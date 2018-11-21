 Тяжелой ценой украинцы выстояли и победили! - Гройсман и Турчинов обратились к соотечественникам по случаю Дня Достоинства и Свободы. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В этот день 5 лет назад украинцы вышли с мирным протестом на Майдан Независимости в Киеве, чтобы отстоять свои ценности и свободу. После этого были трудные месяцы противостояний, жестокие разгоны и убийства мирных граждан. Тяжелой ценой украинцы выстояли и победили! Светлая память погибшим!", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столичная власть утвердила план мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы

Секретарь СНБО Александр Турчинов в своем Обращении по случаю Дня Достоинства и Свободы отметил: "Пять последних лет изменили новейшую историю не только Украины, но и всего мира. Кажется, еще никогда в такой короткий промежуток времени не было так много переломных моментов, и наше Государство стало одним из эпицентров изменений. Мы объединили усилия, выстояли в борьбе с жестоким врагом. Мир солидаризировался с Украиной, и это - крах безумных реваншистских планов Кремля, начало падения государства-агрессора!

Свобода стоит того, чтобы за нее бороться! И мы всегда будем помнить Героев Небесной Сотни, героев-добровольцев, которые прямо с Майдана шли на фронт и отдавали жизни ради Украины, став настоящим образцом для последующих поколений!"

"Мы, украинцы, всегда побеждаем, когда объединяемся, и проигрываем, когда позволяем распрям и внутренним конфликтам нас разделить. Порой даже не осознаем, на что способны, объединившись! Главное сейчас - вера в себя, в свои силы и готовность несмотря ни на что идти вперед по выбранному пути - по пути свободы, демократии, верховенства права, экономического развития и укрепления нашей страны!", - говорится в Обращении, распространенном пресс-службой СНБО.

Напомним, вечером 21 ноября 2013 года в ответ на отказ Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и фактического отказа от курса на евроинтеграцию на Майдане Незалежности в центре Киева начали собираться граждане Украины. Негодование граждан усиливала чрезмерная концентрация власти в руках Януковича и его "Семьи" и вызванная этим чрезмерная коррупция.

Дальнейшие события развивались очень стремительно от мирного протеста и палаточного городка, до избиения "Беркутом" студентов, огненных баррикад из шин, "коктейлей Молотова", открытой стрельбы по митингующим. Протесты охватили большинство регионов Украины.

В итоге в конце февраля 2014 года Янукович и его "Семья" бежали из страны.

106 участников протестов в центре Киева были убиты, а несколько тысяч граждан участников Евромайдана в различных регионах Украины пострадали. Сама же Революция Достоинства перешла в войну против российской агрессии, поскольку Российская Федерация воспользовавшись ослаблением Украины напала и оккупировала часть территории Украины - Крым и Донбасс.