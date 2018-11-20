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 Интерпол должен возглавить представитель страны, которая уважает права человека, - Великобритания

Лондон поддерживает кандидатуру представителя Южной Кореи.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявляет, что новым руководителем Международной организации уголовной полиции должен стать представитель страны, в которой с уважением относятся к правам человека. Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для надежности Интерпола важно, чтобы следующий президент был из страны, которая придерживается международных правил и норм и уважает права человека. Исполняющий обязанности президента Ким Йонг Ян имеет полную поддержку Великобритании", – подчеркнул Джавид.

Интерпол должен возглавить представитель страны, которая уважает права человека, - Великобритания 01

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Как известно, бывший сотрудник МВД РФ и действующий вице-президент международной уголовной полиции Александр Прокопчук, подозреваемый в связях с российской разведкой, является одним из кандидатов на пост главы Интерпола вместо задержанного в Пекине Мэн Хунвэя. Голосование должно состояться в среду.

Делегация Украины пытается помешать назначению Прокопчука в Дубае, где 18 ноября началась 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола.

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В частности, как заявил глава МВД Арсен Аваков, наша страна рассмотрит вопрос о приостановке членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России. Акцию против данного назначения также запустили украинские активисты и правозащитные организации.

Источник: https://censor.net.ua/n3097989
 
   
 Топ комментарии
 
Как падло руснявогебнявое вообще затесалось на эту жирную должность????
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Неудивительно. Разведчик бывшим не бывает.
Еще со времен СССР россияне переняли практику, где в международные структуры внедряются агенты которые годами ползут по карьерной лестнице в таких структурах.
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Предстаник Піденної Кореї підходить для цієї посади. Призначати росіянина, країна якого постійно зловживає міжнародним розшуком є нелогічним.
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Как падло руснявогебнявое вообще затесалось на эту жирную должность????
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В цивилизованных странах это не жирная должность,а такая же как и менеджера среднего звена!!!,это только у совка стереотип может быть такой-жирная должность!
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А что странного? 190 стран участниц. Может десятка 3-4 нормальных, типа США, Западной Европы и т.п. А остальные сброд ещё тот - Вануату, Габоны там разные. Они за бусы кого-угодно выберут. А бус росися никогда не жалела. К тому же всем этим Зимбабве очень сподручно иметь не принципиального председателя, а с которым можно договориться. О одна страна - один голос.
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Неудивительно. Разведчик бывшим не бывает.
Еще со времен СССР россияне переняли практику, где в международные структуры внедряются агенты которые годами ползут по карьерной лестнице в таких структурах.
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Обычный тупой КРОТ!))),Бритов не проведешь!
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Предстаник Піденної Кореї підходить для цієї посади. Призначати росіянина, країна якого постійно зловживає міжнародним розшуком є нелогічним.
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Та его одно время гестаповец возглавлял,которого потом казнили.Украинцы,читайте историю.А то наш идеализм выглядит крайне глупо...
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"Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявляет, что новым руководителем Международной организации уголовной полиции должен стать представитель страны, в которой с уважением относятся к правам человека"

НАПРИМЕР КИТАЕЦ, КОТОРЫЙ И ВОЗГЛАВЛЯЛ ЭТУ СТРУКТУРУ....
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Чтобы навсегда покончить с Интерполом
надо Югика выбрать!!
А шо-Копом-Терминатиром был-был!
Прокурор -который не посадил ни одного корупционера -достижение-еще какое!!
Может запросто возглавить Интерпол и Скотленд Ярд и ФБР и ЦРУ сразу и сейчас же!!
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А виманити цього вовка кудись на нараду? До Брюселю, наприклад? А там - хлоп! І кайданки на руки! Потім ще одного....
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Цікаво, а від Саудівської Аравії кандидат є?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИнтерпол должен возглавить представитель страны, которая уважает права человека, - Великобритания
 
 
 
 
 
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