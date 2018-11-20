 Поляки убеждают украинцев делать детям прививки от кори

В школах Западнопоморского воеводства Польши, в которых учатся дети граждан Украины, запустили информационную кампанию о необходимости прививок от кори. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Польское радио".

"У нас нет проблемы с заболеваемостью корью в Западнопоморском воеводстве. Эту акцию мы проводим профилактически", – сказала пресс-секретарь воеводской санитарно-эпидемиологической станции в Щецине Малгожата Каплан. Она добавила, что усилия, направленные на граждан Украины, живущих регионе, начали прилагать в связи с нарушением системы прививок и многочисленными случаями заболевания корью у восточного соседа.

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По информации Министерства здравоохранения Украины, с начала этого года по октябрь зарегистрировано более 32 тыс. таких случаев. В этом году в воеводстве обнаружили два подтвержденных случая заболевания корью. Оба – у женщин из Украины.

Во время кампании в сады и школы, которые посещают украинские дети, родителям передали письмо с призывом делать прививки, с ними также будут проводить беседы. Открытки о кори, которые выпустили на украинском, русском и английском языках, появились также уездных управлениях труда и Отделе по гражданским вопросам и иностранцев Западнопоморского воеводского управления в Щецине.

"Граждане Украины, которые законно работают в Польше, могут сделать прививку от кори детям до 19 лет. Они должны обратиться к своему семейному врачу", – отметила Каплан.

Однако взрослые, которые хотят пройти вакцинацию, должны заплатить.

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По данным главного санитарного инспектора, с 1 января по 31 октября этого года в Польше зарегистрировали 144 случая заболеваемости корью. За аналогичный период прошлого года обнаружили 59 подобных случаев. По данным Минздрава Польши, все случаи этого заболевания занесены из-за границы.