Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Football.ua.
Матч, который планировалось провести в Днепре, был перенесен в Анталию.
Территориальным преимуществом владели турецкие футболисты, однако лучший момент для взятия ворот упустили украинцы: Виктор Цыганков в первом тайме не смог пробить вратаря хозяев.
Подопечные Андрея Шевченко в 2018 году провели 10 матчей, из которых выиграли пять, четыре свели вничью и один проиграли.
Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Турции в товарищеском матче
Сборная Украины по футболу в заключительном матче года сыграла вничью с командой Турции – 0:0.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Football.ua.
І вийшла на "почесне" 2-ге місце з 3-х, де третіми турки.
на молодых посмотреть - для тренера они больше, а не для фанов.