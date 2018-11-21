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 Президентом Интерпола избран южнокореец Ким Чон Ян. ФОТО

Новым президентом Интерпола на 87-й Генеральной ассамблее организации в Дубае избрали представителя Южной Кореи Ким Чон Яна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерпол в Twitter.

"Ким Чон Ян из республики Корея был избран президентом Интерпола (2-летний срок)", - говорится в сообщении.

Президентом Интерпола избран южнокореец Ким Чон Ян 01

Президентом Интерпола избран южнокореец Ким Чон Ян 02

Ранее Ким Чон Ян был исполняющим обязанности руководителя организации.

Также читайте: Песков назвал "вмешательством в избирательный процесс" призыв сенаторов США не назначать россиянина главой Интерпола

Источник: https://censor.net.ua/n3098024
 
   
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- Вы страдаете русофобией?
- Нет, я ею наслаждаюсь!!!
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Ні, русоненавість. Бо фобія, то боязнь. А цих покидьків ненавидять.
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А ватные мокши так радовались выборам мокши, что ЦН уже заплевали. " Виктор Крук ab21945a

Ну вот и вся нужная нам информация о Генеральной ассамблее Интерпола, а кого там избрали президентом писать не надо, чтоб не расстраивать патриотов, думавших, что их протесты помешают избранию Прокопчука."
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Кстати, говорить "гоп" еще не перепрыгнув, это одна из самых узнаваемых привычек касапни, так что, ничего удивительного, только смех один))
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Гений просто, мастеркласс из серии " как все просрать".
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40% продажных шлюх и ватников это тоже не мало, эта помойка еще всплывет рано или поздно.
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Зараз рашка буде кряхтіти про русофобію )))))
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***
- слыш, док, почему все вокруг твари мерзкие и так не справедливы ко мне? куда не приду... сразу все подонки вонючие начинают верещать - ты русская свинья... убил бы всех на хер..
- тише-тише, любезный... а вы попробуйте вести себя не так вызывающе..
- я не понял, козел старый... ты что тоже... русофоб?
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А российский мент так и остался замом?
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Да, но путем быстрого переобувания в прыжке преподносится как " Вице-президентом Интерпола впервые избран россиянин, Начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России, генерал-майор полиции Александр Васильевич Прокопчук."
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Здравый смысл победил. А больной запутался в многоходовочках.
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Их просто красиво прокатили. Обнадежили, а потом послали . Это троллинг восьмидесятого левела.
Очень красиво
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До такого позора Раша еще никогда не скатывалсь, одно упоминание, что может быть ее представитель возглавит медждународную оргниазцию вызвало шок у всех членов этой оргнизации.
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Ну да, не СССР явно, и даже не подобие, жалкая попытка быть похожим.
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Шо то он не похож никак на рассеянина, да кацапы?
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Хух, слава Богу, я аж испереживалась вся ..Касапы лузеры!))))
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ха-ха за 18 лет правления туПин добился того что быть расеянином всё равно что прокажонным.... ватофобия в мире господствует......
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Нормально, пару пенсий Томской и Вологодской областей ушло, сахалинцы продолжаем разбирать дома на отопление и гордиться многоходовочкой. Президентом Інтерполу обрано південнокорейця Кім Чон Яна - Цензор.НЕТ 8487
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Я не знаю кто такой этот южнокореец, но знаю точно, что хуже кацапа быть ничего не могло.
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ждемс свежих высеров машки-героинщицы и печальной лошади о русофобии))
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Вот и всё!Мечты,мечты в чём ваша радость?Ушли мечты,а с ними и рашистская гадость!А вони то было!Рашисты опять обосрались,но с пользой для дела.Засветили родственничка своего мента,представляющего Украину в ОБСЕ!А теперь вопрос?Совпадение?Не думаю!Посмотрим на конечный результат их потуг.Есть предположение,что в наших широтах подготовили более лояльное к рашистам тельце и своим вбросом,они пытались освободить место для своей подготовленной тушки,ну,ну...
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Это смешно. Все так увлечены выборами нового президента Интерпола. А то что предыдущий просто исчез в Китае, всем побоку.
The Guardian: было бы безумием позволить русскому руководить Интерполом в эпоху Путина
In Putin's era it's crazy to let a Russian lead Interpol. We must prevent it
Berlingske: Россия готовит рейдерский захват Интерпола
https://www.berlingske.dk/internationalt/russisk-politichef-vil-saette-sig-paa-interpol-det-er-intet-mindre
Wall Street Journal: Кремль борется за власть в Интерполе
https://www.wsj.com/articles/the-kremlins-interpol-power-play-1542672759?mod=searchresults&page=1&pos=
The Times: Интерпол превращается в полезного идиота Кремля
https://www.thetimes.co.uk/edition/comment/red-notice-hlxrl9zpr
Anders Åslund@anders_aslund
Вышвырните Россию из Интерпола!
https://t.co/S1Q50C2bUY
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восток - дело тонкое, а Китай еще и темное.
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Он не исчез, его в Китае арестовали, об этом все знают.
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В Израиле информационный вакуум?

Президент Интерпола Мэн Хунвэй, задержанный в Китае по подозрению в нарушении закона, подал в отставку.
https://censor.net.ua/news/3090069/prezident_hunveyi_7_oktyabrya_podal_v_otstavku_interpol
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Ну, не зовсім топор, та й не спина то вже!)))
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кстати неизвестно что это за таварищ, если там вторым вице-презиентом был ссаный ватник. Организация явно нездоровая.
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Касабами вместе с китайцами было разыграна безпроиграшная партия. Китайцы арестовывают неподконтрольного им главу интерпола а касабы выдвигают своего кандтдата который 100% проходной. Обе стороны в выиграше, и китайцы и касабы. Но не учли токсичность московии. Четыре года назад, все прошло бы на ура, но не сейчас.
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Корейцю,дякуй Богу,що не москаль,інакше хрін би тебе вибрали.Кацап зараз у світі-це чорт з клеймом на лобі! Президентом Інтерполу обрано південнокорейця Кім Чон Яна - Цензор.НЕТ 8016
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Было "русский - звучит гордо" , стало "русский - звучит гадко"
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Операция интерполнаш оказалась операцией пошливжопукасабы 😁😁😁
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У Прокопчука около 40% поддержки на голосовании, это немало. Проиграл, но у него остается должность вице-президента (одного из трех), и это немало - у россиян свой человек очень высоко в Интерполе сидит. А так как новым президентом стал бывший старший вице-президент, то у Прокопчука есть шанс при такой поддержке таки сделать шаг вперед. Ну ему осталось еще 1 год с хвостиком до следующих выборов, его полномочия истекают в 2020 году, и как раз в 2020 году следующие выборы президента Интерпола. Так что очень скоро новая эпопея.
Интересно, что там еще молдаванин высоко сидит - один из трех делегатов в руководстве от Европы.
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2 года это очень большой срок сейчас, на Сахалине дома закончаться, а фуйла будут пропускать через рамку не только в Сингапуре, а и в трамвае в Гааге.
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За мокшу традиционно голосовали Беларусь, Казахстан, Вануату и Габон Президентом Інтерполу обрано південнокорейця Кім Чон Яна - Цензор.НЕТ 1426
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Кимчонян... На ян, вроде бы, армянские фамилии закачиваются...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрезидентом Интерпола избран южнокореец Ким Чон Ян. ФОТО
 
 
 
 
 
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