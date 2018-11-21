EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 За рубежом
  3520  34
Все про:каннибал (9) Россия (71133)

 Номинанту российской премии "Поэт года" дали срок за каннибализм: "На 19 лет Валдайская поэзия будет отгорожена решеткой от общества"

Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Валдая (Новгородская область) Дмитрия Лучина.

Его признали виновным в убийстве женщины, совершенном с особой жестокостью. 

Мужчину, который в 2016 году номинировался на национальную премию "Поэт года", приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает Lenta.ru. Кроме того, Лучина обязали выплатить сыну своей жертвы 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спасенных в Якутии рыбаков подозревают в каннибализме

О преступлении Лучина стало известнов ноябре 2017 года. По данным следствия, поэт, которому тогда было 22 года, познакомился с 45-летней женщиной в соцсети. В ночь на 8 марта они встретились в доме погибшей в Валдае. Вспыхнула ссора, молодой человек несколько раз ударил спутницу по голове. Потерпевшая скончалась. Мужчину задержали через несколько часов, он во всем сознался.

Позже следователи выяснили, что Лучин разбил голову жертвы киянкой, отрезал кусочки мозга и ел их, запивая кровью.

Следствием было установлено, что Лучин примерно с 2011 года изучал поведение серийных убийц и изучал также совершение ритуальных убийств.

Во время судебного заседания житель Валдая обращался к суду в стихотворной форме. 

На сайте novgorod-tv.ru материал о вынесении приговора Дмитрию Лучину заканчивается словами: "...На 19 лет Валдайская поэзия будет отгорожена решеткой от общества".

Номинанту российской премии Поэт года дали срок за каннибализм: На 19 лет Валдайская поэзия будет отгорожена решеткой от общества 01

Источник: https://censor.net.ua/n3098019
 
 
 Топ комментарии
 
поэт-канибал, царь вор и педофил - всё норм это же расея......
 показать весь комментарий
 
"Их нравы". Деградация не только номинантов, но и нации народа стада.
 показать весь комментарий
 
Этого хоть поймали и изолировали от общества. А вот Хуйло на свободе и продолжает управлять РФ, продолжает убивать грузин, украинцев, молдаван, сирийцев, подданных Великой Британии, продолжает плевать на Международное право, продолжает кривляться, богохульствовать. Когда и этого уже посадят
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Их нравы". Деградация не только номинантов, но и нации народа стада.
 показать весь комментарий
 
 
Главное, даже название стада не надо называть, все знают, о ком речь.
 показать весь комментарий
 
 
Это расеянский мир, для которого это обычное явление,так что ничего удивительного .
 показать весь комментарий
 
 
поэт-канибал, царь вор и педофил - всё норм это же расея......
 показать весь комментарий
 
 
Я поэт,зовусь я Дима,от меня тебе киянка.
 показать весь комментарий
 
 
Этого хоть поймали и изолировали от общества. А вот Хуйло на свободе и продолжает управлять РФ, продолжает убивать грузин, украинцев, молдаван, сирийцев, подданных Великой Британии, продолжает плевать на Международное право, продолжает кривляться, богохульствовать. Когда и этого уже посадят
 показать весь комментарий
 
 
А еще с ядерной кнопкой. При этом чокнутым считаю все же общество, которое это допускает и продолжает допускать, пока не подопускается.
 показать весь комментарий
 
 
У Вас есть уверенность, что вариант "Хуйло 1", образца 1997 г. еще живое? Меня мучают смутные подозрения, которые вытекают из комплекса вактажа.
 показать весь комментарий
 
Видимо, не писал стихи о величии Пукина....лох...
 показать весь комментарий
 


Сергей Шнуров
В чудеса ещё есть вера!

Вова в курсе, знает Дима,
Бог Отец и Бога Сын.
Все законы проводимы,
Сквозь фемидовы весы.
Сомневаешься ты аль,
Скепсис, это как манера?
Есть святая вертикаль,
В чудеса ещё есть вера!
Вот свидетельство о чуде!
Как козла мы и быка,
По закону враз принУдим,
Дать немного молока!
Номинанту российской премии "Поэт года" дали срок за каннибализм: "На 19 лет Валдайская поэзия будет отгорожена решеткой от общества" - Цензор.НЕТ 5825
 показать весь комментарий
 
не "красный дракон" канешно. скажем так, "детёныш валдайского чудовища" о котором издревле так много говорят в тех краях.
 показать весь комментарий
 
Ничего удивительного. Сатанисты путинские правят бал. Почитайте их звиздеж в соцсетях и ненависть ко всему человечеству. Вчера случайно напоролся в ютубе на недавних вилкуловских вокзальных певунов и почитал про одиннарод. Их надо было прямо с вокзала отправлять в сталинских теплушках в родную говень и пусть там поют калинку-малинку. Самое печальное, что в Украине идет война, а кацапская агентура работает под крылом Петра Алексеевича Рошена. Вилкулы и Бойки каждый вечер на всех каналах выступают против Украины, а президент борется только с Тимошенко и Саакашвили.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы не валдайский поэт, то ее съели бы солдаты НАТО, а где эти все Олеги Оболони, Приходько. сябро с оправданиями кацапа?
 показать весь комментарий
 
 
У них боевое дежурство сутка через две.
 показать весь комментарий
 
 
Они типа таких тем не видят, запорошило зенки .
 показать весь комментарий
 
 
Я тепер зрозумів, хто такий "Колокольчик, дар Валдая".
 показать весь комментарий
 
Типичный представитель русского мира и его культуры.
 показать весь комментарий
 
 
Поэт в России - больше, чем поэт!)))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Кацап жрёт кацапов, разве это преступление?
 показать весь комментарий
 
 
обыкновенный кацап ,там 140 милионов таких
 показать весь комментарий
 
 
Це підтвержує тезу Геродота,що на території теперішньої Рабсєї проживали андрофаги,як бачим вони там і проживають досі.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНоминанту российской премии "Поэт года" дали срок за каннибализм: "На 19 лет Валдайская поэзия будет отгорожена решеткой от общества"
 
 
 
 
 
 вверх