 Европейский союз готов вкладывать деньги в украинское профтехобразование, - Гриневич

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
"ЕС готов вложить в наше профессионально-техническое образование и мы прекрасно понимаем почему - потому, что украинцы едут в Польшу, в Чехию потому, что там нет таких сильных языковых барьеров - мы все одна группа языков. И конечно для них там важно, чтобы человек, который туда приехал, умел работать по европейским и стандартам. Или это должно стать причиной не развивать украинское образование и не делать европейские стандарты? Мы решили, что нет и поэтому, будем брать инвестиции Европейского инвестиционного банка, будем модернизировать профессионально-техническое образование, потому, что последние годы из госбюджета мы это делаем, но это капля в море для такой большой страны и для того, чтобы мы могли существенно изменить ситуацию ", - сказала Гриневич .
Она также отметила, что в профессионально-техническом образовании более надо тесно работать с работодателями.
Ну, або як варіант, за прикладом Білорусі- відібрати паспорти.
от спасибо... позаботились
Датская экономика может сильно пострадать из-за того, что многие польские рабочие могут вернуться домой в ближайшие месяцы. Об этом заявил сегодня представитель Dansk Industri. На сегодня заработная плата в Польше постепенно растет в ситуации быстрого развития местной экономики и многим рабочим выгоднее вернуться на родину, нежели работать в чужой стране. Кроме того, в течение последних месяцев польское правительство предлагает различные стимулы для поляков, которые решат вернуться домой. В Dansk Industri указывают в качестве примера на опыт некоторых датских компаний, в том числе Prodan, работающей в Раннерсе. Только в одной этой компании количество польских сотрудников сократилось за последние 8 месяцев в 2 раза, и теперь её руководство планирует искать новых рабочих в Румынии, Болгарии и Чехии. По данным статистики, на сегодня в Дании насчитывается около 38 000 рабочих из Польши, члена ЕС с 2004 года