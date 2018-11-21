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 Заболеваемость корью в Украине растет: за последнюю неделю вирус поразил 1855 человек, - Минздрав

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за последнюю неделю корью заболели 1855 человек - 548 взрослых и 1307 детей (на 10% больше, чем на прошлой неделе).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, с начала года корью заболело 39 952 человека (15 151 взрослый и 24 801 детей), а от осложнений кори умерло 15 (4 взрослых и 11 детей).

В 2018 году наибольший прирост заболеваемости корью был как раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший. Чаще всего болеют корью во Львовской (всего 8342 человека: 2391 взрослый и 5951 ребенок), Ивано-Франковской (4045 человек: 1081 взрослый и 2964 ребенка), Закарпатской (3786 человека: 751 взрослый и 3035 детей), Одесской (2601 человек: 1299 взрослых и 1302 ребенка) областях, Киеве (2485 человек: 1525 взрослых и 960 детей) и Тернопольской (2426 человек: 847 взрослых и 1579 детей) областях.

Оперативные данные по заболеваемости корью в разрезе всех регионов можно увидеть на сайте Центра общественного здоровья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ребенка из Украины с симптомами кори госпитализировали в польском Вроцлаве

В ведомстве подчеркнули, что единственным способом остановить вспышку кори является вакцинация.

Минздрав призывает родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок, и как можно скорее вакцинироваться, если была пропущена плановая вакцинация.

"Прививки помогут защитить организм от вируса кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - отметили в ведомстве.

Отмечается также, что во всех областях Украины достаточно вакцин для плановой и усиленной иммунизации. По состоянию на 16 ноября 2018 г. в Украине есть 562 тысячи доз вакцин против кори, паротита и краснухи. Все вакцины качественные и эффективные, они доставлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). 

Источник: https://censor.net.ua/n3098010
 
 
 Топ комментарии
 
Наши реформаторы возродили болезни, о которых вся планета давно забыла... Слава Украине! Героям - реформаторам Слава! Аминь...
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Відродили їх антищепленники.
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Смотря как преподать. Можно написать "Пожизненный иммунитет от кори получило еще 1855 человек"
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Смотря как преподать. Можно написать "Пожизненный иммунитет от кори получило еще 1855 человек"
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Шкода що ти не народився в Середні Віки. До того як кляті вакциновпарювачі вбили таку хворобу як віспа. Ти б міг отримати пожиттєвий імунітет проти віспи.
Аби вижив.
Але у антищеплеників, на щастя, є всі шанси отримати пожиттєвий імунітет проти правця, поліомієліту та інших прикольних хвороб.
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С прививкой от "оспы натуральной" полностью согласен!
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ прививки - развод огромных масштабов, использующий прививку от оспы для своей "легитимизации"
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Где прививка от чумы? Ее нет, а ведь чума не исчезла! И тем не менее ее эпидемий нет.
А нет их, не благодаря прививкам, а благодаря выросшему санитарно-гигиеническому уровню общества. Для других болезней типа кори, этот уровень должен быть еще выше и другие европейские страны его прошли поэтому, там нет вспышек эпидемий кори и прививки тут до сраки...Естественно, что приехавший в такую страну больной из Украины, сразу похерит весь миф вакцинации если его немедленно не госпитализируют
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Ну ссука, ты и тварь. Природный резервуар чумы находится в Природе среди некоторых грызунов. Поэтому и дают огромный эффект всякие разные мероприятия по контролю таких мест где чума плюс карантин. Но вирусы оспы и кори живут только в людях. Можно оградить людей от крыс, но нельзя оградить людей от людей. И такие твои сволочные рассказы увеличивают число детских трупов. Сдохни, подонок.
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Проблема в том, что пока они болеют, они являются разносчиками. Если вдруг заболел привитый, форма заболевания у него будет легкая и разносчиком он НИКОГДА являться не будет. Вирусная нагрузка слишком мала.
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Не несите чушь!
1. Разносчиком любой болезни, являются любой кто ей болеет и не важно в какой форме, легкой или тяжелой. Привитый но больной, является таким же разносчиком, ибо в его теле "вирус".и он имея это вирус контактирует с другими людьми
2. заболевание привитых в "легкой форме" это миф который ничем не подтвержден и подтвердить его невозможно поскольку то, насколько ты легко его перенес - это чисто субъективные ощущения, которые не с чем сравнить: если был вакцинирован и переболел по настоящему, тебе скажут - вот видишь если бы не был вакцинирован тебе было бы в 10 раз хуевей и реально ты это не проверишь, а если не был, то тебе скажут что мол если бы был, то тебе было бы в разы легче.......Заявлять так, можно было бы ,только в том случае, если бы можно было переболеть без прививки, потом каким то чудом "обнулить иммунитет", привиться и переболеть еще раз. Но это НЕВОЗМОЖНО ........Кроме того, прививка зачастую вообще не дает никакого иммунитета даже после повторной вакцинации
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Изучать понятие "вирусная нагрузка". Быстро.
В противном случае диалог невозможен из-за тотальной некомпетентности.
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Так приобретали иммунитет в средневековье дремучем.
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Наши реформаторы возродили болезни, о которых вся планета давно забыла... Слава Украине! Героям - реформаторам Слава! Аминь...
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Мене одне цікавить. Чому мадами типу Інки Б, тобто Богословської-Чорноротської, та інші особи-тіла риговоняльного походження не роздмухують паніку серед населення при допомозі олігарх-TV по типу свинячого грипу в 2009 році? Захворюваність на кір в Україні зростає: за останній тиждень вірус уразив 1855 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8029 Захворюваність на кір в Україні зростає: за останній тиждень вірус уразив 1855 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8029 Захворюваність на кір в Україні зростає: за останній тиждень вірус уразив 1855 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8029
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Юля тоді добре заробила на Таміфлю та масках.

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"Заболеваемость корью в Украине растет: за последнюю неделю вирус поразил 1855 человек" - в Хмельницком болеют менингитом. На вчерашнее утро в инфекционной больнице было 30 взрослых, остальные дети, детей намного больше.
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Я думаю, что вирусами специально посыпают, добавляют в хлеб, в воду. Осенью 2013 года говорили, что на Украину надвигаются три новых страшных вида гриппа, канадский, европейский и какой-то NH с новыми цифрами, но случился Майдан и эти три гриппа обошли Украину, хотя условия для распространения вирусов были самыми лучшими. Вирус лучше всего распространяется в местах массового скопления людей.
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Мммм......а я бы добавил еще один эффективный метод. Кстати очень дешевый. Не забывайте корь распираторное заболевание. Другими словами инфекция попадает в слизистую носа, чиханье, насморк основные симптомы. КАЖДЫЙ РАЗ при попадании инфекции(как она к нам попадает расскажем после!) необходимо чистить слизистую(высморкаться принудительно). И!!!...важно...... в идеале протереть салфеткой антибактериальной, доступные участки носа(далеко не засовывайте!). Эти простые предохранительные меры(но соблюдать надо жестко) снизят риски и пандемию. Главное чистка -слизистой носа. И побольше бывайте на свежем воздухе.
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Для дятлов типа тебя: вирусам кори (и гриппа тоже) абсолютно похуй на такие вот действия. Даже можешь встать в тазик с хлором и так стоять с фильтрующим противогазом на голове. Только хардкорд! Только изолирующий противогаз спасет тебя от вируса!
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеЗаболеваемость корью в Украине растет: за последнюю неделю вирус поразил 1855 человек, - Минздрав
 
 
 
 
 
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