 "Деньги сильно мокрые. Их в бачке унитаза хранили?" - переписка Продана с адвокатом о покупке домов в Турции

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Римский император Веспасиан изрек афоризм: "Деньги не пахнут". Но для главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана деньги пахнут, и мокрые деньги, которыми ему дают взятки, он меняет. Новые сканы переписки из мессенджера Мирослава Продана, где он общается с одесским адвокатом Виталием Астаховым ("Умный"), опубликовал журналист Александр Дубинский", - рассказал журналист.

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"Итак, как мы видим, Астахов для покупки домов для Продана получает 250 тысяч долларов в виде аванса для передачи турецкому брокеру. Для Продана эти деньги вообще не проблема. Когда ему озвучили сумму он просто спросил в какой валюте - был готов передать в гривнах. И вот выдал в долларах. Но тут стался забавный конфуз, который делает этот фрагмент просто легендарным...

Астахов: "- Деньги сильно мокрые... Сейчас пытаюсь поменять... Их в бачке унитаза хранили?:)))))

Глава ГФС Продан: - Я видел что они волнистые но внешне нормальные вроди как. (вродИ как - это оригинальное написание данного слова главой ГФС в ранге министра. - Ю.Б..)

Астахов: - Разберемся. Мы сейчас обменяем что сможем, остальное Олег привезет на замену, потому что там вопрос не в самой влажности, а в том, что многие от этого поцвели...", - пересказал Бутусов переписку Продана и Астахова.

"В ходе этого замечательного диалога Астахов переслал Продану фотографию мокрых долларов", - отметил журналист.

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"Вспоминаются вещие слова Булгакова:

"- А куда ж вы их там засунули?

– В погребе, в коробке из-под Эйнема...

Артист всплеснул руками.

– Видали вы что-нибудь подобное? – вскричал он огорченно. – Да ведь они ж там заплесневеют, отсыреют! Ну мыслимо ли таким людям доверить валюту? А? Чисто как дети, ей-богу!"

Думаете, где их хранили? Нет, такие суммы в бачок унитаза не влезут. По неофициальной информации источников, близких к расследованию, "мокрые" деньги хранились в отделении "Приватбанка" близ бизнес-центра "Гулливер", там прорвало трубу, и часть хранилища была затоплена", - написал Бутусов.

"Ми прикрили два найсильніші клани, які займались всіма потоками контрабанди в Україні. Це постійна боротьба, у якій ми маємо перемогти. Я зайняв цю позицію і буду її тримати. І дуже добре, що є такі керівники, як Продан, який сказав, що буде виконувати це завдання як завдання честі, попри те, що на нього та його родичів вже тиснуть. Я буду захищати керівництво митниці і ДФС, які розпочали реальну боротьбу з контрабандою". Эти слова произнес премьер-министр Владимир Гройсман 23 августа на заседании правительства, посвященном борьбе с контрабандой. До сих пор Гройсман никак не прокомментировал выдвижение подозрения Продану. И никак не прокомментировал, что вместо и.о. главы ГФС Продана Гройсман назначил и.о. главы ГФС Власова. Который также как и Продан вопреки закону о госслужбе занимает должность главы ГФС. И до сих пор Гройсман не назначает обещанный им 5 сентября кадровый конкурс на пост главы ГФС. Очень жаль, хотелось бы, чтобы на пост главы ГФС отбирались кандидаты, которые хотя бы умели писать без ошибок", - резюмировал журналист.