 Заболеваемость корью в Украине растет: за последнюю неделю вирус поразил 1855 человек, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным ведомства, с начала года корью заболело 39 952 человека (15 151 взрослый и 24 801 детей), а от осложнений кори умерло 15 (4 взрослых и 11 детей).
В 2018 году наибольший прирост заболеваемости корью был как раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший. Чаще всего болеют корью во Львовской (всего 8342 человека: 2391 взрослый и 5951 ребенок), Ивано-Франковской (4045 человек: 1081 взрослый и 2964 ребенка), Закарпатской (3786 человека: 751 взрослый и 3035 детей), Одесской (2601 человек: 1299 взрослых и 1302 ребенка) областях, Киеве (2485 человек: 1525 взрослых и 960 детей) и Тернопольской (2426 человек: 847 взрослых и 1579 детей) областях.
Оперативные данные по заболеваемости корью в разрезе всех регионов можно увидеть на сайте Центра общественного здоровья.
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В ведомстве подчеркнули, что единственным способом остановить вспышку кори является вакцинация.
Минздрав призывает родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок, и как можно скорее вакцинироваться, если была пропущена плановая вакцинация.
"Прививки помогут защитить организм от вируса кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - отметили в ведомстве.
Отмечается также, что во всех областях Украины достаточно вакцин для плановой и усиленной иммунизации. По состоянию на 16 ноября 2018 г. в Украине есть 562 тысячи доз вакцин против кори, паротита и краснухи. Все вакцины качественные и эффективные, они доставлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).
Аби вижив.
Але у антищеплеників, на щастя, є всі шанси отримати пожиттєвий імунітет проти правця, поліомієліту та інших прикольних хвороб.
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ прививки - развод огромных масштабов, использующий прививку от оспы для своей "легитимизации"
А нет их, не благодаря прививкам, а благодаря выросшему санитарно-гигиеническому уровню общества. Для других болезней типа кори, этот уровень должен быть еще выше и другие европейские страны его прошли поэтому, там нет вспышек эпидемий кори и прививки тут до сраки...Естественно, что приехавший в такую страну больной из Украины, сразу похерит весь миф вакцинации если его немедленно не госпитализируют
1. Разносчиком любой болезни, являются любой кто ей болеет и не важно в какой форме, легкой или тяжелой. Привитый но больной, является таким же разносчиком, ибо в его теле "вирус".и он имея это вирус контактирует с другими людьми
2. заболевание привитых в "легкой форме" это миф который ничем не подтвержден и подтвердить его невозможно поскольку то, насколько ты легко его перенес - это чисто субъективные ощущения, которые не с чем сравнить: если был вакцинирован и переболел по настоящему, тебе скажут - вот видишь если бы не был вакцинирован тебе было бы в 10 раз хуевей и реально ты это не проверишь, а если не был, то тебе скажут что мол если бы был, то тебе было бы в разы легче.......Заявлять так, можно было бы ,только в том случае, если бы можно было переболеть без прививки, потом каким то чудом "обнулить иммунитет", привиться и переболеть еще раз. Но это НЕВОЗМОЖНО ........Кроме того, прививка зачастую вообще не дает никакого иммунитета даже после повторной вакцинации
В противном случае диалог невозможен из-за тотальной некомпетентности.