 США поддерживают кандидата от Южной Кореи на пост главы Интерпола, - Помпео

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Вы знаете, что в Интерполе проходят выборы главы. Это важная организация. Мы решительно поддерживаем Ким Чон Яна, который сейчас является исполняющим обязанности руководителя этого международного агентства. Мы призываем все страны и организации, которые входят в Интерпол в соответствии с законом избрать главу, который обладает авторитетом и престижем. Мы полагаем, что Ким Чон Ян именно такой человек", - сказал М.Помпео журналистам.
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Выборы директора Интерпола пройдут в среду на сессии Генеральной ассамблеи организации в Дубае.
Главным кандидатом на пост главы Интерпола является россиянин Александр Прокопчук, который с 2016 года занимал должность вице-президента организации.
Помимо А.Прокопчука, кандидатом на пост главы Интерпола является исполняющий обязанности главы организации Ким Чон Ян из Южной Кореи, который ранее занимал пост старшего вице-президента.
Предыдущий глава организации Мэн Хунвэй после ареста в Китае подал в отставку 7 октября. После него исполняющим обязанности президента стал Ким Чон Ян.
Хитрые они
Може америкоси його підтримувати будуть?
а що, журналюгу вбили, розчлінили, у кислоті розчинили і нічо так...
не паряться
убийство журналиста саудами, шо трудно отрицать,
и не изменятся ли отншения США и Саудовской Аравии из за етого убийства и
если сауды включат качалки до сдоху ослов на привязи.
ответ был примерно такой, передаю суть, а не дип. екивоки,
хотя их за рыжим никогда не наблюдалось:
с Саудовской Аравией будем работать по всем вопросам,
первый кто обрадуется ухудшению отношений между США и Саудовской Аравиeи будут рашка и китай - етого не произойдет.
дальше каждый домысливает насколько ему позволяет воображение, шо доник имел ввиду...
гусак свині не товариш....
кроме ваты видимо никто....