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 Политика Украины
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 Тяжелой ценой украинцы выстояли и победили! - Гройсман и Турчинов обратились к соотечественникам по случаю Дня Достоинства и Свободы. ВИДЕО

Пять лет назад, 21 ноября 2013 года, в Украине начался Евромайдан. Тяжелой ценой украинцы выстояли и победили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook  написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В этот день 5 лет назад украинцы вышли с мирным протестом на Майдан Независимости в Киеве, чтобы отстоять свои ценности и свободу. После этого были трудные месяцы противостояний, жестокие разгоны и убийства мирных граждан. Тяжелой ценой украинцы выстояли и победили! Светлая память погибшим!", - написал он.

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Тяжелой ценой украинцы выстояли и победили! - Гройсман и Турчинов обратились к соотечественникам по случаю Дня Достоинства и Свободы 01

Секретарь СНБО Александр Турчинов в своем Обращении по случаю Дня Достоинства и Свободы отметил:  "Пять последних лет изменили новейшую историю не только Украины, но и всего мира. Кажется, еще никогда в такой короткий промежуток времени не было так много переломных моментов, и наше Государство стало одним из эпицентров изменений. Мы объединили усилия, выстояли в борьбе с жестоким врагом. Мир солидаризировался с Украиной, и это - крах безумных реваншистских планов Кремля, начало падения государства-агрессора!

Свобода стоит того, чтобы за нее бороться! И мы всегда будем помнить Героев Небесной Сотни, героев-добровольцев, которые прямо с Майдана шли на фронт и отдавали жизни ради Украины, став настоящим образцом для последующих поколений!"

"Мы, украинцы, всегда побеждаем, когда объединяемся, и проигрываем, когда позволяем распрям и внутренним конфликтам нас разделить. Порой даже не осознаем, на что способны, объединившись! Главное сейчас - вера в себя, в свои силы и готовность несмотря ни на что идти вперед по выбранному пути - по пути свободы, демократии, верховенства права, экономического развития и укрепления нашей страны!", - говорится в Обращении, распространенном пресс-службой СНБО.

Напомним, вечером 21 ноября 2013 года в ответ на отказ Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и фактического отказа от курса на евроинтеграцию на Майдане Незалежности в центре Киева начали собираться граждане Украины. Негодование граждан усиливала чрезмерная концентрация власти в руках Януковича и его "Семьи" и вызванная этим чрезмерная коррупция.

Дальнейшие события развивались очень стремительно от мирного протеста и палаточного городка, до избиения "Беркутом" студентов, огненных баррикад из шин, "коктейлей Молотова", открытой стрельбы по митингующим. Протесты охватили большинство регионов Украины.

В итоге в конце февраля 2014 года Янукович и его "Семья" бежали из страны.

106 участников протестов в центре Киева были убиты, а несколько тысяч граждан участников Евромайдана в различных регионах Украины пострадали. Сама же Революция Достоинства перешла в войну против российской агрессии, поскольку Российская Федерация воспользовавшись ослаблением Украины напала и оккупировала часть территории Украины - Крым и Донбасс.

Источник: https://censor.net.ua/n3098020
 
 
 Топ комментарии
 
оно не только страной "управлять" может, оно еще и лицемерить способно!!!
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Пусть не в ФБ отписывается, а к людям выйдет и расскажет как страна процветает при его управлении...
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Само під час Майдану захищало режим зека у Вінниці
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оно не только страной "управлять" может, оно еще и лицемерить способно!!!
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канешно, он мог победить и без Майдана, о тогда с высоким постом пришлось бы подождать..... (С)
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ТАК ТЫ ВОРЮГА В НАЧАЛЕ МАЙДАНА БЕГАЛ И РАССКАЗЫВАЛ КАКОЙ ЯНЫК ХОРОШИЙ А КАК ЗА Д Ы МЕЛО В ИЗРАИЛЬ УБЕЖАЛ
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Весь прям в твою хозяйку с хозяином) ну прям один в один)
Почем сегодня *опиум* для народа?))
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Само під час Майдану захищало режим зека у Вінниці
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Мало того, він ще й допомогав ригам посилати вінницьких тітуханів до Києва. Важкою ціною українці вистояли і перемогли! - Гройсман вшанував пам'ять загиблих під час Майдану - Цензор.НЕТ 5902
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И ПРОДАВАЛО БЕРЕГ РЕЧКИ ВИШЕНКА СВОИМ К ЕН ТАМ КОТОРЫЕ МОР Г У Н О ВУ ТАМ ГЕШЕВТ ДЕЛАЮТ
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Майдан це переламний момент в історії нашої держави.
Як би зараз не було, але ми на вірному шляху.
Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні...
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Пусть не в ФБ отписывается, а к людям выйдет и расскажет как страна процветает при его управлении...
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Пакращення вже сьогодні обіцяв дамбасюра єнакуєвський.
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5 копійок Пакращення вже сьогодні обіцяв дамбасюра єнакуєвський.
Обещал он, а "покращили" барыги винницкие Важкою ціною українці вистояли і перемогли! - Гройсман вшанував пам'ять загиблих під час Майдану - Цензор.НЕТ 5744
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А вот Гнойсман воспользовался плодами победы
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Слезу то хоть пустил?Или на курсы актёрского мастерства денег зажал?Злые и возмущённые рожицы он уже умеет изображать,даже кулаком по столешнице стукать,осталось научится быстро туфлю снимать и "кузькину мать"с выражением произносить.
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Олена Шарпата Слезу то хоть пустил?
Он ее дома пустит, возле "Стены плача". Важкою ціною українці вистояли і перемогли! - Гройсман вшанував пам'ять загиблих під час Майдану - Цензор.НЕТ 4013
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это гройсман "почтил"??? каждый день "почитат" все потужней!

"Ми прикрили два найсильніші клани, які займались всіма потоками контрабанди в Україні. Це постійна боротьба, у якій ми маємо перемогти. Я зайняв цю позицію і буду її тримати. І дуже добре, що є такі керівники, як Продан, який сказав, що буде виконувати це завдання як завдання честі, попри те, що на нього та його родичів вже тиснуть. Я буду захищати керівництво митниці і ДФС, які розпочали реальну боротьбу з контрабандою". Эти слова произнес премьер-министр Владимир Гройсман 23 августа на заседании правительства, посвященном борьбе с контрабандойИсточник: https://censor.net.ua/n3098017
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выстояли... и победили...
но на этой волне патриотизма и желания перемен... грязной пеной поднялся всевозможный мусор, говно и рваные г*ндоны... потому как победителям пришлось биться на два фронта - русооккупация внешняя и жлобоненасытность внутренняя
красивые слова, грося... только память короткая... помни! ой, помни!
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Очень скоро выберем еще одного.
... Или еще одну... Важкою ціною українці вистояли і перемогли! - Гройсман вшанував пам'ять загиблих під час Майдану - Цензор.НЕТ 9948
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так, українці вистояли й перемогли, а потім на вибори прийшов "електорат" й помножив на 0 всі перемоги й жертви українців...
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Т.е. большинство не поняло меньшинство?
Или нынешняя власть подтасовала итого выборов?
А "электорат", это кто по-твоему?
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Только непонятно кого победили. Сами себя?
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Небесная сотня, прости, мы все просрали!
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"Виграли" виключно такі гниди як ти вовчик і вся ваша шоколадна банда на чолі з баригою - а українців в черговий раз використали і викинули як туалетний папір!!!
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Украина еще легко отделалась. 100 лет назад русские вообще уничтожили собственную страну. Они тоже считали себя "нерабами".
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Путин получил щелчок по носу - новым главой Интерпола стал представитель Южной Кореи.
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Уже стал разве? Вроде Помпео только предложил.
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Нда, і коли народ зрозуміє просту істину: щоб мати за що жити - працюєш, виробляючи якийсь суспільнонеобхідний продукт; щоб дитина мала перспективи в житті - працюєш з дитиною, водиш її в школу, на гуртки. Загалом, якщо хочеш щось мати - потрібно працювати. І тільки в суспільному житті народ думає, що без праці він отримає соціальноорієнтоване суспільство!!!!!!!! Ні, панове, хочете щоб влада працювала в інтересах народу, то потрібно працювати над цією владою, потрібно через громадські інститути тримати владу в єжових рукавицях, щоб вона як на гарячій сковорідці скакала....А ми що...... вибрали депутатів - і все, контролю народу далі не має, на засідання рад не ходимо, віче перед будинками рад, держадміністрацій не проводимо, їх керівників на на мітинги ці за шиворот не тащимо для звіту!!!!!! Громадські організації бездіють, політичні партії як проекти бариг являються інструментами захисту тих, хто їх фінансує, корупція роз'їдає країну.....Ну коли народ навчить те, що ніякі революції, ніякі майдани не принесуть очікуваного результату, якщо він самоусувається в подальшому від керування країною!!!!! Приклад - останній майдан!!!! У цю неділю іду по базару біля Критого ринку в Кіровограді - люди, які торгують прямо заявляють, що якщо нічого не зміниться після виборів, то поїдуть на заробітки в Європу, щоб не кормити рила в кабміні та нафтогазі чи обенерго. Ми втрачаємо країну, панове.....а ви тут все пам'ятники валяєте та вулиці переіменовуєте..., а невгодних в спам кидаєте чи блокуєте. З ктим ви залишитесь, коли робоча сила плюне на ваші висрели і вся виїде? Китайців наберете - так і в Китаї робоча сила вже більше зарплату отримує, ніж ми.....Як там казав Висоцький: Ну сумасшедший - что возьмёшь! ("Письмо в редакцию")..... отака то реальність.....
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українці вистояли і вибороли - а де ви були соєві мальдівські і офшорні злодії?
Чому ти досі не згадуєш те що НІХТО не покараний за убивства Небесної Сотні?
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победа будет тогда, когда народ победит ваш кагал
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Тяжелой ценой украинцы выстояли и победили... Конечно, победили! Уверенность в завтрашнем дне, гривну, тарифы, цену газа, медицинское обслуживание, пенсионеров, Крым, ОРДЛО... Вот вот и страну в целом "победим" скоро! Под Вашим руководством. Мрази Винницкие.
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Если учесть что происходит в Украине,хотелось бы знать, кого победили........
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Вписувався за ригів у вінниці, а тепер поздоровляє.Фу,яка свинота!
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сегодня вышиванка, одетая поверх малинового пинджака
называется життя по новому
Как там говорил классик наПРсточников: "Оцените красоту игры. Развели, как котят". а ведь аффтар життя по новому есть основатель партии наПРсточников
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а що ви хочете....помню як в 1990-х в Рух ломанулась вся місцева партійна верхівка, надівши вишиванки....ви подивіться хто серед лідерів тягнибаксів - і все стане ясно.....
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Объясните кто-то идиоту , что основною вимогою Майдану было выкинуть из государства коррупционеров, а не поменять фамилии их.
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Основна помилка народу в тім, що після пролетарської революціїв жовтні 2017 року, майданів 2004 та 2014 років народ віддавав владу, розходився по домам!!!! Ленін говорив, що справедливе суспільство можна побудувати через управління рад державою, але рад від народу, висуванців в які народ контролює і може в любий час відізвати. А народ вибрав ради - і в кущі, хай ради роблять що хочуть..... От і доробилися....після 1917 комуністів змінили комуняки, після майданів 2004 і 2014 одні барижні рила змінились на інші......
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в нормальной стране этот подонок за пять лет нашил бы уже столько рукавиц, что их бы хватило на всю строительную отрасль.
А если б с ним вместе посадили всю соевую шоблу - шитье рукавиц стало бы основным экспортным направлением.
Пять лет бездарно просрали. Пять лет у нас нагло украла эта офшорно-барыжная шайка. Да еще и охамела от попустительства настолько что нагло плюет нам в лицо.
Небесная Сотня в гробу переворачивается.
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Ви подивіться яку заставку на своє відео вибрала жи2...і це ще ібонітове іпало в той час посилало тітушок на майдан...Вийди неправільно обрізаний до людей і розкажи і покажи як ти в натурі сумуєш...іще через три дня розкажиш про Меделя Хатаєвіча і про голодомор в Україні...
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Чи буде третій майдан - буде!!!! Коломойського з клуба олігархів викинули, але залишився Аваков та Порошенко - попереду боротьба між ними, а значить хтось із них і 3-й майдан вчинить, як вчинили 2-й. Чи хтось реально думає, що карту 2-го майдану не розіграв кагал держиморд, щоб відштовхнути від корита одних рил, замінивши їх своїми рилами?!!!! А народ що, спитаєте?!!! А народ обдурили, використали як тряпку - і викинули......Вони отримали доступ до корита, а народ - без віз та старається драпанути нині з країни в Європу.....А ті, що залишаються в країні з народу - мають корупцію, нереагування влади на скарги, низьку купівельну спроможність зарплат та пенсій, і на фоні цього - казки на ніч про рех-х-х-форми.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТяжелой ценой украинцы выстояли и победили! - Гройсман и Турчинов обратились к соотечественникам по случаю Дня Достоинства и Свободы. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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