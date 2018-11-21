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 Общество, За рубежом
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Все про:голосование (1147) Дубай (22) Интерпол (426)

 В состав Интерпола вошли две тихоокеанские республики

Тихоокеанские республики Кирибати и Вануату стали новыми членами Интерпола.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает сайт организации.

Такое решение было принято во время 87-й Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае. Каждая заявка была одобрена большинством голосов.

Планируется, что в этих странах создадут национальные центральные бюро Интерпола.

Заявку Косово на вступление в Интерпол отклонили.

Сейчас в состав Интерпола входят 194 страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США поддерживают кандидата от Южной Кореи на пост главы Интерпола, - Помпео

20 ноября, четыре сенатора США призвали американского президента Дональда Трампа и Генассамблею Интерпола голосовать против назначения российского разведчика Александра Прокопчука главой Международной организации уголовной полиции Интерпол.

21 ноября состоятся выборы главы международной организации уголовной полиции Интерпол. На эту должность претендуют россиянин Александр Прокопчук, который возглавляет Национальное бюро Интерпола российского МВД и последние два года является вице-президентом Интерпола.

19 ноября евродепутат Ребекка Хармс заявила, что страны Евросоюза должны будут выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин. Глава МВД Украины Арсен Аваков уже пригрозил, что Украина может выйти из главного надзорного учреждения, если его возглавит российский разведчик.

Источник: https://censor.net.ua/n3098009
 
 
 Топ комментарии
 
Інтерпол вкотре показав свою імпотентність, відмовившись оголошувати яника в розшук. Мотивуючи це тим, що розстріли людей на Майдані - "політична справа". Загинуло більше сотні - то це, бачте, політика.
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Главный разрушитель тот, кто позволяет Хуйлу и ему подобным диктаторам практически безнаказанно топтаться по международному праву.

"Якось дивився онлайн виступ якогось начальника Сайдика з ПАРЄ на Раді безпеки ООН. Після того, що цей трухляво-старий та лисий лібераст-толераст наговорив про те, як Україна повинна діяти відносно ОРДіЛО, згадав слова Карла Юнга про Європу між Першою та Другою світовими війнами. Як він сказав, в цей історичний період: "Європа була хвора відсутністю совісті". Я не Карл Юнг, я взагалі немолодий малопомітний українець, але і я маю свою думку про те, чим хвора Європа після закінчення Холодної війни. Ні, тепер вона не хворіє відсутністю совісті, вона вже навіть забула, що така моральна дефініція існує. Замість совісті вона інфікувалась толерастією, бездумно-зажерливим профітом та фальшивим гуманізмом. Головне слово в лексиконі сучасних європейців КОМПРОМІС з ким завгодно і по будь-якому питанню. Це помітно по їхніх діях на кожному кроці. Головна ціль за рахунок компромісу, щоб все навкруг них було спокійним. Щоб українці заспокоїлись та жували соплі, щоб ОРДіЛОвські бандити заспокоїлись, щоб Хуйло обпився брому та заспокоївся... Мертвецький спокій, здається, є головною мрією європейських квазігуманістів. До їхніх ліберастичних мізків не доходить, що є ще такі поняття, як честь, гордість, самоповага, порядність, які не допускають компромісу при багатьох ситуаціях."
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Интерпол, ОБСЕ, ООН ... организации с КПД меньше, чем у паровоза!
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Еще две дешевые подстилки которые продадут свой голос буквально за пару сотен тысяч, не больше.
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Інтерпол вкотре показав свою імпотентність, відмовившись оголошувати яника в розшук. Мотивуючи це тим, що розстріли людей на Майдані - "політична справа". Загинуло більше сотні - то це, бачте, політика.
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Интерпол, ОБСЕ, ООН ... организации с КПД меньше, чем у паровоза!
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Самое забавное во всей этой чудесной демократии то, что и Украина и это самое Кирибати-Ванауту с населением в пару тысяч толстых полинезийцев имеют в этих сборищах по одному голосу. Как, впрочем, и в системе всеобщего и равного избирательного права профессор философии и алкоголик с паспортом тоже имеют равные голоса.
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РУЙНУВАННЯ міжнародних організацій починаючи з знищення їхнього іміджу - це голомна мета пукінської гібрідної війни проти ЛЮДСТВА. До складу Інтерполу увійшли дві тихоокеанські республіки - Цензор.НЕТ 116

ж.-ФАШИЗМ ПІШОВ В НАСТУП До складу Інтерполу увійшли дві тихоокеанські республіки - Цензор.НЕТ 116 До складу Інтерполу увійшли дві тихоокеанські республіки - Цензор.НЕТ 116
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Главный разрушитель тот, кто позволяет Хуйлу и ему подобным диктаторам практически безнаказанно топтаться по международному праву.

"Якось дивився онлайн виступ якогось начальника Сайдика з ПАРЄ на Раді безпеки ООН. Після того, що цей трухляво-старий та лисий лібераст-толераст наговорив про те, як Україна повинна діяти відносно ОРДіЛО, згадав слова Карла Юнга про Європу між Першою та Другою світовими війнами. Як він сказав, в цей історичний період: "Європа була хвора відсутністю совісті". Я не Карл Юнг, я взагалі немолодий малопомітний українець, але і я маю свою думку про те, чим хвора Європа після закінчення Холодної війни. Ні, тепер вона не хворіє відсутністю совісті, вона вже навіть забула, що така моральна дефініція існує. Замість совісті вона інфікувалась толерастією, бездумно-зажерливим профітом та фальшивим гуманізмом. Головне слово в лексиконі сучасних європейців КОМПРОМІС з ким завгодно і по будь-якому питанню. Це помітно по їхніх діях на кожному кроці. Головна ціль за рахунок компромісу, щоб все навкруг них було спокійним. Щоб українці заспокоїлись та жували соплі, щоб ОРДіЛОвські бандити заспокоїлись, щоб Хуйло обпився брому та заспокоївся... Мертвецький спокій, здається, є головною мрією європейських квазігуманістів. До їхніх ліберастичних мізків не доходить, що є ще такі поняття, як честь, гордість, самоповага, порядність, які не допускають компромісу при багатьох ситуаціях."
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Ну вот и вся нужная нам информация о Генеральной ассамблее Интерпола, а кого там избрали президентом писать не надо, чтоб не расстраивать патриотов, думавших, что их протесты помешают избранию Прокопчука.
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Даже если и избрали Прокопчука, то это всего лишь означает что Украина выйдет с Интерпола, ты бы лучше на Валдай махнул, там поэты голодают.
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Ну выбрали южнокорейца, а в московии что сказали что выбрали кацапа?
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На пост главы Интерпола сегодня, 21 ноября, избран представитель Южной Кореи. Об этом сообщила пресс-служба организации в Twitter.
Ким Чен Ян будет исполнять обязанности президента международной организации уголовной полиции следующие два года.Почему патриоты должны расстраиваться выборам южнокорейца, ватная душа такая ватная.
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Крук, где радость от "избрания" Прокопчука, брехливенький?
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Интерпол был нормальной международной организацией. Но только стало известно, что бывший сотрудник МВД РФ Александр Прокопчук только имеет шанс стать в руководстве этой организации, ее авторитет обрушился. Поскольку РФ страна агрессор, оккупант, ведет многочисленные войны, является международным террористическим центром, укрывает множество международных преступников. Если таки Прохомчук возглавит эту организации, она просто исчезнет
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Москалі йдуть трьома колонами. Цікаво, як вони зі списами засідатимуть
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ состав Интерпола вошли две тихоокеанские республики
 
 
 
 
 
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