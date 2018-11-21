 Заболеваемость корью в Украине растет: за последнюю неделю вирус поразил 1855 человек, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, с начала года корью заболело 39 952 человека (15 151 взрослый и 24 801 детей), а от осложнений кори умерло 15 (4 взрослых и 11 детей).

В 2018 году наибольший прирост заболеваемости корью был как раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший. Чаще всего болеют корью во Львовской (всего 8342 человека: 2391 взрослый и 5951 ребенок), Ивано-Франковской (4045 человек: 1081 взрослый и 2964 ребенка), Закарпатской (3786 человека: 751 взрослый и 3035 детей), Одесской (2601 человек: 1299 взрослых и 1302 ребенка) областях, Киеве (2485 человек: 1525 взрослых и 960 детей) и Тернопольской (2426 человек: 847 взрослых и 1579 детей) областях.

Оперативные данные по заболеваемости корью в разрезе всех регионов можно увидеть на сайте Центра общественного здоровья.

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В ведомстве подчеркнули, что единственным способом остановить вспышку кори является вакцинация.

Минздрав призывает родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок, и как можно скорее вакцинироваться, если была пропущена плановая вакцинация.

"Прививки помогут защитить организм от вируса кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - отметили в ведомстве.

Отмечается также, что во всех областях Украины достаточно вакцин для плановой и усиленной иммунизации. По состоянию на 16 ноября 2018 г. в Украине есть 562 тысячи доз вакцин против кори, паротита и краснухи. Все вакцины качественные и эффективные, они доставлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).