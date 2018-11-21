 Президентом Интерпола избран южнокореец Ким Чон Ян. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерпол в Twitter.

"Ким Чон Ян из республики Корея был избран президентом Интерпола (2-летний срок)", - говорится в сообщении.

Ранее Ким Чон Ян был исполняющим обязанности руководителя организации.

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