 На Львовщине произошла стычка между участниками акции "евробляхеров" и водителем фуры

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ во Львове.
"Акция в Розвадове и в другом селе Милятин она продолжалась до 18:00. По информации полиции, они (участники акции, - ред.) уже разъехались домой, то есть акция уже завершилась. Было несколько инцидентов, в частности, один в селе Розвадов, когда водитель фуры хотел проехать: активисты его не пускали, разбили ему даже стекло. Патрульные полицейские задержали их, составили протокол на них и выписали штраф ", - сообщил корреспондент Ярема Чуйко.
Напомним, 20 ноября в Киеве под Верховной Радой владельцы автомобилей на еврономерах устроили акцию: автомобили митингующих перекрыли проезд по улице Грушевского.
Во время акции протеста в Киеве полиция задержала трех человек.
Причём не только автомобилей - посмотрите стоимость электроники и бытовой техники в европейских интернет-магазинах.
В Европе такая манипуляция не прошла бы. Украине надо сделать закон,который бы по нормальной разторможке леголизовал право ввоза авто.
стоит дальнобойщик на стоянке... еду приготовил, сидит в кабине кушает.
мимо собака проходит:
- привет, коллега.
- какой же я тебе, на хер, коллега? ты - пес, я водитель... человек.
- та ладно! не кипятись... сам посуди: живешь в будке, ешь с миски, ссышь на колесо...
наверное и хозяин есть..?.
був би атеїстом - було б декілька покійників
И явно с молчаливого согласия полиции. "http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=42815 Делайте выводы.
Если гнойсманы сделали Украину самой бедной страной Европы,
то и растаможка в Украине должна быть самой дешевой.
ему деньги нужны (по-больше)...а не логические объяснения и жизненная правда с точки зрения бляхера
сажать надо, наказывать
причем фуры к налогам на евроавто?