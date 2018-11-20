 Новое региональное управление Морской охраны будет контролировать границу от Измаила до Мариуполя, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, Порошенко сообщил, что Украина наращивает соответствующую составляющую для защиты своей территории от вторжения с моря.
"До конца года будет развернуто, по моему приказу, новое региональное управление Морской охраны, которое возьмет под плотный контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя", - сообщил президент.
Верховный главнокомандующий ВСУ напомнил, что создана система боевых резервов с мощным вооружением и бронетехникой, которые способны в кратчайшие сроки прикрыть угрожаемые направления.
Глава государства сообщил, что для прикрытия территории Украины с моря "мы делаем еще одни большие шаги" по переоснащению частей пограничников - по лучшим мировым стандартам сформированы подразделения оперативного реагирования "ДОЗОР", в том числе и для проведения специальных действий на воде.
Глава государства сообщил, что для усиления авиационной составляющей в ближайшие два года для пограничной службы будут закуплены 24 современных легких патрульных вертолета.
Об этом написал сегодня вечером в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
Кисиль осуществляет поставки в основном морским транспортом через структуры, которые привлечены к контрабанде - в частности - ЧАО «Украинское Дунайское пароходство». По данным наших источников в некоторых случаях небольшие партии сигарет экспортируются через территорию Украины через западную границу.
И теперь, после такой позорной огласки, Украина показывает, что не контролирует свои границы, и что мафия и российские спецслужбы безнаказанно действуют под носом украинских спецслужб и правоохранительных органов. И разумеется, такое безразличие к этой преступной организации невозможно без соучастия наших правоохранителей и судов.
Неужели снова, экипаж катера отпустят без какого-либо наказания, Кисиль останется неприкасаемым, лихтер снова отпустят для очередного похода? Надеюсь, максимальный резонанс все-таки заставит государство сосредоточить усилия и показать, что все-таки в Одессе есть власть.