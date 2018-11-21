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 ООН затягивает реформу Совбеза, а люди умирают только потому, что нынешний Совет бессилен им помочь, - советник постпреда Украины Фесько

Во вторник, 20 ноября, прошло заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Полный текст выступления советника постоянного представительства Украины при ООН Эдуарда Фесько опубликован на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

В частности, докладчик выразил поддержку намерению реформировать Совбез ООН. "В этом зале практически нет делегации, которая не разделяет основной посыл о том, что Совету Безопасности в его нынешней форме крайне необходима серьезная реформа. В то же время, как нам всем хорошо известно, на этом и заканчивается общее согласие", - отметил Фесько.

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По его словам, Украина считает, что Совет Безопасности нужно сделать более представительным и привести его методы работы в соответствие с требованиями современности.

Совет безопасности ООН в его нынешней форме плохо подходит для решения проблем XXI века. Очень сожалеем, что, хотя мир за пределами этих стен громко и ясно призывает к созданию более эффективного Совета, государства-члены ООН застряли в замкнутом круге, повторяя свои известные позиции о реформе Совета год за годом, но не будучи в состоянии сделать какой-либо ощутимый шаг. Не будет преувеличением сказать, что пока ООН затягивает с реформой Совета, люди умирают только потому, что нынешний Совет просто бессилен помочь им", - говорится в заявлении.

Фесько отметил, что опыт пребывания Украины в Совете укрепил убежденность в необходимости реальной реформы. В частности, делегация настаивает на представлении в Восточноевропейской региональной группе (как минимум одно дополнительное место) и пересмотре роли права вето.

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"Когда постоянный член Совета Безопасности является участником конфликта, в отношении которого Совет Безопасности намерен принять решения, право вето становится прямым препятствием и помехой для того, чтобы Совет выполнил свою главную миссию ради поддержания международного мира и безопасности", - отметил докладчик.

Также украинские дипломаты надеются, что государства-члены ООН уже в этом году смогут достичь общей цели по реформированию Совбеза.

Источник: https://censor.net.ua/n3098005
 
   
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В зародыше импотентная и бесполезная организация. Стоит ликвидировать в основе.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомООН затягивает реформу Совбеза, а люди умирают только потому, что нынешний Совет бессилен им помочь, - советник постпреда Украины Фесько
 
 
 
 
 
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