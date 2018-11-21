 Неделя украинского кино стартует с 22 ноября во Франции. Будут показаны 5 полнометражных лент

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Госкино Украины.

В рамках мероприятия 5 украинских полнометражных лент будут показаны в одном из старейших кинотеатров Европы – "Одиссей". Этот культурный проект организован при поддержке постоянного представительства Украины при Совете Европы и Госкино Украины. Соорганизатором и партнером мероприятия выступает Одесский международный кинофестиваль.

"В программу мероприятий дней украинского кино в Страсбурге мы выбрали фильмы разные как по жанрам, так и по проблематике. Кино отражает реальность, и для нас очень важно показать зрителям за рубежом то, что нас беспокоит, и какой в действительности является современная Украина" - отметил председатель Госкино Украины Филипп Ильенко.

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По словам генерального продюсера Одесского международного кинофестиваля Юлии Синькевич - "украинский кинематограф пока еще недостаточно известен и востребован в Европе. Но в прошлом году именно на этом мероприятии мы увидели большой интерес к Украине в целом и в нашем кинематографе в частности".

В программе фестиваля собраны лучшие новые украинские фильмы разных жанров. Открывать неделю украинского кино во Франции будет фильм "Донбасс" Сергея Лозницы - претендент от Украины на получение премии "Оскар" и обладатель премии за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля 2018".

Напомним, как сообщал ранее премьер-министр Владимир Гройсман, в 2018 году были презентованы 18 новых украинских фильмов, еще 72 фильма находятся в процессе создания.