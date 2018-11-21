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 "Деньги сильно мокрые. Их в бачке унитаза хранили?" - переписка Продана с адвокатом о покупке домов в Турции

В ходе покупки домов для бывшего и.о. главы ГФС Мирослава Продана выяснилось, что часть переданных Проданом денег были мокрыми и "поцвели". "Мокрые" деньги хранились в отделении "Приватбанка" близ бизнес-центра "Гулливер", там прорвало трубу, и часть хранилища была затоплена.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Римский император Веспасиан изрек афоризм: "Деньги не пахнут". Но для главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана деньги пахнут, и мокрые деньги, которыми ему дают взятки, он меняет. Новые сканы переписки из мессенджера Мирослава Продана, где он общается с одесским адвокатом Виталием Астаховым ("Умный"), опубликовал журналист Александр Дубинский", - рассказал журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Сейчас говорить о его вине мы не можем. Видим сейчас только фейсбук-переписку по принципу "сам дурак", - Холодницкий о деле Продана. ВИДЕО

Деньги сильно мокрые. Их в бачке унитаза хранили? - переписка Продана с адвокатом о покупке домов в Турции 01
Деньги сильно мокрые. Их в бачке унитаза хранили? - переписка Продана с адвокатом о покупке домов в Турции 02

"Итак, как мы видим, Астахов для покупки домов для Продана получает 250 тысяч долларов в виде аванса для передачи турецкому брокеру. Для Продана эти деньги вообще не проблема. Когда ему озвучили сумму он просто спросил в какой валюте - был готов передать в гривнах. И вот выдал в долларах. Но тут стался забавный конфуз, который делает этот фрагмент просто легендарным...

Астахов: "- Деньги сильно мокрые... Сейчас пытаюсь поменять... Их в бачке унитаза хранили?:)))))

Глава ГФС Продан: - Я видел что они волнистые но внешне нормальные вроди как. (вродИ как - это оригинальное написание данного слова главой ГФС в ранге министра. - Ю.Б..)

Астахов: - Разберемся. Мы сейчас обменяем что сможем, остальное Олег привезет на замену, потому что там вопрос не в самой влажности, а в том, что многие от этого поцвели...", - пересказал Бутусов переписку Продана и Астахова.

"В ходе этого замечательного диалога Астахов переслал Продану фотографию мокрых долларов", - отметил журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Продан с близким человеком купил за 2,5 млн евро недвижимость в Турции. Фактаж у следствия перфектный, - Луценко о незаконном обогащении бывшего и.о. главы ГФС. ВИДЕО

"Вспоминаются вещие слова Булгакова:

"- А куда ж вы их там засунули?
– В погребе, в коробке из-под Эйнема...
Артист всплеснул руками.
– Видали вы что-нибудь подобное? – вскричал он огорченно. – Да ведь они ж там заплесневеют, отсыреют! Ну мыслимо ли таким людям доверить валюту? А? Чисто как дети, ей-богу!"

Думаете, где их хранили? Нет, такие суммы в бачок унитаза не влезут. По неофициальной информации источников, близких к расследованию, "мокрые" деньги хранились в отделении "Приватбанка" близ бизнес-центра "Гулливер", там прорвало трубу, и часть хранилища была затоплена", - написал Бутусов.

"Ми прикрили два найсильніші клани, які займались всіма потоками контрабанди в Україні. Це постійна боротьба, у якій ми маємо перемогти. Я зайняв цю позицію і буду її тримати. І дуже добре, що є такі керівники, як Продан, який сказав, що буде виконувати це завдання як завдання честі, попри те, що на нього та його родичів вже тиснуть. Я буду захищати керівництво митниці і ДФС, які розпочали реальну боротьбу з контрабандою". Эти слова произнес премьер-министр Владимир Гройсман 23 августа на заседании правительства, посвященном борьбе с контрабандой. До сих пор Гройсман никак не прокомментировал выдвижение подозрения Продану. И никак не прокомментировал, что вместо и.о. главы ГФС Продана Гройсман назначил и.о. главы ГФС Власова. Который также как и Продан вопреки закону о госслужбе занимает должность главы ГФС. И до сих пор Гройсман не назначает обещанный им 5 сентября кадровый конкурс на пост главы ГФС. Очень жаль, хотелось бы, чтобы на пост главы ГФС отбирались кандидаты, которые хотя бы умели писать без ошибок", - резюмировал журналист.

Источник: https://censor.net.ua/n3098017
 
 
 Топ комментарии
 
Прикро, дуже прикро і сумно таке читати. Судовою реформою від 03.10.2018 р., ліквідувавши інститут представництва в судах, українцям закрили доступ до правосуддя ( та ще й закріпили це в Конституції України). Натомість, вказаною судовою реформою введено "монополію адвокатури", головна роль якої, як слідую із наведеної переписки, обслуговувати казнокрадів.

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Сейчас гройсман бросится проверять откаты полученные от продана на предмет плесени.
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не в зубах держали когда тикаючи босфор и дарданэллу переплывали......
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та не.. продан их в трусах хранит.. но время от времени "медвежья" болезнь случалась, или просто не успевал добежать.. Вот деньги и помокрели..
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Насиров, не скучай. Жди пополнение. Одно одеяло на двоих.
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А что,разве Насиров сидит?! Да и сиделось ему лучше,чем 90% украинцев на свободе живется.
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Пока-что еще под следствием. Уж больно "застава" большая.
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А хаверу в Лондоне продавать не хочется.
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вся винницкая банда должна быть посажена с конфискацией имущества
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Прикро, дуже прикро і сумно таке читати. Судовою реформою від 03.10.2018 р., ліквідувавши інститут представництва в судах, українцям закрили доступ до правосуддя ( та ще й закріпили це в Конституції України). Натомість, вказаною судовою реформою введено "монополію адвокатури", головна роль якої, як слідую із наведеної переписки, обслуговувати казнокрадів.

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Сейчас гройсман бросится проверять откаты полученные от продана на предмет плесени.
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Гройсман писал бы также, с ошибками, они все там суперодаренные что касается своего кармана. Где они все училилсь и почему Украина оказалась в руках этих пройдисвітiв?
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Гройсман повторяет позицию Президента - молчать в невыгодных ситуациях. Слова могут "спалить" говорящего, а так можно замалчивать ситуацию до бесконечности. Только вот политических и моральных дивидентов такая позиция не добавляет
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Украинцам говорят храните деньги в банках,а сами деньги хранят в банках унитазных! Уровень! Элита управленческая! Представляете как ЭТО службой руководило. А ТО что назначило ЭТО ещё и экономикой руководит! И вы спрашиваете почему Украина ходит с протянутой рукой?
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А от супер-манагер Кобельов українським банкам не довіряє і відкрито про це каже. Тому зароблене тяжкою працею багатомільйонне газове бабло відсилає маманці в Гамерику.
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- В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице - и вдруг у водосточного желоба, находит кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо…(с)
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Безграмотное,тупое,жадное до денег быдло как сидело во власти,так и сидит. Хоть "жити по-новому", хоть нет,
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Звідки беруться продани та гройсі? А от звідси!!!
"Гроші дуже мокрі. Їх у бачку унітаза зберігали?" - листування Продана з адвокатом про придбання будинків у Туреччині - Цензор.НЕТ 157
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Каждый рвётся к власти что бы наживаться., обеспечить себе и своим родственникам хорошую жизнь. Поэтому никто не сидит и никого не будут сажать, за исключением простого народа. Судьи и прокуроры должны быть тоже подсудными, их то есть за что сажать.
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Может быть стоит подумать о введении уголовной наказуемости и тем, кто рекомендовал вора и ставил его во власть?
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Так прийдеться весь политикум наш повесить на Майдане. Че делать дальше будем?
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"Ленінську кузню" Петро Олексійович продав Тигіпку за 300 млн.$!

Оборутку провели через офшори,ПОДАТКИ-ХРЕН ВАМ!
От і живіть зі своєю гідністю!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Деньги сильно мокрые. Их в бачке унитаза хранили?" - переписка Продана с адвокатом о покупке домов в Турции
 
 
 
 
 
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