 Два жителя оккупированного Золотого-5 получили ранения и находятся в больнице, - СММ ОБСЕ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет мониторинговой миссии ОБСЕ за 20 ноября, в больнице оккупированного Первомайска медработники сообщили наблюдателям, что 14 ноября к ним поступил 29-летний мужчина с сильным порезом левой части головы в районе уха. "По телефону пострадавший сообщил, что 14 ноября около 14:00 он находился в грузовике неподалеку от н. п. Золотое-5 (Михайловка, неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), когда в окно со стороны водительского сиденья попала пуля, выбив его и другое окно кабины грузовика и оставив порез с левой стороны его головы возле уха. Два представителя электроэнергетической компании по отдельности сообщили, что 14 ноября получивший ранения мужчина находился за рулем грузовика в рамках выполнения ремонтных работ на электроподстанции в Золотом-5 (Михайловке) и что после инцидента один из них отвез пострадавшего в больницу в Первомайск", - информируют наблюдатели.

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В той же больнице медперсонал рассказал, что вечером 12 ноября к ним поступил 62-летний мужчина из Золотого-5 с ранениями левой части грудной клетки, которые соответствовали осколочным ранениям. Сообщается, что наблюдателей не пускают к пострадавшему без "разрешения" от "министерства" вооруженных формирований.

"15 ноября в Золотом-5 (Михайловке) трое жительниц (в возрасте 50, 56 и 71 год) по отдельности сообщили команде СММ, что 12 ноября произошел обстрел, в результате которого был ранен мужчина. 19 ноября в том же населенном пункте дочь (39 лет) пострадавшего рассказала команде Миссии, что 12 ноября между 17:00 и 18:00 ее отец получил ранение грудной клетки, когда был во дворе своего дома на ул. Первомайской, 20, и что он все еще находится в больнице в Первомайске", - говорится в отчете.

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