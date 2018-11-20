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 Европейский союз готов вкладывать деньги в украинское профтехобразование, - Гриневич

Европейский союз готов вкладывать средства в украинское профессионально-техническое образование потому, что потом будет возможность получить ценные кадры, которые уже умеют работать по европейской системе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире  "Прямого" сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"ЕС готов вложить в наше профессионально-техническое образование и мы прекрасно понимаем почему - потому, что украинцы едут в Польшу, в Чехию потому, что там нет таких сильных языковых барьеров - мы все одна группа языков. И конечно для них там важно, чтобы человек, который туда приехал, умел работать по европейским и стандартам. Или это должно стать причиной не развивать украинское образование и не делать европейские стандарты? Мы решили, что нет и поэтому, будем брать инвестиции Европейского инвестиционного банка, будем модернизировать профессионально-техническое образование, потому, что последние годы из госбюджета мы это делаем, но это капля в море для такой большой страны и для того, чтобы мы могли существенно изменить ситуацию ", - сказала Гриневич .

Она также отметила, что в профессионально-техническом образовании более надо тесно работать с работодателями.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097998
 
 
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Нужна квалифицированная дешевая рабочая сила.
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Ну а что классно придумано. В Украине за счет государства подготавливать себе рабочие кадры. Не надо растить, воспитывать оплачивать обучение в школе, получение профтехнического образования, сразу готовый работник бери и пользуйся.
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Ага , а ты все думаешь что обученные в школе и пту это достаточно что бы быть рабом в Украине?
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Ось весною прийде Юля і дасть кожному зарплатню в 4-9 000 євро. І українці будуть працювати в Україні, а не на польського пана!
Ну, або як варіант, за прикладом Білорусі- відібрати паспорти.
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9000 євно треба давати лише тим, хто буде носити косу на голові.
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Тобто навчити спеціалістів для Чехі, Польщі...? Просто деякі втратили совість.
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она как то так и поднесла эту новость, возможно и не нарушно, или же её глупость удивительна
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Її треба відправити для начання у таке профтехучилище🤔
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вот сегодня прочитал - ЕС закрыл экономическую помощь Молдове, плохо реформы проводили, так что стоит напрячься и трудные реформы всё таки вводить в жизнь.
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Допомагали 5% кредитом в обмін на ліс кругляк?
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т.е как бы не для Украины и ее процветания...а для закордонного заробитчанства...
от спасибо... позаботились
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Европа относительно дешевыми руками украинцев на дешевое сырье из Украины делает дорогие готовые товары, которые продает в Украину на кредиты, которая сама же дает под проценты Украине. Очень выгодная схема для Европы.
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А кто вам не даёт это делать ? Вот где-то 2 недели назад встретил дальнобойщика на польском грузовике , возит с Польши бетонные стены для строительства домой с Польше в Данию . Польша их делает , и продаёт в Данию . Почему вы в Украине не делаете бостонные стены и не продаёте вместо поляков в Данию и только ноете ? Деградировали вы до ручки , и ленивее до блювотыны
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А яку роботу може їм тут запропонувати Гриневич? За такі зарплати молодь тут працювати не буде, це їй не ті що зараз ще працюють аби дотягти до пенсії.
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Угу! А основными предметами будут польский и чешский языки!
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хороший бизнес план, а то свои работать на рабочих специальностях не хотят
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Да ничего не получается , даже с деньгами , потому что нет приподавалелей отвечающий требованиям 21 века . Их просто нет в Украине. Почему я это пишу ? Потому что я вижу , какие учителя в пту в Дании и в Украине . Взять хотяб это строительство , то это небе и земля . Все по другому , даже подход к учебе и то другов .
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В 2004 году как только Польша вступила в ЕС , миллион поляков уехало с Польши только в одну Англию , сегодня уже многие поляки возвращаются домой , почему ? Потому что уже в Польше можно хорошо заработать и не надо ехать в другие страны .
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Датская экономика может сильно пострадать от того, что поляки уедут домой.

Датская экономика может сильно пострадать из-за того, что многие польские рабочие могут вернуться домой в ближайшие месяцы. Об этом заявил сегодня представитель Dansk Industri. На сегодня заработная плата в Польше постепенно растет в ситуации быстрого развития местной экономики и многим рабочим выгоднее вернуться на родину, нежели работать в чужой стране. Кроме того, в течение последних месяцев польское правительство предлагает различные стимулы для поляков, которые решат вернуться домой. В Dansk Industri указывают в качестве примера на опыт некоторых датских компаний, в том числе Prodan, работающей в Раннерсе. Только в одной этой компании количество польских сотрудников сократилось за последние 8 месяцев в 2 раза, и теперь её руководство планирует искать новых рабочих в Румынии, Болгарии и Чехии. По данным статистики, на сегодня в Дании насчитывается около 38 000 рабочих из Польши, члена ЕС с 2004 года
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕвропейский союз готов вкладывать деньги в украинское профтехобразование, - Гриневич
 
 
 
 
 
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