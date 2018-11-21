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 Враг за сутки осуществил 6 обстрелов по позициям ВСУ, ни один украинский воин не пострадал, уничтожены четверо террористов, - штаб ОС

20 ноября ситуация в районе проведения ООС оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Враг осуществил 6 обстрелов по позициям ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 6 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы по позициям украинских сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Верхнеторецкое, Водяное и Лебединское.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из 12 -мм минометов враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Водяного, что на Приазовье.

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"В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

По данным разведки, 20 ноября четверо боевиков российских оккупационных войск были уничтожены и еще четверо - ранены.

Враг за сутки осуществил 6 обстрелов по позициям ВСУ, ни один украинский воин не пострадал, уничтожены четверо террористов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3098008
 
   
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От і добре. Хай так буде: наші всі живі, а у орків - трупачки.
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От і добре. Хай так буде: наші всі живі, а у орків - трупачки.
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Исправьте текст! 120 миллиметров есть миномет, а не 12!
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Поховали москаля край дороги...
Слава Україні !
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Хороший початок дня. Аж настрій поліпшився.
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Гарна була охота на расіянсько-фашиських окупантів!!!! нищить рогату нечість хлопці без болю та жалю!!!! Слава Україні!!!
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добрий ранок! дійсно добрий!
спасибо, что живые!!!
тримайтеся, соколи ясні
горіть у пеклі москалі (с)... і душами тлійте кожен час і день
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки осуществил 6 обстрелов по позициям ВСУ, ни один украинский воин не пострадал, уничтожены четверо террористов, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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