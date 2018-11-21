 Финляндия начала полугодовое председательство в Совете Европы

Председательство перейдет к этой стране от Хорватии, а в мае 2019 года его продолжит Франция, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Главной целью программы финского председательства, которая получила название "Сущность Европы", является продвижение прав человека, демократии и верховенства права для всех.
Среди приоритетов на дальнейшие шесть месяцев Хельсинки определили укрепление системы прав человека и верховенства права в Европе, поддержку равенства и прав женщин, а также открытость и всеобъемлющее привлечение молодых людей к общественной жизни и предотвращение радикализма.
Среди вызовов в течение протяжении председательства ожидаются ситуация относительно будущего России в Совете Европы, бюджетно-финансовые проблемы, а также выборы нового генерального секретаря организации.
В то же время программа председательства Финляндии в Комитете министров Совета Европы не содержит в тексте ни одного упоминания о ситуации относительно России, нарушения российской стороной международного права, а также относительно усилий по восстановлению территориальной целостности Украины.
Взамен председательство сосредоточится на имплементации главных задач Совета Европы с учетом актуальных тенденций развития современных технологий, утверждения прав женщин и молодежи.
Незаконно побудований Російською Федерацією Керченський міст - зміщується (результати космічної зйомки). Такі висновки зроблені на основі інтерферометричного методу обробки даних космічних знімків зроблених зі сторони тимчасово окупованого Кримського півострову, та острова Тузли.
Зокрема, зафіксовано декілька критичних ділянок, де відбуваються процеси зміщення:
1. У районі штучного насипу з боку Кримського півострову відмічаються об'єкти з вертикальними зміщеннями зі швидкістю від 89 міліметрів (просідання) до 52 міліметрів на рік (підняття) (графік у синій рамці).
2. У центральній частині мосту відмічається підняття арки залізничного сполучення зі швидкістю до 30 міліметрів на рік. Однак арка автомобільного сполучення просідає зі швидкістю до 32 міліметрів на рік (графік у червоній рамці).
3. На території острова Тузла спостерігаються дві небезпечні ділянки.
Перша - частина коси просідає зі швидкістю від 10 до 90 міліметрів на рік (графік у синій рамці).
Друга - об'єкти поруч з ділянкою мосту просідають зі швидкістю до 83 міліметрів на рік (графік у червоній рамці).
📣Виявлені вертикальні зміщення арок Керченського мосту за оцінками фахівців свідчать про нестабільність морського дна у місцях встановлення опор та мають негативний вплив на акваторію Чорного моря, можуть нести загрози життю і здоров'ю людей. Складні погодні умови особливо у зимовий період в сейсмічно нестабільному районі можуть посилити дестабілізуючі фактори впливу на стійкість Керченського мосту.
#Україна #РФ #МТОТ #МінТОТ #Керч #Крим #міст