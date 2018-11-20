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 "Евробляхеры" возле Ривного побили полицейских, - Тракало

В отделение оставили троих участников акции.

Во время акции протеста владельцев автомобилей на европейских номерах возле Ривного между митингующими и полицейскими возник конфликт. В результате пострадали двое полицейских, троих нарушителей доставили в Ривненское районное отделение полиции.

Об этом "Украинской правде" рассказал во вторник пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, сообщает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел около 19:00.

Несколько участников акции отказались выполнять требования патрульного полицейского, регулировавшего движение. Один из протестующих применил в отношении полицейского физическую силу, сорвал с него радиостанцию и жетоны. К потасовке присоединились другие митингующие, в результате чего были задержаны три человека.

"Полицейские задержали трех участников потасовки и доставили их в Ривненское районное отделение для установления их данных. После дачи объяснений их отпустили", – отметил Тракало.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Евробляхеры" заблокировали трассы Киев-Чоп, Одесса-Киев, выезды из Харькова и объездную дорогу Житомира. ФОТОрепортаж

Он добавил, что двое патрульных, а именно – командир и заместитель командира батальона, получили ушибы. Их осмотрели медики и оказали необходимую помощь.

"По факту насилия в отношении работника правоохранительных органов следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 345 уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Кроме того, в полиции проводят служебное расследование правомерности действий работников полиции по отношению к митингующим", – добавил пресс-секретарь Нацполиции.

По его данным, по состоянию на 20:30 движение по автодороге Киев-Чоп в Ровенском районе было разблокировано.

Также на Цензор.НЕТ: Участник протеста евробляхеров травмировал полицейского на Ривненщине

По состоянию на 21:30 количество участников акции в разных регионах Украины в общем насчитывает чуть более тысячи человек.

"Еще раз призываем участников акций не нарушать закон. Полиция имеет достаточно сил и средств, чтобы не только обеспечить право граждан на мирный протест, но и гарантировать при таких акциях общественный порядок и не допустить нарушения законодательства", – подчеркнул Тракало.

Движение "АвтоЕвроСила" 20 ноября проводит всеукраинскую акцию неповиновения из-за норм законов 8487 и 8488. Наблюдаются осложнения движения на трассах Киев-Одесса, Киев-Чоп, Киев-Ковель-Ягодин.

По данным МВД, из-за акции протеста в течение дня было ограничено движение в 23 населенных пунктах.

Акцию анонсировали как бессрочную, но в ряде областей Украины она уже завершилась.

Источник: https://censor.net.ua/n3097992
 
 
 Топ комментарии
 
Когда в стране хрен знает что творится, убийства активистов,отопительный сезон с дикими тарифами,коррупция,война и произвол силовиков,беспонтовая вырубка лесов,рейдерство аграриев,миллионные премии чиновников...а тут хуяк,как спасительный круг- евробляхеры..
И все обо всём забыли
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молодці, бо ціни на енергоносії - європейські, тож на автівки теж мають бути європейські
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Ах-хах-хах . Так смишно шо пц . Раденьке що выросло дурненьке , да ватя . ? "Євробляхери" біля Рівного побили поліцейських, - Тракало - Цензор.НЕТ 2605 .

Иди вже по свои горишки з пывом , леворуционэр соплывый . !!
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Навіщо тролю мова? Тролю байдуже, насправді і Росія, і Україна, і політика взагалі. Аби платили, буде відробляти все, що скажуть
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Ты Иван давай не отвлекайся . Сочиняй следующую сказку про то - як при йуули " экономика выстрелыла " . Завтра будешь тут рассказывать . "Євробляхери" біля Рівного побили поліцейських, - Тракало - Цензор.НЕТ 498 .
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це як анекдот показували по новинам ваз 2107 на євробляхах і деу ланос) невже і таке перегоняють.)
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В Польше ланасов дофига, а в Германии пару раз видел семерку и частенько нивы встречаются.
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короче фабрика тролей васадзе в деле! "Євробляхери" біля Рівного побили поліцейських, - Тракало - Цензор.НЕТ 7324 "Євробляхери" біля Рівного побили поліцейських, - Тракало - Цензор.НЕТ 7324 "Євробляхери" біля Рівного побили поліцейських, - Тракало - Цензор.НЕТ 7324 "Євробляхери" біля Рівного побили поліцейських, - Тракало - Цензор.НЕТ 7324 "Євробляхери" біля Рівного побили поліцейських, - Тракало - Цензор.НЕТ 7324
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пистить и паковать этих бляхеров.запарили уже всех.хитрожопые упыри
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Юля стане презом - поміняють і умови розтаможки. Малолітражкам треба дати зелену дорогу в Україну. Автівки для АТО взагалі мають без податків проходити. Ну а за наворочені тачки таки платити треба, вважаю.
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Хай ще станэ , твоя люля . "Євробляхери" біля Рівного побили поліцейських, - Тракало - Цензор.НЕТ 1088 . Такое впечатление что ты с ней ночуешь . Знаешь всё что она планирует делать ,, когда - стане презом . "Євробляхери" біля Рівного побили поліцейських, - Тракало - Цензор.НЕТ 6341 .
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Дать кисды,после этого в суд,и лет по 7 за нанесение телесных повреждений полицейским во время исполнения обязанностей.Ничего так не дисциплинирует как штрафы и тюремный срок,
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Евробляхеры" возле Ривного побили полицейских, - Тракало
 
 
 
 
 
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