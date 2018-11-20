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 Информации о задержании в Азовском море именно украинского рыболовного судна нет, - Госрыбагентство

В Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины прокомментировали информации о задержании украинского судна в Азовском море.

"В сети Интернет распространилась информация о задержании российской пограничной службой украинского рыболовного судна в Азовском море. Сведения о задержании именно украинского рыболовного судна у Государственного агентства рыбного хозяйства Украины отсутствуют", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ведомства.

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Вместе с тем, отмечается в сообщении, по предварительной информации, рыболовное судно вышло в море с неподконтрольной территории - из Новоазовска Донецкой области.

"Документального удостоверения, что задержанное российской пограничной службой рыболовецкое судно является субъектом хозяйствования, который осуществляет свою рыбохозяйственную деятельность согласно законодательству Украины, нет", - подчеркнули в Госрыбагентстве.

Напомним, 19 ноября пресс-служба погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю сообщила о задержании в Азовском море в акватории Ейска украинского рыболовного катера. Поводом для задержания стало будто бы нарушение правил рыболовства.

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Представительство президента Украины в АРК проверяет информацию о задержании российскими пограничниками украинского рыболовного катера в Азовском море, сообщил постпред в АРК Борис Бабин.

В Госпогранслужбе уже заявляли, что, предварительно, задержанное российскими пограничниками судно с украинскими рыбаками вышло из оккупированного Новоазовска.

Источник: https://censor.net.ua/n3097997
 
 
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Информации о задержании в Азовском море именно украинского рыболовного судна нет, - Госрыбагентство - Цензор.НЕТ 4220
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так ніхто нікого не затримував?
знову брехня - як вже це задовбало...
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так... пересчитайте свои (наши) все что есть... и тогда станет ясно (или это не возможно?)
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