 Президентом Интерпола избран южнокореец Ким Чон Ян. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерпол в Twitter.
"Ким Чон Ян из республики Корея был избран президентом Интерпола (2-летний срок)", - говорится в сообщении.
Ранее Ким Чон Ян был исполняющим обязанности руководителя организации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерпол в Twitter.
"Ким Чон Ян из республики Корея был избран президентом Интерпола (2-летний срок)", - говорится в сообщении.
Ранее Ким Чон Ян был исполняющим обязанности руководителя организации.
- Нет, я ею наслаждаюсь!!!
Ну вот и вся нужная нам информация о Генеральной ассамблее Интерпола, а кого там избрали президентом писать не надо, чтоб не расстраивать патриотов, думавших, что их протесты помешают избранию Прокопчука."
- слыш, док, почему все вокруг твари мерзкие и так не справедливы ко мне? куда не приду... сразу все подонки вонючие начинают верещать - ты русская свинья... убил бы всех на хер..
- тише-тише, любезный... а вы попробуйте вести себя не так вызывающе..
- я не понял, козел старый... ты что тоже... русофоб?
Очень красиво
The Guardian: было бы безумием позволить русскому руководить Интерполом в эпоху Путина
In Putin's era it's crazy to let a Russian lead Interpol. We must prevent it
Berlingske: Россия готовит рейдерский захват Интерпола
https://www.berlingske.dk/internationalt/russisk-politichef-vil-saette-sig-paa-interpol-det-er-intet-mindre
Wall Street Journal: Кремль борется за власть в Интерполе
https://www.wsj.com/articles/the-kremlins-interpol-power-play-1542672759?mod=searchresults&page=1&pos=
The Times: Интерпол превращается в полезного идиота Кремля
https://www.thetimes.co.uk/edition/comment/red-notice-hlxrl9zpr
Anders Åslund@anders_aslund
Вышвырните Россию из Интерпола!
https://t.co/S1Q50C2bUY
Президент Интерпола Мэн Хунвэй, задержанный в Китае по подозрению в нарушении закона, подал в отставку.
https://censor.net.ua/news/3090069/prezident_hunveyi_7_oktyabrya_podal_v_otstavku_interpol
Интересно, что там еще молдаванин высоко сидит - один из трех делегатов в руководстве от Европы.