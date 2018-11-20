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Все про:Польша (4605) прививка (73) украинцы (2908) заробитчане (293) корь (135)

 Поляки убеждают украинцев делать детям прививки от кори

Варшава запустила специальную информкампанию для граждан Украины.

В школах Западнопоморского воеводства Польши, в которых учатся дети граждан Украины, запустили информационную кампанию о необходимости прививок от кори. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Польское радио".

"У нас нет проблемы с заболеваемостью корью в Западнопоморском воеводстве. Эту акцию мы проводим профилактически", – сказала пресс-секретарь воеводской санитарно-эпидемиологической станции в Щецине Малгожата Каплан. Она добавила, что усилия, направленные на граждан Украины, живущих регионе, начали прилагать в связи с нарушением системы прививок и многочисленными случаями заболевания корью у восточного соседа.

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По информации Министерства здравоохранения Украины, с начала этого года по октябрь зарегистрировано более 32 тыс. таких случаев. В этом году в воеводстве обнаружили два подтвержденных случая заболевания корью. Оба – у женщин из Украины.

Во время кампании в сады и школы, которые посещают украинские дети, родителям передали письмо с призывом делать прививки, с ними также будут проводить беседы. Открытки о кори, которые выпустили на украинском, русском и английском языках, появились также уездных управлениях труда и Отделе по гражданским вопросам и иностранцев Западнопоморского воеводского управления в Щецине.

"Граждане Украины, которые законно работают в Польше, могут сделать прививку от кори детям до 19 лет. Они должны обратиться к своему семейному врачу", – отметила Каплан.

Однако взрослые, которые хотят пройти вакцинацию, должны заплатить.

Также на Цензор.НЕТ: Если уровень заболеваемости корью сохранится, количество больных за год превысит самый высокий показатель в истории независимой Украины, - Минздрав

По данным главного санитарного инспектора, с 1 января по 31 октября этого года в Польше зарегистрировали 144 случая заболеваемости корью. За аналогичный период прошлого года обнаружили 59 подобных случаев. По данным Минздрава Польши, все случаи этого заболевания занесены из-за границы.

Источник: https://censor.net.ua/n3097990
 
 
 Топ комментарии
 
да не при ком не сказали. просто некоторые маминьки-дурынды слишком часто сидели в одноклассниках и общались там со всякими полудурошными, которые им рассказывали, что прививки, это сатанинское порождение. в итоге страна стала скатываться в средневековье и вернулись болезни, с которыми уже давно было покончено и весь цивилизованный мир забыл о них.
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Сумасшедшие антипрививочники позорят Украину на весь мир. Вакцинация на уровне африканских стран... Поляки убеждают украинцев делать детям прививки от кори - Цензор.НЕТ 6483
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Да чё вы паритесь об этих не привитых - это их проблема, пускай мрут. Мы то привиты, нас болячки не возьмут! Поляки переконують українців робити дітям щеплення від кору - Цензор.НЕТ 2565
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А при ком там сказали что прививки можно не делать ? При Юле или Якуневиче?
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да не при ком не сказали. просто некоторые маминьки-дурынды слишком часто сидели в одноклассниках и общались там со всякими полудурошными, которые им рассказывали, что прививки, это сатанинское порождение. в итоге страна стала скатываться в средневековье и вернулись болезни, с которыми уже давно было покончено и весь цивилизованный мир забыл о них.
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теперь поляки тычут в нас пальцами и смотрят как на зулусов африканских
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Після акушерки з Дамбаса люди бояться робити щеплення.
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Сумасшедшие антипрививочники позорят Украину на весь мир. Вакцинация на уровне африканских стран... Поляки убеждают украинцев делать детям прививки от кори - Цензор.НЕТ 6483
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В африканських країнах не було Богатирьової.
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- У вас сало, яблоки есть?
- А вам зачем?
- Вы везёте с собой продукты? Яблоки, сало?
- А здесь разве не продают?
- Вы не поняли. Это карантин.
- Болеете?
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Правильно убеждают!Но только польской вакциной!Вот именно из той же партии что вакцинируют своих деток.Мы-за!
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Польша производит вакцины от кори? Серьезно? Да это просто сенсация!
До этого считалось, что вакцина от кори что в Украине что в Польше одинаковая, от того же производителя.
А тут вон оно че, Михалыч!
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С чего вы взяли, что в Украине и Польше одинаковые прививки?! Во всем мире, что всего один производитель?! - это во первых!
А во вторых, можете быть уверен, что с большей долей вероятности прививки в Польше хранились при правильных условиях в отличии от Украины
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Поляки должны не "убеждать" украинцев, а жестко заставлять - нет справки о прививках - не принимать детей в садик\школу.

Щас украинские пришибленные мамочки которые вместо того чтобы работать сидят Вконтакте, еще и тут антипрививочную пропаганду разведут. Глядишь, и в Польше эпидемия кори начнется.
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С какого там эпидемия начнется? Там же все типа привиты?!
И в этом контексте, я совершенно не понимаю, от чего вы так печетесь о непривитых - их здоровье их проблема и вас волновать не должна!!!
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Да чё вы паритесь об этих не привитых - это их проблема, пускай мрут. Мы то привиты, нас болячки не возьмут! Поляки переконують українців робити дітям щеплення від кору - Цензор.НЕТ 2565
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПоляки убеждают украинцев делать детям прививки от кори
 
 
 
 
 
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