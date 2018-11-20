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 Суд отменил закрытие дела по факту ДТП, в котором погиб волонтер Краснопольский

В Днепре обжаловано закрытие уголовного производства по факту ДТП, в котором погиб известный волонтер Леонид Краснопольский.

Соответствующее решение 20 ноября принял Индустриальный районный суд Днепра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Суд удовлетворил жалобу жены погибшего Ольги Краснопольской на постановление следователя о закрытии дела и отменил это постановление. Решение обжалованию не подлежит, говорится постановление.

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Ранее в следственном управлении областной полиции "Радіо Свобода" сообщили, что дело по факту ДТП, в котором погиб Леонид Краснопольский, было закрыто "на основании пункта 2 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины (отсутствует состав уголовного преступления)". Решение было согласовано с процессуальным руководителем прокуратуры области, сообщили в полиции.

Жена волонтера заявила, что будет обжаловать закрытие дела.

Напомним, в феврале 2018 года в Днепре полиция открыла уголовное производство из-за ДТП, в котором погиб известный волонтер Леонид Краснопольский, по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть). По информации из полиции, второй водитель - участник ДТП правоохранителям известен, с места трагедии не исчезал. ДТП с участием Леонида Краснопольского произошло 4 февраля: в жилом массиве "Победа" столкнулись две машины - KIA и Toyota Prado. Волонтер скончался до приезда медиков.

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Леонид Краснопольский до начала боевых действий на Донбассе жил в Донецке, был известен как дизайнер одежды. С началом АТО вместе с женой начал помогать украинской армии на блокпостах. После доноса четыре дня пробыл в заключении группировки "ДНР" и был вынужден уехать в Днепр. Здесь продолжил волонтерскую деятельность, шил бронежилеты и рюкзаки для украинских бойцов, а также был известен как основатель бренда Hunta - бренда аксессуаров и футболок с украинской символикой.

Источник: https://censor.net.ua/n3097993
 
 
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В сети возмутились полицейским беспределом в Одесской областиВторник, 20 ноября 2018, 18:56

Возможная виновница страшной аварии в Одесской области, которая произошла на днях возле пгт Хлебодарское, Раиса Круглова, которая управляла Volvo с госномерами ВН5051IМ уже не фигурирует в деле, открытом полицией.
Об этом на своей странице в Facebook написал киевский дизайнер Андрей Баскаков.
Он отметил, что на место аварии возле Хлебодарского, которая случилась 17 ноября, скорая помощь и патрульный наряд полиции добрались только спустя 45 минут после происшествия. Даже при условии, что они ехали из Одессы, то на это у них максимум ушло бы 26 минут, и это не учитывая "зелёную" полосу и использование спецсигналов.
"Но если реакции "скорых" давно никого не удивляют, то наша "отреформированная" полиция опять пробила очередное дно. Им скоро не от чего будет отталкиваться", - возмущается Баскаков.
В посте он отметил, что на место ДТП одновременно с полицией прибыло несколько неустановленных лиц, которые недолго разговаривая с лейтенантом полиции Мазуром, убедили его пойти на должностное преступление. А именно, отпустить участницу смертельной аварии - водителя Volvo ВН5051IМ Круглову Раису с места происшествия. Дизайнер не понимает, что эти люди могли такого сказать лейтенанту, что он разрешил уехать потенциальной виновнице смертельного ДТП.
"Даже я, дизайнер-архитектор, знаю, что в таких случаях у всех участников аварии берется кровь на содержание алкоголя и наркотических веществ. Даже я, человек без специального юридического образования, понимаю, что до прибытия следственной группы никто и ничто не должно двигаться с места", - пишет Баскаков.
Он также подчеркнул, что не представляет, что еще должно произойти, чтобы руководство страны, поняло, что полицейская реформа провалена окончательно и бесповоротно.
"Сегодня в Хлебодарском состоялся суд над 60-летним водителем Fiat ВС1377АО из которого, судя по всему, наша система правосудия собирается сделать основного виновника этого трагического ДТП. 20-летняя дочь и два сына, прошедшие АТО потеряли мать, но та, чей автомобиль нанес смертельный удар, уже даже не фигурант дела. Вы знаете, мне кажется, что сейчас стоит вопрос таким образом - "или мы, или они", - подытожил Баскаков.
Напомним, что смертельное ДТП возле пгт Хлебодарское, где на глазах у 20-летней дочери дважды сбили ее мать, случилось 17 ноября.
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Пете надо сделать хорошее дело- потребовать пересмотреть все дела ГПУ , где погибли или пострадали участники АТО. И срок наметить 1 января 2019 . А потом уволить всех прокуроров за саботаж
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд отменил закрытие дела по факту ДТП, в котором погиб волонтер Краснопольский
 
 
 
 
 
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