайте дороги к домам Пороха, Гройсмана и других власть имущих, а простых людей оставьте в покое и не мешайте нормально жить...
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Семенихина отправили в армию.
Знаменитый мэр Конотопа будет защищать спокойный сон коррупционеров, которые незаконно сняли его с должности.
Он заявил, что прекращает заниматься политической деятельностью, так как военнослужащим это запрещено делать.
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Я знал, что дятлы зимуют в ареале своего обитания, но что бы они дороги перекрывали..... В ряде областей евробляхеры продолжают перекрывать дороги государственного значения, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4509
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Правильно мочіть "хохли" "хохлів" - головне не перекривайте Конча-Заспу і Козин!!!
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СЕНСАЦИЯ! Новинский слил тандем Петра-Медведчука В ряде областей евробляхеры продолжают перекрывать дороги государственного значения, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6595 "За сотрудничество с властью и за предательство интересов наших избирателей они были исключены из фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА», - уточнил Вадим Новинский...Т.е. Бойко ушел к Медведчуку в рамках СОТРУДНИЧЕСТВА с властью! А власть это - Петя!Ну вот и все! Петя = Медведчук... Прямой канал = Бойко, Медведчук, Порошенко...Или вы не верите Новинскому с Ахметовым? Они уж точно знают!
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Я вже пояснював цей фокус. Він шитий білими нитками.
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Ці евробляхери нагадують мені шахтарів часів кучми. Вони тоді вибили собі умови на які працювало пів України.
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Хитрый план.А у меня перед глазами Поплавский,он же поплавок,на земле,которая принадлежит университету наклепал торговый комплекс с арендой 25 баксометр,и жилых элитных комплексов,для депутатов.А в это время его студенты живут в общежитиях по 6-8 чел в одной комнате,с клопами и тараканами.
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аналогия неверная. поплавский каской не стучал и трассы не перегораживал.
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Что то не видно акций против повышения тарифов на газ,Видать есть чем платить,значит надо ещё немножко поднять.
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Так в Смілі же проходить така акція... Автодор вкотре нагадав...
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Мадам Южанина так плотно сидит на потоках с коэффициентов от растаможки,что пока её деятельностью не займутся соответствующие службы,эта канитель с евробляхами никогда не закончится!А те,кто должен ею занятся,походу,тоже имеет копеечку с данного денежного водопада!Ни кого не удивляет,то с каким упорством одну и ту же схему с коэффициентами и трёх месячным попуском на растаможку,прокручивают каждых три года!Может пора проверить куда эти все налоги идут?А то рассказки,что строительство дорог на прямую зависят от растаможки уже напрягают откровенно!А потом, почему-то выясняется,что бабло на дороги выделяются из общего бюджета.Понятно одно,что львиная доля денег с растаможки евроблях идут в чей-то огромный карман!
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Та отож, не розумію тих людей які проти зниження там.зборів?
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Якось неправильно звучить...эвробляхер...може ну ці полумєри? ОГЕНТИКРИМЛЯ! Отак буде точніше. Або зрадофіли!
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Єврохламщиками керують ділки які заробляють на цьому, а лохи ведуться.
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Якби бляХерів штрафували, то масового завозу авто не було б. Закони не змінилися, просто перестали карати за їхнє порушення. Чому? Може тому, що орли Авакова кришують фірми, що завозять бляхи і продають тут. По Києву повно майданчиків з яких бляхи продають, чому їх не закривають? Там стоять машини з простроченим терміном перебування в Україні і поліцаям пох.
Думаєте це просто так?
Але Авакову нічого не загрожує, бо його перебування на посаді ціна коаліції БПП та НФ.
Прикро, але це ми самі так талановито ВР вибрали.
Цей бардак народжений Аваковим.
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Публікуємо список координаторів "акції" контрабандистів (так званих "євробляхарів"), які завтра блокуватимуть рух на дорогах, бо не хочуть платити податки.
Подякуйте їм особисто, коли завтра не встигнете на зустріч, роботу, потяг, літак, в лікарню, додому, до батьків, тощо.

У низці областей євробляхери продовжують перекривати дороги державного значення, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 3179

У низці областей євробляхери продовжують перекривати дороги державного значення, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 5783

У низці областей євробляхери продовжують перекривати дороги державного значення, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6111

У низці областей євробляхери продовжують перекривати дороги державного значення, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6111

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Я так думаю, що скоро бляХерам почнуть різати шини, а потім і палити машини!
Вони дограються! У низці областей євробляхери продовжують перекривати дороги державного значення, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 289
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хороший список, одни "гонщики" и перекупы
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И кто оплачивает этот цирк? Это хорошо что им не нужно работать
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Почему "бляхеры" отстаивая свои права, ущемляют права других людей? Если у меня было к ним нейтральное отношение, купили, ездят ну и на здоровье, то сейчас я к этим протестантам отношусь крайне негативно!
Хотите, чтоб вас услышали, перекрывайте дороги к домам Пороха, Гройсмана и других власть имущих, а простых людей оставьте в покое и не мешайте нормально жить...
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Центральні вулиці Варшави перекрили курці цигарок на українських акцизних марках. Активісти громадської організації "Пше UА tytoń jest silny" вимагають, аби злочинний сейм дозволив продавати в польських магазинах український тютюн під українськими акцизними марками. Наразі пачка "Мальборо" з польською акцизною маркою коштує близько 14-15 злотих, тоді як така сама пачка "Мальборо" з українською акцизною маркою обійдеться всього 5.34 злотих.
Активісти вимагають доступну цигарку кожному поляку.
Учасники акції порахували, що навіть не сплачуючи акциз завдяки здешевленню цигарок поляки більше дихатимуть канцерогенним димом, а відповідно більше хворітимуть і витрачатимуть значні суми коштів на лікування органів дихання, серцево-судинної системи, препарати для потенції, тощо. Таким чином сплачені фармацевтичними компаніями податки будуть більшими, ніж недоотримані доходи бюджету з продажу тютюну.
Поки злочинна шляхта не хоче враховувати побажання простих людей, лідер ГО "Пше UА tytoń jest silny" Янек Брзженжинскі демонстративно спалив завезену з Рави Руської пачку "Парламенту" на українській акцизній марці.
А активіст Міхал Ґрузіновскі звернувся особисто до керівника держави, пряма мова: "Дуда, барига, де нормальні курілки? Чому нема попільничок в громадських місцях? Спочатку поставте нормальні попільнички по всій Польщі, а тоді здирайте акцизи з простих людей"
Наша редакція пильно слідкує, як надалі розвиватимуться події у Варшаві.
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Чому ви вищепишучі дебіли зрівнюєте нормальні бажання, потреби мати нормальне авто за нормальні гроші з бажаннями наркоманів, курців і алкоголіків за акциз . Зрівнюєте акциз на авто з акцизом на тютюн і табак. Православні автокефалики довожу до вашого відома, купити авто дешиво чи дорого без різниці і на ній їздити це не гріх перед Богом, а купляти і вживати тютюн та спиртне чи дешево, чи дорого,чи дуже дорого все одно це гріх, це попи автокефалії повинні вам також доводити.Єврора (католики і протестанти) це давно усвідомили тому і ціни у них великі на ці товари.
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Якщо ти не зрозумів алегорії то це твоя проблема, якщо ти називаєш людей що платять подат ки дибілами - це ще одна твоя проблема! Але чому контрабандисти диктують свою волю щодо розмитнення незаконно ввезеного авто? Православним чи католикам до дупи чи ти купив задешево чи задорого своє авто, але якщо ти його купив - заплати податки і їздь бо це не гріх, гріх бути хитрозробленим та обманювати! Адже ввізши авто на євроблясі в вигляді транзиту ти повинен був його вивезти, або поставити на облік, а не кататися на лайбі з 2015 без обовязкової страхівки, оформленого права власності , обманюючи державу та отримуючи субсидію, отримуючи зарплатню в конверті, отримуючи допомогу по безробіттю або оформивши групу
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Купить за 2тис.у.о. і заплатити 4тис.у.о податків ти називаєш здоровим глуздом в самій бідній країни Європи?
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здоровий глузд - добитися адекватноъ розтаможки , а потім ввозити авто, може для тебе є здоровим глуздом є амністія бойовиків , які вбивали українськи войнів?
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Запомни,сцикун, за легал. еврономерів для евр.авто виступають проєвропейсько налаштовані люди, а за амністію бойовиків мали б виступати люди, які б піддержували Отєчествєний ВАЗ і скасування розтаможки з РФ авто, а не з Європи від якої їх верне.
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лікуйся сопляк, проєвропейського у вас тільки євробляхи, а на халяву хочете як за Совка
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П.с.це ти нічого не розумієш , порядок речей , ну робіть з україни Кубу, робіть
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Порядок вещей простой.
В европе государственная политика направлена на то что бы людям было не выгодно ездить на старых не экологичных автомобилях.
Кроме интереса производителей автомобилей это еще выбросы в атмосферу.
Эти выброшенные машины надо куда то девать,поэтому нанимаются люди которые формируют общественное мнение что это евроблаго,которое недоступно украинцам из за плохого правительства.
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Земля не плоская и не стоит на трех слонах.
Для первобытного человека это глупость и он называет дебилами людей, которые ему это говорят.
Ничего особенного.
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Знову змолов нісенітницю, АЛЬО в тебе там з головою все норм. На якому авто їздиш, відповіси чесно!?
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Нормальные люди имеют машины за нормальные деньги.При чем тут евродебилы со своим ржавым хламом?Где там нормальные машины?
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Ти був хоч раз на авторинку любого обл.центру?
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Так тоді і нетринди, побувай а потім поговорим, упрощу завдання - відкрий Авторів чи RST, подивись ціни на авто нашої реєстрації 15-10 років давності ще з пробігом по нашим дорогам з нашим пальним, і пораху скільки потрібно копити людині з зарплатою промисловця , по даним Госстату Гройсмана, в розмірі 8-9 тис.грн і це ще з-п огого в Укр.порахуй може відляже від серця.
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пипец! В Закарпатье процветает контрабас сигарет , ибо местным неначто жить, на Житомирщине и Волыни процветает нелегальное добывание янтаря ибо у них нет работы и как следствие неначто жить, на одесской таможне процветают левые схемы растаможки ибо таможенникам неначто жить, теперь еще эти завезли контрабас и визжат что изза розмытненя по льготным правилам им будет неначто жить!
Так пускай врачи и медсестры не ходят на работу , ибо за их зарплату неначто жить, пусть учителя не выходят в школу ибо на их зарплату им тоже неначто жить ,пускай шахтеры и сталевары не ходят на работу ибо им тоже неначто жить! И вообще какого уйхя они должны платить налоги если хитрожопые европидары платить их не хотят!!!
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"не на что жить" - это отмазки для имбецилов. По этоц логике, и наркодилеры, и наемные убийцы занимаются своим делом потому что "им не на что жить".
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титуханы всей Украины, объединяйтесь!)..
ЗЫ СБУ в курсе дела, что дороги блокируют наёмники хйла, а не только недалёкие жлобы?
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Господи, как достали эти бляхеры....

Запретить евробляхи, пусть валят в Польшу, там и катаются.
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Шото петіні чорти сьогодні в'ялі. Южаніна тільки на вчора бабло дала?
А сьогодні що не нада за петін ВАЗ горою стояти?
Зрадойоби московські, підстилки євробляхівські, а за просто так попрацювати?
Що ти вкрав сьогодні, щоб Путін не напав, як ти думаєш за свого президента?
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Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам. Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она и не моя, а Филиппа Филипповича. Просто - это вредно. Это раз, а второе - вы и без водки держите себя неприлично.

Борменталь указал на заклеенный буфет.

- Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы.

Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Борменталя, налил рюмочку.

- И другим надо предложить, - сказал Борменталь, - и так: сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в заключение - себе.

Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.

- Вот все у нас как на параде, - заговорил он, - салфетку туда, галстух - сюда, да "извините", да "пожалуйста", "мерси", а так, чтобы по-настоящему, - это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.
- А как это "по-настоящему" - позвольте осведомиться?

Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнес:

- Ну желаю, чтоб всё...
- И вам также, - с некоторой иронией отозвался Борменталь.

Шариков выплеснул водку в глотку, сморщился, кусочек хлебца поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами.

- Стаж, - вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппович.

Борменталь удивленно покосился.

- Виноват?..
- Стаж! - повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой, - тут уж ничего не поделаешь! Клим!..

Борменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филиппа Филипповича.
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Будуть на дорогах самосуди,бо терпець закінчується від дій цих ідіотів. Працювати не хочуть,а вміють тільки красти. А ми завжди винуватимо президента, міністра, депутата.а звідки вони чесні візмуться--коли вони жили і живуть в державі де більшість шахраїв і крадіїв від двірника до президента.? Тисячі водіїв на дорогах мають матеріальні і моральні збиткі від цих хитрожопих бариг.
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я так смотрю в основном возмущаются действиями євро пид..бляхеров люди которые получают белую зарплату и платят все налоги,все другие привыкшие к мутным схемам, зарплатам в конвертах, субсидиям и т.п. но водночасье визжащие о бесплатной медицине, образовании, детсадах о том что им все должны за то что им бедным на авто не хватает, так купите себе ровэр и катайтесь
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Так оно и есть.И те кто честно работает,платит налоги,не бастует и не перекрывает дороги в глазах евродебилов -лохи.Печально-потому так и живем
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Запитання: авто на бляхах пропускають?
І оргвисновок: треба гіперлуп пошвидше влупити, його не перекриють.
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Перекривати потрібно Печерська пагорби,бо тут все рішається, а там на вас влада нацьковує метушню.Про які нашого говорите? Кучка ушльопкив (влада)седять на грошових потоках і нагло обкрадають народ. На більше вони не способні.
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Мда ми живемо вже у Європі, виходячи з коментів бобово-соєвих чмирів які напевно зараз присмоктані до "кормушок" влади, їздять на лексусах і бмв по 100тис.баксів, вимучених з народного бюджета, і кричать нам непотрібні дешеві авто.
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Коли Бог хоче когось покарати то забирає в нього розум..😕
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І це так, бідна покарана Україна, ось вам і автокефалія, грош ціна.
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Растаможка это коррупционный вариант поборов. Осеаваеия для растоможки - поддкржки отечетсвенного производителя - обман населения.
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Ржаві жигулі на дорозі яким по 30 років на укробляхах це нормально .А дати можливість замінити ці жигулі хоча б на 15 літній опель ніззя :атмосфера налоги бездєльникі що тільки не придумають тільки не дати людині купити авто по своім можливостям не так багато у нас людей які можуть вивалити 6 косарей мінімум за авто
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Ти бачиш, що робиться з українцями, яка європа як більшість проти неї, в цьому випадку з єврономерами також. Я офігіваю якщо чесно, а у нас самі нові мерси бехи і ауді з тойотами їздять, а у нас хлам на авторинках не продають з укр.номерами іномарки, биті переварені перекрашені втридороша, але ж ці мудаки, які обсирають цю акцію навіть не грибуться в цінах не говорячи про стан самого авто.
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Бляхери - це середній клас. А шпигун Лоліта є ворог середньому класу. Офшору треба, щоб в країні були лише злидні.
Шпигуна Лоліту(порошенка) Геть!!!!
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Ржаві жигулі на дорозі яким по 30 років на укробляхах це нормально .А дати можливість замінити ці жигулі хоча б на 15 літній опель ніззя :атмосфера налоги бездєльникі що тільки не придумають тільки не дати людині купити авто по своім можливостям не так багато у нас людей які можуть вивалити 6 косарей мінімум за авто
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ряде областей евробляхеры продолжают перекрывать дороги государственного значения, - "Укравтодор"
 
 
 
 
 
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