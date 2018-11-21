 Тяжелой ценой украинцы выстояли и победили! - Гройсман и Турчинов обратились к соотечественникам по случаю Дня Достоинства и Свободы. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"В этот день 5 лет назад украинцы вышли с мирным протестом на Майдан Независимости в Киеве, чтобы отстоять свои ценности и свободу. После этого были трудные месяцы противостояний, жестокие разгоны и убийства мирных граждан. Тяжелой ценой украинцы выстояли и победили! Светлая память погибшим!", - написал он.
Секретарь СНБО Александр Турчинов в своем Обращении по случаю Дня Достоинства и Свободы отметил: "Пять последних лет изменили новейшую историю не только Украины, но и всего мира. Кажется, еще никогда в такой короткий промежуток времени не было так много переломных моментов, и наше Государство стало одним из эпицентров изменений. Мы объединили усилия, выстояли в борьбе с жестоким врагом. Мир солидаризировался с Украиной, и это - крах безумных реваншистских планов Кремля, начало падения государства-агрессора!
Свобода стоит того, чтобы за нее бороться! И мы всегда будем помнить Героев Небесной Сотни, героев-добровольцев, которые прямо с Майдана шли на фронт и отдавали жизни ради Украины, став настоящим образцом для последующих поколений!"
"Мы, украинцы, всегда побеждаем, когда объединяемся, и проигрываем, когда позволяем распрям и внутренним конфликтам нас разделить. Порой даже не осознаем, на что способны, объединившись! Главное сейчас - вера в себя, в свои силы и готовность несмотря ни на что идти вперед по выбранному пути - по пути свободы, демократии, верховенства права, экономического развития и укрепления нашей страны!", - говорится в Обращении, распространенном пресс-службой СНБО.
Напомним, вечером 21 ноября 2013 года в ответ на отказ Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и фактического отказа от курса на евроинтеграцию на Майдане Незалежности в центре Киева начали собираться граждане Украины. Негодование граждан усиливала чрезмерная концентрация власти в руках Януковича и его "Семьи" и вызванная этим чрезмерная коррупция.
Дальнейшие события развивались очень стремительно от мирного протеста и палаточного городка, до избиения "Беркутом" студентов, огненных баррикад из шин, "коктейлей Молотова", открытой стрельбы по митингующим. Протесты охватили большинство регионов Украины.
В итоге в конце февраля 2014 года Янукович и его "Семья" бежали из страны.
106 участников протестов в центре Киева были убиты, а несколько тысяч граждан участников Евромайдана в различных регионах Украины пострадали. Сама же Революция Достоинства перешла в войну против российской агрессии, поскольку Российская Федерация воспользовавшись ослаблением Украины напала и оккупировала часть территории Украины - Крым и Донбасс.
Почем сегодня *опиум* для народа?))
Як би зараз не було, але ми на вірному шляху.
Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні...
Обещал он, а "покращили" барыги винницкие
Он ее дома пустит, возле "Стены плача".
"Ми прикрили два найсильніші клани, які займались всіма потоками контрабанди в Україні. Це постійна боротьба, у якій ми маємо перемогти. Я зайняв цю позицію і буду її тримати. І дуже добре, що є такі керівники, як Продан, який сказав, що буде виконувати це завдання як завдання честі, попри те, що на нього та його родичів вже тиснуть. Я буду захищати керівництво митниці і ДФС, які розпочали реальну боротьбу з контрабандою". Эти слова произнес премьер-министр Владимир Гройсман 23 августа на заседании правительства, посвященном борьбе с контрабандойИсточник: https://censor.net.ua/n3098017
но на этой волне патриотизма и желания перемен... грязной пеной поднялся всевозможный мусор, говно и рваные г*ндоны... потому как победителям пришлось биться на два фронта - русооккупация внешняя и жлобоненасытность внутренняя
красивые слова, грося... только память короткая... помни! ой, помни!
... Или еще одну...
Или нынешняя власть подтасовала итого выборов?
А "электорат", это кто по-твоему?
Чому ти досі не згадуєш те що НІХТО не покараний за убивства Небесної Сотні?
называется життя по новому
Как там говорил классик наПРсточников: "Оцените красоту игры. Развели, как котят". а ведь аффтар життя по новому есть основатель партии наПРсточников
А если б с ним вместе посадили всю соевую шоблу - шитье рукавиц стало бы основным экспортным направлением.
Пять лет бездарно просрали. Пять лет у нас нагло украла эта офшорно-барыжная шайка. Да еще и охамела от попустительства настолько что нагло плюет нам в лицо.
Небесная Сотня в гробу переворачивается.