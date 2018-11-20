 Суд отменил закрытие дела по факту ДТП, в котором погиб волонтер Краснопольский

Соответствующее решение 20 ноября принял Индустриальный районный суд Днепра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Суд удовлетворил жалобу жены погибшего Ольги Краснопольской на постановление следователя о закрытии дела и отменил это постановление. Решение обжалованию не подлежит, говорится постановление.
Ранее в следственном управлении областной полиции "Радіо Свобода" сообщили, что дело по факту ДТП, в котором погиб Леонид Краснопольский, было закрыто "на основании пункта 2 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины (отсутствует состав уголовного преступления)". Решение было согласовано с процессуальным руководителем прокуратуры области, сообщили в полиции.
Жена волонтера заявила, что будет обжаловать закрытие дела.
Напомним, в феврале 2018 года в Днепре полиция открыла уголовное производство из-за ДТП, в котором погиб известный волонтер Леонид Краснопольский, по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть). По информации из полиции, второй водитель - участник ДТП правоохранителям известен, с места трагедии не исчезал. ДТП с участием Леонида Краснопольского произошло 4 февраля: в жилом массиве "Победа" столкнулись две машины - KIA и Toyota Prado. Волонтер скончался до приезда медиков.
Леонид Краснопольский до начала боевых действий на Донбассе жил в Донецке, был известен как дизайнер одежды. С началом АТО вместе с женой начал помогать украинской армии на блокпостах. После доноса четыре дня пробыл в заключении группировки "ДНР" и был вынужден уехать в Днепр. Здесь продолжил волонтерскую деятельность, шил бронежилеты и рюкзаки для украинских бойцов, а также был известен как основатель бренда Hunta - бренда аксессуаров и футболок с украинской символикой.
Возможная виновница страшной аварии в Одесской области, которая произошла на днях возле пгт Хлебодарское, Раиса Круглова, которая управляла Volvo с госномерами ВН5051IМ уже не фигурирует в деле, открытом полицией.
Об этом на своей странице в Facebook написал киевский дизайнер Андрей Баскаков.
Он отметил, что на место аварии возле Хлебодарского, которая случилась 17 ноября, скорая помощь и патрульный наряд полиции добрались только спустя 45 минут после происшествия. Даже при условии, что они ехали из Одессы, то на это у них максимум ушло бы 26 минут, и это не учитывая "зелёную" полосу и использование спецсигналов.
"Но если реакции "скорых" давно никого не удивляют, то наша "отреформированная" полиция опять пробила очередное дно. Им скоро не от чего будет отталкиваться", - возмущается Баскаков.
В посте он отметил, что на место ДТП одновременно с полицией прибыло несколько неустановленных лиц, которые недолго разговаривая с лейтенантом полиции Мазуром, убедили его пойти на должностное преступление. А именно, отпустить участницу смертельной аварии - водителя Volvo ВН5051IМ Круглову Раису с места происшествия. Дизайнер не понимает, что эти люди могли такого сказать лейтенанту, что он разрешил уехать потенциальной виновнице смертельного ДТП.
"Даже я, дизайнер-архитектор, знаю, что в таких случаях у всех участников аварии берется кровь на содержание алкоголя и наркотических веществ. Даже я, человек без специального юридического образования, понимаю, что до прибытия следственной группы никто и ничто не должно двигаться с места", - пишет Баскаков.
Он также подчеркнул, что не представляет, что еще должно произойти, чтобы руководство страны, поняло, что полицейская реформа провалена окончательно и бесповоротно.
"Сегодня в Хлебодарском состоялся суд над 60-летним водителем Fiat ВС1377АО из которого, судя по всему, наша система правосудия собирается сделать основного виновника этого трагического ДТП. 20-летняя дочь и два сына, прошедшие АТО потеряли мать, но та, чей автомобиль нанес смертельный удар, уже даже не фигурант дела. Вы знаете, мне кажется, что сейчас стоит вопрос таким образом - "или мы, или они", - подытожил Баскаков.
Напомним, что смертельное ДТП возле пгт Хлебодарское, где на глазах у 20-летней дочери дважды сбили ее мать, случилось 17 ноября.