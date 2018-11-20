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Все про:Львовщина (1552) евробляхи (32)

 На Львовщине произошла стычка между участниками акции "евробляхеров" и водителем фуры

Во время акции протеста автовладельцев на европейских номерах во Львовской области, возле села Розвадов, произошел инцидент между демонстрантами и водителем грузовика.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ во Львове.

"Акция в Розвадове и в другом селе Милятин она продолжалась до 18:00. По информации полиции, они (участники акции, - ред.) уже разъехались домой, то есть акция уже завершилась. Было несколько инцидентов, в частности, один в селе Розвадов, когда водитель фуры хотел проехать: активисты его не пускали, разбили ему даже стекло. Патрульные полицейские задержали их, составили протокол на них и выписали штраф ", - сообщил корреспондент Ярема Чуйко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Евробляхеры" возле Ровно побили полицейских, - Тракало

Напомним, 20 ноября в Киеве под Верховной Радой владельцы автомобилей на еврономерах устроили акцию: автомобили митингующих перекрыли проезд по улице Грушевского.

Во время акции протеста в Киеве полиция задержала трех человек.

Также читайте: Из-за акций евробляхеров ограничено движение в 23 населенных пунктах Украины, - МВД

Источник: https://censor.net.ua/n3097994
 
 
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Что то водитель вежливый попался - разбить надо было им стекла вместе с головами.
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Головы не надо, но переехать фурой их ведра можно было бы.
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Мне кажется, что титуханы бляхеры, хотят справоцировать людей...
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Спровоцировать людей хотят те, кто в самой бедной стране Европы устанавливает самые высокие в Европе цены растаможки.
Причём не только автомобилей - посмотрите стоимость электроники и бытовой техники в европейских интернет-магазинах.
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На Львовщине произошла стычка между участниками акции "евробляхеров" и водителем фуры - Цензор.НЕТ 6133завезти,а потом потребовать!все логике мокшан что в крыму,что на донбассе!разница лишь,что лаптеголовые ихтамнетов завозят! На Львовщине произошла стычка между участниками акции "евробляхеров" и водителем фуры - Цензор.НЕТ 6133
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"Евробляхеры" －агенты Крымля, да?
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Ох эти евробляхи.
В Европе такая манипуляция не прошла бы. Украине надо сделать закон,который бы по нормальной разторможке леголизовал право ввоза авто.
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Да дело в том что какой бы закон не сделали, они всегда будут не довольны. Даже если отменят вообще любые акцизы, они будут требовать что бы им еще и доплачивали... Они увидели что власть дала слабину, их не разгоняет и пошла им на уступки и теперь будут выдвигать все новые и новые требования.
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В Италии бляхи конфискуют на 60 день.. Но "Евросиле" говорить об этом не выгодно.
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***
стоит дальнобойщик на стоянке... еду приготовил, сидит в кабине кушает.
мимо собака проходит:
- привет, коллега.
- какой же я тебе, на хер, коллега? ты - пес, я водитель... человек.
- та ладно! не кипятись... сам посуди: живешь в будке, ешь с миски, ссышь на колесо...
наверное и хозяин есть..?.
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мабуть водієві фури давити цю наволоч віра забороняла....
був би атеїстом - було б декілька покійників
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ця мафія наймає шмаркачів за 20гр. щоб ходили через переходи, а "чоткі паци" сидять в джипах та спостерігають,
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Чую скоро начнётся война на дорогах , между бляхерами и дальнобоями .Бляхеры их реально достают своими забастовками . Тех штрафуют за задержки в пути следования ,а эти им дороги перекрывают . пц . На Львівщині сталася сутичка між учасниками акції "євробляхерів" і водієм фури - Цензор.НЕТ 7787 .
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А на водителя бульдозера слабо напасть? Тот ведь может и не заметить припаркованные кастрюли евробляхеров. На Львівщині сталася сутичка між учасниками акції "євробляхерів" і водієм фури - Цензор.НЕТ 7897
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А ты думаешь, все бульдозеры на укробляхах?
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фура може сама собі дорогу розчистити від блях, але якщо далі так піде то масові бійки між бляхерами та дальнобійниками не за горами і це погано, бо буде анархія.
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усім противникам єврономерних авто рекомендую уважно прочитати книгу відомого економіста - Ернандо де Сото "Загадка капіталу", вона невелика (100 сторінок) там йдеться про те, як свого часу нині цивілізовані країни США, Європа боролися з тіньовим капіталом (а євроавтівки теж можна до нього віднести) і чим це все закінчилося і про країни 3 світу та постсовку де ця боротьба і нині триває https://www.e-reading.club/bookreader.php/137496/De_Soto_-_Zagadka_kapitala.html
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Захараст, когда живой был, очень ревностно относился к уплате "налогов" в "казну" "ДНР". Любил придумывать новые "налоги", "растаможку" продуктов и т.д.
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"Разговоры о том, что весь центр Киева блокирован евробляхами - откровенное преувеличение. На самом деле, заблокирован бастовавшими владельцами автомобилей на иностранной регистрации был только участок улицы Грушевского между улицами Шелковичной и Липской. Как раз напротив Верховной Рады. И явно с молчаливого согласия полиции. " http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=42815 Делайте выводы.
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Отож хай і блокують депутатів а далнобійники трудящі люди що своєю працею заробляють гроші Так само і просто автомобілісти що їдуть по своїм справам. Вони хіба невгодний бляхерам закон приймали.
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Растаможка должна кореллироваться с уровнем жизни.
Если гнойсманы сделали Украину самой бедной страной Европы,
то и растаможка в Украине должна быть самой дешевой.
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так а гросе что с того копеечного "счастья"?
ему деньги нужны (по-больше)...а не логические объяснения и жизненная правда с точки зрения бляхера
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у порохоботов одна правда - лизать жопу власти.
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Україна бідна тому , що люди в більшості бидло , яке не може чи не хоче відстоювати свої інтереси. Євробляхерів я б підтримав якби від їх акцій не страждали невинні люди. Нормально , я їду по своїм справам, а якийсь любитель дешевизни зупиняє і з його ласки я маю стовбичити годинами на дорозі Я що можу змінити закон що йому не подобається? так якого фіга йому від мене потрібно Хай зупиняє того хто приймав той закон.
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Расскажите это европейским дальнобойщикам или авиадиспетчерам)
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террор и шантаж со стороны "акционеров", ничего цивилизованного.
сажать надо, наказывать
причем фуры к налогам на евроавто?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Львовщине произошла стычка между участниками акции "евробляхеров" и водителем фуры
 
 
 
 
 
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