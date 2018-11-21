 Акция протеста "евробляхеров" продолжилась в семи областях, частично заблокировав движение, - Укравтодор

Государственное агентство автомобильных дорог Украины обнародовало перечень мест, где по состоянию на 22:00 частично перекрыты дороги, сообщает Цензор.НЕТ.

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Это, в частности: автодорога М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, км 140 + 300 (село Княгининок Луцкого района) в Волынской области; автодорога М-06 Киев - Чоп, км 717 + 400 (поселок Нижние Ворота) в Закарпатской области; автодорога М-06 Киев - Чоп, 500 + 900 (село Старый Милятин Бугского района) и км 585 + 900 (село Розвадов Николаевского района) во Львовской области; автодорога М-05 Киев - Одесса, км 450 + 500 в Одесской области; автодорога М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 154 в Тернопольской области; автодорога М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 471 (поселок Песочин) и км 515 в Харьковской области; автодороги Н-03 Житомир - Черновцы, км 285 + 432 (село Смотрич Каменец-Подольского района) и Н-25 Городище - Ровно - Староконстантинов, км 249 + 320 (Шепетовка) в Хмельницкой области.

Напомним, 20 ноября владельцы автомобилей на еврономерах устроили акцию неповиновения. Участники требуют отмены законов №8487 и №8488: им не нравится, что растаможка старых автомобилей стоит больше, чем растаможка новых.

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В Киеве под Верховной Радой автомобили митингующих перекрыли проезд по улице Грушевского. Во время акции протеста в Киеве полиция задержала трех человек.

По данным МВД, из-за акции протеста в течение дня было ограничено движение в 23 населенных пунктах. Акцию анонсировали как бессрочную, но в ряде областей Украины она завершилась.