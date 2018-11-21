 Рада сегодня рассмотрит изменения в семейный кодекс и законопроект о криминальном проступке

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Законопроектом №8400 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регистрации брака граждан, проживающих на временно оккупированной территории" предлагается внести изменения в Семейный кодекс и закон "О государственной регистрации актов гражданского состояния" в части возможности для граждан, проживающих на временно оккупированной территории Украины, зарегистрировать брак в день подачи заявления о его регистрации.

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Следующим блоком согласно повестке дня является вопрос ратификации. Так, парламентарии планируют рассмотреть законопроекты №0199 "О ратификации Протокола между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество" №0193 "О ратификации Протокола между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доход и на прирост стоимости имущества, совершенной в Лондоне 10 февраля 1993 года" и №0165 "О ратификации Меморандума между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Австрия о взаимном доступе на рынки труда членов семей работников дипломатических представительств и консульских учреждений".

Второе чтение в Раде должно пройти проект закона №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений".

Также народные депутаты собираются рассмотреть правительственный законопроект №5023 "О внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании". Предусматривается, что принятие законопроекта даст возможность детям, лишенным родительской опеки, принимать участие в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в высшем учебном заведении в рамках установленных квот приема в украинские вузы наравне с детьми-сиротами без прохождения ВНО.

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Традиционно в среду депутаты будут работать в сессионном зале лишь в течение утреннего пленарного заседания, которое будет продолжаться до 14:00. На остальной день запланирована работа в комитетах, фракциях и группах.