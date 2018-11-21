 В состав Интерпола вошли две тихоокеанские республики

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает сайт организации.
Такое решение было принято во время 87-й Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае. Каждая заявка была одобрена большинством голосов.
Планируется, что в этих странах создадут национальные центральные бюро Интерпола.
Заявку Косово на вступление в Интерпол отклонили.
Сейчас в состав Интерпола входят 194 страны.
20 ноября, четыре сенатора США призвали американского президента Дональда Трампа и Генассамблею Интерпола голосовать против назначения российского разведчика Александра Прокопчука главой Международной организации уголовной полиции Интерпол.
21 ноября состоятся выборы главы международной организации уголовной полиции Интерпол. На эту должность претендуют россиянин Александр Прокопчук, который возглавляет Национальное бюро Интерпола российского МВД и последние два года является вице-президентом Интерпола.
19 ноября евродепутат Ребекка Хармс заявила, что страны Евросоюза должны будут выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин. Глава МВД Украины Арсен Аваков уже пригрозил, что Украина может выйти из главного надзорного учреждения, если его возглавит российский разведчик.
ж.-ФАШИЗМ ПІШОВ В НАСТУП
"Якось дивився онлайн виступ якогось начальника Сайдика з ПАРЄ на Раді безпеки ООН. Після того, що цей трухляво-старий та лисий лібераст-толераст наговорив про те, як Україна повинна діяти відносно ОРДіЛО, згадав слова Карла Юнга про Європу між Першою та Другою світовими війнами. Як він сказав, в цей історичний період: "Європа була хвора відсутністю совісті". Я не Карл Юнг, я взагалі немолодий малопомітний українець, але і я маю свою думку про те, чим хвора Європа після закінчення Холодної війни. Ні, тепер вона не хворіє відсутністю совісті, вона вже навіть забула, що така моральна дефініція існує. Замість совісті вона інфікувалась толерастією, бездумно-зажерливим профітом та фальшивим гуманізмом. Головне слово в лексиконі сучасних європейців КОМПРОМІС з ким завгодно і по будь-якому питанню. Це помітно по їхніх діях на кожному кроці. Головна ціль за рахунок компромісу, щоб все навкруг них було спокійним. Щоб українці заспокоїлись та жували соплі, щоб ОРДіЛОвські бандити заспокоїлись, щоб Хуйло обпився брому та заспокоївся... Мертвецький спокій, здається, є головною мрією європейських квазігуманістів. До їхніх ліберастичних мізків не доходить, що є ще такі поняття, як честь, гордість, самоповага, порядність, які не допускають компромісу при багатьох ситуаціях."
Ким Чен Ян будет исполнять обязанности президента международной организации уголовной полиции следующие два года.Почему патриоты должны расстраиваться выборам южнокорейца, ватная душа такая ватная.