EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 За рубежом
  523  7
Все про:Интерпол (426) Помпео (68)

 США поддерживают кандидата от Южной Кореи на пост главы Интерпола, - Помпео

В Вашингтоне хотели бы, чтобы пост главы Интерпола достался представителю Южной Кореи, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вы знаете, что в Интерполе проходят выборы главы. Это важная организация. Мы решительно поддерживаем Ким Чон Яна, который сейчас является исполняющим обязанности руководителя этого международного агентства. Мы призываем все страны и организации, которые входят в Интерпол в соответствии с законом избрать главу, который обладает авторитетом и престижем. Мы полагаем, что Ким Чон Ян именно такой человек", - сказал М.Помпео журналистам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интерпол должен возглавить представитель страны, которая уважает права человека, - Великобритания

Выборы директора Интерпола пройдут в среду на сессии Генеральной ассамблеи организации в Дубае.

Главным кандидатом на пост главы Интерпола является россиянин Александр Прокопчук, который с 2016 года занимал должность вице-президента организации.

Помимо А.Прокопчука, кандидатом на пост главы Интерпола является исполняющий обязанности главы организации Ким Чон Ян из Южной Кореи, который ранее занимал пост старшего вице-президента.

Предыдущий глава организации Мэн Хунвэй после ареста в Китае подал в отставку 7 октября. После него исполняющим обязанности президента стал Ким Чон Ян.

Также читайте: Сенаторы США призвали не назначать главой Интерпола российского генерала Прокопчука: "Это похоже на то, когда лисицу назначают ответственной за куриц"

Источник: https://censor.net.ua/n3097996
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Был уже один узкоглазый в ООН . ГИ Мун. Потом оказалось ,что его брат коррупционер. И сам ГИ Мун пел диферамбы Путину
Хитрые они
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, а від Саудівської Аравії кандидат є?

Може америкоси його підтримувати будуть?
а що, журналюгу вбили, розчлінили, у кислоті розчинили і нічо так...
не паряться
 показать весь комментарий
 
5 мин назад слушал как рыжий ответил репортеру на вопрос за цены на нефть,
убийство журналиста саудами, шо трудно отрицать,
и не изменятся ли отншения США и Саудовской Аравии из за етого убийства и
если сауды включат качалки до сдоху ослов на привязи.
ответ был примерно такой, передаю суть, а не дип. екивоки,
хотя их за рыжим никогда не наблюдалось:
с Саудовской Аравией будем работать по всем вопросам,
первый кто обрадуется ухудшению отношений между США и Саудовской Аравиeи будут рашка и китай - етого не произойдет.
дальше каждый домысливает насколько ему позволяет воображение, шо доник имел ввиду...
 показать весь комментарий
 
а хулі тут фантазувати Скрипалі Скрипалями - а Джамаль Хашоггі то не Скрипалі...
гусак свині не товариш....
 показать весь комментарий
 
а кто то думал кацапского ватника будут?
кроме ваты видимо никто....
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША поддерживают кандидата от Южной Кореи на пост главы Интерпола, - Помпео
 
 
 
 
 
 вверх