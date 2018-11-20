 БПП: первым продавать военную технику начал Гриценко

Такую информацию Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе БПП.
В сообщении отмечается: "Сегодня мы заслушали отчет руководства Киевского исследовательского института судебных экспертиз, который предоставил нам информацию по распродаже техники и вооружений в период с 1991 по 2014 год.
Проанализировав этот отчет, хочу отметить, что абсолютно боеспособная техника первой-второй категории реализовывалась с баланса Министерства обороны на баланс спецэкспортеров, с целью последующей продажи на экспортные рынки по цене, которая в 15 раз была меньше чем рыночная цена такой техники на внешних экспортных рынках. Безусловно, рыночная цена получалась спецэкспортерами, но она не перечислялась государству, на баланс Министерства обороны", - подчеркнул парламентарий.
"К примеру, средняя стоимость БМП - 1 составляла ориентировочно 10 000 долларов. Из этих 10 000 долларов Министерство обороны еще платило 20 процентов комиссионных спецэкспортеру, а спецэкспортер, в свою очередь, реализовывал то же БМП по цене почти 400 000 долларов. То есть в 30-40 раз больше... ", - добавил Иван Винник.
"Также по отчету комиссии можем говорить, что первым министром, который начал распродавать технику с боевого дежурства, из резервов ВСУ, за счет этих резервов формировать эти неадекватные бизнесмахинации, был Гриценко. Именно он с стратегического резерва ВСУ продал почти 400 танков Т - 72, уменьшив, таким образом, имеющуюся потребность ВСУ в 3200 танков того времени. Затем такую деятельность в последующие годы продолжили и другие министры обороны: Иващенко, Ехануров, Ежель - уменьшая наличие средства боевой техники, а следовательно разрушая боеспособность ВСУ", - отметил народный депутат.
Анатолій Гриценко @agrytsenko 4 ч.4 часа назад
За поширення завідомо неправдивої інформації через їхню ТСК вони тепер відповідатимуть у суді - і партія БПП, і її брехливі депутати, персонально.
Судовий позов складено і в Дніпровському районному суді міста Києва сьогодні вже зареєстровано - готуйтеся!
Вот так вот вы не разу не палитесь
Это когда одна ветвь власти берет на себя чуток полномочий судебной власти?
Формально любой истец к докладчику этой комисмии будет прав,потому что только суд может решать виновен человек или нет.
7 июня, Верховная Рада Украины приняла постановление о создании временной следственной комиссии для расследования хищений в ВСУ и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.Срок деятельности Временной следственной комиссии и срок представления им отчета о проделанной работе на рассмотрение Верховной Рады Украины - 6 месяцев со дня ее образования.
"....6. Обрати до складу Тимчасової слідчої комісії таких народних депутатів України:
Березу
Юрія Миколайовича
-
фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ";
Бригинця
Олександра Михайловича
-
фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА";
Зубика
Володимира Володимировича
-
група "Партія "Відродження";
Кишкаря
Павла Миколайовича
-
позафракційний;
Крулька
Івана Івановича
-
фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина";
Мірошниченка
Юрія Романовича
-
фракція Політичної партії "Опозиційний блок";
Молотка
Ігоря Федоровича
-
група "Воля народу";
Пастуха
Тараса Тимофійовича
-
фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ";
Ричкову
Тетяну Борисівну
-
фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА";
Тетерука
Андрія Анатолійовича
-
фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ".
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2455-viii
В комиссию входят 12 представителей всех парламентских фракций.
6 месяцев работы Комиссии прошли, а дальше Верховная Рада решит - передавать выводы в ГПУ, НАБУ, СБУ.... или "понять и простить"
Никогда наши политики не выставляют в качестве аргумента свои достижения.
Всегда говорят исключительно о проколах и ошибках своих оппонентов...
ЗЫ: Ну, а про изъятие в частях автомобильной техники с длительного хранения, с НЗ, с последующей ее переделкой на авторемонтных предприятиях МО и последующей продаже на гражданку (с помощью специально созданной фирмы) - это даже уже и не интересно...
И клоун луцик никакого дела не завёл?
Наверно луцик на Гриценко работает и в доле !
А если луцик то и Петя!
поэтому - разоблачать необходимо - это важно! но доказательно и не выборочно, а одного за другим и на нары...ибо если без доказательств и наказания - это бессмысленно и просто пиар
Кто у нас такой честный и принципиальный?
Неужели Толик Гриценко?
не любите ви кацапи, коли вам правду тицяють у глядєлкі ))
Як же ж ви не любите коли ваші куміри з п'єдесталів валяться ))), навіть, якщо куміри зроблені з лайна .
При всі сидів !!! Прямо як зицпредседатель Фунт ))))))