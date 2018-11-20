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 Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Турции в товарищеском матче

Сборная Украины по футболу в заключительном матче года сыграла вничью с командой Турции – 0:0.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Football.ua.

Матч, который планировалось провести в Днепре, был перенесен в Анталию.

Территориальным преимуществом владели турецкие футболисты, однако лучший момент для взятия ворот упустили украинцы: Виктор Цыганков в первом тайме не смог пробить вратаря хозяев.

Подопечные Андрея Шевченко в 2018 году провели 10 матчей, из которых выиграли пять, четыре свели вничью и один проиграли.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098000
 
   
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Не це мене тішить, а те, що паРаша програла шведам, як швед під Полтавою 0:2 !!!
І вийшла на "почесне" 2-ге місце з 3-х, де третіми турки.
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очень рано шо то говорить, товарищеские матчи в основном
на молодых посмотреть - для тренера они больше, а не для фанов.
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Цензор.НЕТНовостиСпортСборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Турции в товарищеском матче
 
 
 
 
 
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