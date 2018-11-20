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 Новое региональное управление Морской охраны будет контролировать границу от Измаила до Мариуполя, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко посетил Главный центр подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, Порошенко сообщил, что Украина наращивает соответствующую составляющую для защиты своей территории от вторжения с моря.

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"До конца года будет развернуто, по моему приказу, новое региональное управление Морской охраны, которое возьмет под плотный контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя", - сообщил президент.

Верховный главнокомандующий ВСУ напомнил, что создана система боевых резервов с мощным вооружением и бронетехникой, которые способны в кратчайшие сроки прикрыть угрожаемые направления.

Глава государства сообщил, что для прикрытия территории Украины с моря "мы делаем еще одни большие шаги" по переоснащению частей пограничников - по лучшим мировым стандартам сформированы подразделения оперативного реагирования "ДОЗОР", в том числе и для проведения специальных действий на воде.

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Глава государства сообщил, что для усиления авиационной составляющей в ближайшие два года для пограничной службы будут закуплены 24 современных легких патрульных вертолета.

Источник: https://censor.net.ua/n3097999
 
 
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Давно пора а то сигареты баржами нахаляву перевозят.
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Порошенко договорился с местными элитами о голосах на выборах в замен на не вмешательство в ихз преступления. Криминальный авторитет по кличке Кисель давно гоняет баржами из Крыма сигареты в Европу. полиция, СБУ, прокуратура делает вид что ничего не происходит

Нове регіональне управління Морської охорони контролюватиме кордон від Ізмаїла до Маріуполя, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5000
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5 миллионов сигарет - контрабандный транзит из Крыма в Болгарию выбросило на берег. Группировка одесского криминального главаря Александра Кисиля безнаказанно работает с российскими оккупантами, правоохранители и контрразведка делают вид, что не замечают.
Об этом написал сегодня вечером в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
Кисиль осуществляет поставки в основном морским транспортом через структуры, которые привлечены к контрабанде - в частности - ЧАО «Украинское Дунайское пароходство». По данным наших источников в некоторых случаях небольшие партии сигарет экспортируются через территорию Украины через западную границу.

И теперь, после такой позорной огласки, Украина показывает, что не контролирует свои границы, и что мафия и российские спецслужбы безнаказанно действуют под носом украинских спецслужб и правоохранительных органов. И разумеется, такое безразличие к этой преступной организации невозможно без соучастия наших правоохранителей и судов.
Неужели снова, экипаж катера отпустят без какого-либо наказания, Кисиль останется неприкасаемым, лихтер снова отпустят для очередного похода? Надеюсь, максимальный резонанс все-таки заставит государство сосредоточить усилия и показать, что все-таки в Одессе есть власть.
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Он регулярно заносит порошенко. Труханов, Ахметов, Розенблаты разные заносят и всё у них в шоколаде.
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Пётр Алексеевич - патриот и честный бизнесмен, он ни за что не прикоснётся к таким грязным и полученным преступным путём деньгам!
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А баржу с оарбузами Гройсмна никто не проверял. А там чтоно арбузы ? Нове регіональне управління Морської охорони контролюватиме кордон від Ізмаїла до Маріуполя, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3151
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовое региональное управление Морской охраны будет контролировать границу от Измаила до Мариуполя, - Порошенко
 
 
 
 
 
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