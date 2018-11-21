 В деле директора "ЗТМК" Сивака сделали перерыв: САП будет рассматривать отвод судьи, заявившей о предложении $50 тыс. взятки

Об этом сообщила прокурор Ольга Яровая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Судебный репортер".

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"САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура. - Ред.) забирает производство по заявлению судьи Марченко и после этого будет решен вопрос про отвод и дальнейшее судебное разбирательство. Нужно понимать обстоятельства, которые сложились в ходе рассмотрения и имеются ли действительно основания для отвода", - прокомментировала прокурор.

Следующее заседание назначено на 11 декабря. Как утверждает прокурор, до этого времени прокуратура решит, заявлять ли судье отвод.

Сейчас по делу продолжается допрос свидетелей обвинения. По информации СМИ, 20 ноября в суд в пятый раз не явился судебный эксперт, который должен быть допрошен как свидетель. Эксперт сообщил прокурору, что не сможет прибыть на заседание из-за срочного поручения руководства. Поэтому прокурор попросил об отложении судебного заседания.

Ранее, 5 ноября, судья Заводского суда Запорожья Нинель Марченко сообщила в Высший совет правосудия, что служащий ООО "Запорожский титано–магниевый комбинат" предлагал ей $50 тыс. за оправдательный приговор директору компании Владимиру Сиваку.

Судья утверждала, что разговор состоялся 2 ноября и деньги ей предлагали получить после 20 ноября.

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Заявление о преступлении судья написала в Управление СБУ. Но 9 ноября ее письмо было также опубликовано на сайте ВРУ, что фактически сорвало возможную спецоперацию по задержанию лица, которое должно было передать взятку.

Напомним, что директора ООО "ЗТМК" Владимира Сивака обвиняют в нецелевом использовании средств со 110 млн долл. инвестиций, поступивших от кипрской компании Tolexis trading limited.

ООО "Запорожский титано–магниевый комбинат" было создано в рамках инвестиционной программы на базе одноименного госпредприятия. Директор государственного "ЗТМК" Владимир Корольков в 2016 году вылетел на Кипр. 30 августа 2018 года Королькова задержали в Москве. Украина обратилась к РФ о его экстрадиции.