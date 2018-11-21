 В ряде областей евробляхеры продолжают перекрывать дороги государственного значения, - "Укравтодор"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор").
Как отмечается, по состоянию на 7:30 перекрыта в Волынской области автодорога М-19 "Доманово - Ковель – Черновцы", км 140+300 (с.Княгининок Луцкого района), во Львовской области - автодорога М-06 "Киев – Чоп" в двух местах: км 500+900 (с.Старый Милятин Бусского района) и км 585+900 (с.Розвадов Николаевского района).
В Одесской области перекрыта автодорога М-05 Киев - Одесса, км 450+500; в Тернопольской - автодорога М-12 "Стрый - Тернополь – Кропивницкий", км 154; в Хмельницкой - автодороги Н-03 "Житомир – Черновцы", км 285+432 (с.Смотрич, Камянец-Подольского района) и Н-25 Городище - Ривне - Староконстянтинов, км 249+320 (г Шепетовка).
При этом в "Укравтодоре" сообщают о завершении акций протеста, которые сопровождались перекрытиям дорог, в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Ривненской, Харьковской и Черкасской областях.
В то же время в "Укравтодоре" напоминают, что протестующие против установленных тарифов на газоснабжение в г.Смела Черкасской области проводят с 19 ноября свою акцию на км 207 авторогоги Н-01 "Киев – Знаменка" на выезде из Смелы в направлении Знаменки.
"Просим водителей учитывать эту информацию при планировании своих поездок", - говорится в сообщении.
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Знаменитый мэр Конотопа будет защищать спокойный сон коррупционеров, которые незаконно сняли его с должности.
Он заявил, что прекращает заниматься политической деятельностью, так как военнослужащим это запрещено делать.
Думаєте це просто так?
Але Авакову нічого не загрожує, бо його перебування на посаді ціна коаліції БПП та НФ.
Прикро, але це ми самі так талановито ВР вибрали.
Цей бардак народжений Аваковим.
Подякуйте їм особисто, коли завтра не встигнете на зустріч, роботу, потяг, літак, в лікарню, додому, до батьків, тощо.
Вони дограються!
Хотите, чтоб вас услышали, перекрывайте дороги к домам Пороха, Гройсмана и других власть имущих, а простых людей оставьте в покое и не мешайте нормально жить...
Активісти вимагають доступну цигарку кожному поляку.
Учасники акції порахували, що навіть не сплачуючи акциз завдяки здешевленню цигарок поляки більше дихатимуть канцерогенним димом, а відповідно більше хворітимуть і витрачатимуть значні суми коштів на лікування органів дихання, серцево-судинної системи, препарати для потенції, тощо. Таким чином сплачені фармацевтичними компаніями податки будуть більшими, ніж недоотримані доходи бюджету з продажу тютюну.
Поки злочинна шляхта не хоче враховувати побажання простих людей, лідер ГО "Пше UА tytoń jest silny" Янек Брзженжинскі демонстративно спалив завезену з Рави Руської пачку "Парламенту" на українській акцизній марці.
А активіст Міхал Ґрузіновскі звернувся особисто до керівника держави, пряма мова: "Дуда, барига, де нормальні курілки? Чому нема попільничок в громадських місцях? Спочатку поставте нормальні попільнички по всій Польщі, а тоді здирайте акцизи з простих людей"
Наша редакція пильно слідкує, як надалі розвиватимуться події у Варшаві.
В европе государственная политика направлена на то что бы людям было не выгодно ездить на старых не экологичных автомобилях.
Кроме интереса производителей автомобилей это еще выбросы в атмосферу.
Эти выброшенные машины надо куда то девать,поэтому нанимаются люди которые формируют общественное мнение что это евроблаго,которое недоступно украинцам из за плохого правительства.
Для первобытного человека это глупость и он называет дебилами людей, которые ему это говорят.
Ничего особенного.
Так пускай врачи и медсестры не ходят на работу , ибо за их зарплату неначто жить, пусть учителя не выходят в школу ибо на их зарплату им тоже неначто жить ,пускай шахтеры и сталевары не ходят на работу ибо им тоже неначто жить! И вообще какого уйхя они должны платить налоги если хитрожопые европидары платить их не хотят!!!
ЗЫ СБУ в курсе дела, что дороги блокируют наёмники хйла, а не только недалёкие жлобы?
Запретить евробляхи, пусть валят в Польшу, там и катаются.
А сьогодні що не нада за петін ВАЗ горою стояти?
Зрадойоби московські, підстилки євробляхівські, а за просто так попрацювати?
Що ти вкрав сьогодні, щоб Путін не напав, як ти думаєш за свого президента?
Борменталь указал на заклеенный буфет.
- Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы.
Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Борменталя, налил рюмочку.
- И другим надо предложить, - сказал Борменталь, - и так: сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в заключение - себе.
Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.
- Вот все у нас как на параде, - заговорил он, - салфетку туда, галстух - сюда, да "извините", да "пожалуйста", "мерси", а так, чтобы по-настоящему, - это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.
- А как это "по-настоящему" - позвольте осведомиться?
Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнес:
- Ну желаю, чтоб всё...
- И вам также, - с некоторой иронией отозвался Борменталь.
Шариков выплеснул водку в глотку, сморщился, кусочек хлебца поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами.
- Стаж, - вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппович.
Борменталь удивленно покосился.
- Виноват?..
- Стаж! - повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой, - тут уж ничего не поделаешь! Клим!..
Борменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филиппа Филипповича.
І оргвисновок: треба гіперлуп пошвидше влупити, його не перекриють.
Шпигуна Лоліту(порошенка) Геть!!!!