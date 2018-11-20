 Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Турции в товарищеском матче

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Football.ua.



Матч, который планировалось провести в Днепре, был перенесен в Анталию.



Территориальным преимуществом владели турецкие футболисты, однако лучший момент для взятия ворот упустили украинцы: Виктор Цыганков в первом тайме не смог пробить вратаря хозяев.



Подопечные Андрея Шевченко в 2018 году провели 10 матчей, из которых выиграли пять, четыре свели вничью и один проиграли.





Также читайте: Лига Наций: сборная Украины крупно проиграла на выезде сборной Словакии