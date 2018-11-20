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Все про:оборона (1026) продажа (412) техника (572) Винник Иван (136)

 БПП: первым продавать военную технику начал Гриценко

Об этом народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко", председатель Временной следственной комиссии по хищений в армии за период с 2004 по 2017 годы Иван Винник заявил сегодня на заседании ВСК.

Такую информацию Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе БПП.

В сообщении отмечается: "Сегодня мы заслушали отчет руководства Киевского исследовательского института судебных экспертиз, который предоставил нам информацию по распродаже техники и вооружений в период с 1991 по 2014 год.

Проанализировав этот отчет, хочу отметить, что абсолютно боеспособная техника первой-второй категории реализовывалась с баланса Министерства обороны на баланс спецэкспортеров, с целью последующей продажи на экспортные рынки по цене, которая в 15 раз была меньше чем рыночная цена такой техники на внешних экспортных рынках. Безусловно, рыночная цена получалась спецэкспортерами, но она не перечислялась государству, на баланс Министерства обороны", - подчеркнул парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следственная комиссия Рады заслушала отчет экспертов в деле о хищениях в армии в 2004-2017 годах

"К примеру, средняя стоимость БМП - 1 составляла ориентировочно 10 000 долларов. Из этих 10 000 долларов Министерство обороны еще платило 20 процентов комиссионных спецэкспортеру, а спецэкспортер, в свою очередь, реализовывал то же БМП по цене почти 400 000 долларов. То есть в 30-40 раз больше... ", - добавил Иван Винник.

"Также по отчету комиссии можем говорить, что первым министром, который начал распродавать технику с боевого дежурства, из резервов ВСУ, за счет этих резервов формировать эти неадекватные бизнесмахинации, был Гриценко. Именно он с стратегического резерва ВСУ продал почти 400 танков Т - 72, уменьшив, таким образом, имеющуюся потребность ВСУ в 3200 танков того времени. Затем такую ​​деятельность в последующие годы продолжили и другие министры обороны: Иващенко, Ехануров, Ежель - уменьшая наличие средства боевой техники, а следовательно разрушая боеспособность ВСУ", - отметил народный депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссия ВР проверит "хищения в армии и подрыв обороноспособности в период с 2004 по 2017 годы", - Винник

Источник: https://censor.net.ua/n3097988
 
 
 Топ комментарии
 
Було в батька три сини.Один розумний,другий--дурень.А третій--просто віник!
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То есть, когда Кондитер бьіл секретарем РНБО ?
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Винник:хочешь о чем то сказать -ГОВОРИ О КОРРУПЦИИ и ваших успехах на этом поприще
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БПП: первым продавать военную технику начал Гриценко - Цензор.НЕТ 7182 Анатолій Гриценко‏ @agrytsenko 4 ч.4 часа назад
За поширення завідомо неправдивої інформації через їхню ТСК вони тепер відповідатимуть у суді - і партія БПП, і її брехливі депутати, персонально.
Судовий позов складено і в Дніпровському районному суді міста Києва сьогодні вже зареєстровано - готуйтеся!

БПП: первым продавать военную технику начал Гриценко - Цензор.НЕТ 8393

БПП: первым продавать военную технику начал Гриценко - Цензор.НЕТ 1273
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Медведчук провалил начало отопительного сезона.
Вот так вот вы не разу не палитесь
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Это"лицо" этой соевой власти.Не зря эти клоунов начали вперед продвигать.Их просто не жалко.Рошену остались месяца.Этот клоун,тому подтверждение.Леха гончар где то пропал.Как обычно проститутка сидит и ждет ,кто победит.
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Шо ця митла мелит ... БПП: первым продавать военную технику начал Гриценко - Цензор.НЕТ 3938 Этот ушлепок еще под стол ходил когда Гриценко был министром и даже не понимает что продажу вооружения осуществляет госкомпания Укрспецэкспорт которая министру не подчиняется.
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Да, сложновато становится всей этой мрази винникам и прочим свой хлеб отрабатывать, ишь, факты подавай!
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ну за такую категоричность можно и на суд потенуть, ведь если по тои схеме хоть один министр обороны продал хоть одну еденицу до гриценко - всё, оклеветал, наговорил на самого "причестнеишего кандидата".
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А зачем вообще нужны эти ТСК?
Это когда одна ветвь власти берет на себя чуток полномочий судебной власти?
Формально любой истец к докладчику этой комисмии будет прав,потому что только суд может решать виновен человек или нет.
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Временная следственная комиссия парламента.
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https://ru.espreso.tv/news/2018/06/08/rada_sozdala_komyssyyu_dlya_rassledovanyya_khyschenyy_v_armyy_na_protyazhenyy_14_let

7 июня, Верховная Рада Украины приняла постановление о создании временной следственной комиссии для расследования хищений в ВСУ и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.Срок деятельности Временной следственной комиссии и срок представления им отчета о проделанной работе на рассмотрение Верховной Рады Украины - 6 месяцев со дня ее образования.


"....6. Обрати до складу Тимчасової слідчої комісії таких народних депутатів України:
Березу
Юрія Миколайовича
-
фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ";
Бригинця
Олександра Михайловича
-
фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА";
Зубика
Володимира Володимировича
-
група "Партія "Відродження";
Кишкаря
Павла Миколайовича
-
позафракційний;
Крулька
Івана Івановича
-
фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина";
Мірошниченка
Юрія Романовича
-
фракція Політичної партії "Опозиційний блок";
Молотка
Ігоря Федоровича
-
група "Воля народу";
Пастуха
Тараса Тимофійовича
-
фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ";
Ричкову
Тетяну Борисівну
-
фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА";
Тетерука
Андрія Анатолійовича
-
фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ".

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2455-viii
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Всё Законно!!
В комиссию входят 12 представителей всех парламентских фракций.
6 месяцев работы Комиссии прошли, а дальше Верховная Рада решит - передавать выводы в ГПУ, НАБУ, СБУ.... или "понять и простить"
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Есть что-то для суда? Позвольте полюбопытствовать, или как всегда - ГАВ!!! и в будку.
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Ни коим образом не защищаю Гриценко, но эта статья подтверждает одно.
Никогда наши политики не выставляют в качестве аргумента свои достижения.
Всегда говорят исключительно о проколах и ошибках своих оппонентов...

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ваня винник уже долг отдал в 300.000.000 гривен??????
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Вот, уже долг начал отдавать - а с чего бы он на трибуну вылез, Вад?
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походу "цензор" тоже кому то должен...
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Лола з ножицями стоїть. Вже рік тому пообрізав йому перед бенефісом Саакі всі функції, які тільки можна(і не можна). Тож і тепер клацає їми над головою періодично. Садюга такий
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Скоро Гриценко станет Президентом Украины и эти казнокрады это понимают .
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Совершенно верно. А кто еще? Не Зеленский же в самом деле... Как представлю Зеленского, принимающего парад, так хочется смеяться, нет - рыдать... .
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Тоже мне, бином Ньютона! Это еще не идет речь о распродаже Грыщом недвижимости МО - вот где Клондайк! Эльдорадо!!!
ЗЫ: Ну, а про изъятие в частях автомобильной техники с длительного хранения, с НЗ, с последующей ее переделкой на авторемонтных предприятиях МО и последующей продаже на гражданку (с помощью специально созданной фирмы) - это даже уже и не интересно...
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Где распродавал? На рынке лично? Деньги наверно в банки катал!
И клоун луцик никакого дела не завёл?
Наверно луцик на Гриценко работает и в доле !
А если луцик то и Петя!
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Ну, для таких пользователей обычно на вопрос "где" хочется ответить рифмой к этому слову. Но не стану. Скажу проще - в "народное хозяйство"(с) и физическим и юридическим лицам.
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Проще простого прикинуться тупо мычащим идиотом и на вопрос "где"? радостно рифмовать. Всякому дебилу заранее всё ясно, при этом такие мелочи, как официальные расследования (их почему-то нет) и решения судов (их тоже нет) в расчёт не берутся, просто каждый шариков знает всё, и даже рифму в ответ на вопросы.
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Військова техніка радянського пошибу - це дитячі пустощі. Шоколадні бариги країну продали.
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Ага, в 14-м у нас в войсках были сугубо МАНы и Хамви???
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Короче, барыжатники на войне делают бизнес.
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Ключевое слово "ещё". Тебе, что-ли, ответит? Чтож ты сопли жевал все эти годы, и только теперь сраку рвешь? Под выборы?
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Садок вишневий коло хати зрізали, порубали і побудували Менору в центрі Дніпра.
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Якщо техніку продавали в ті часи, то хоч якісь гроші зароблялись. А в Сватовому, Ізюмі, Калинівці, Ічні бариги усе пустили за вітром на десятки мільярдів гривень.
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Министр обороны хоть и звучит весомо, но надо понимать, что даже в своём ведомстве он не главный, есть куча вице-премьеров и премьер, а есть ещё контролирующие и проверяющие инстанции, президент, наконец. И когда здесь шариковы разевают пасти на тему "толявкрав", возникает резонный вопрос - почему только лают и завывают, а расследования не проводились, дела не возбуждались и в судах нет ничего?
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ой как люблю честных и принципиальных... особенно перед выборами... особенно против одного из кандидатов... особенно когда по просьбе или подсказке другого... особенно когда на прессу а не в суд-прокуратуру... особенно когда у самого рыльце как бы не в нимбе...
поэтому - разоблачать необходимо - это важно! но доказательно и не выборочно, а одного за другим и на нары...ибо если без доказательств и наказания - это бессмысленно и просто пиар
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Это вы про кого?
Кто у нас такой честный и принципиальный?
Неужели Толик Гриценко?
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Так сейчас польется на всех и со всех сторон. БПП: першим продавати військову техніку почав Гриценко - Цензор.НЕТ 5991
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короче... авно попало в вентилятор...спасайся кто может
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навіщо? Навіть часу на гриценка немає потреби гаяти. Бо он аж цілий Коломойський на його в ютубі накидав компромату про те що гриць вимагав хабаря, пардон - підтримку. В гриця рейтинг - нуль цілих хрін десятих ))
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звісно)))))) Бо з усіх, хто колись був в незалежній Україні при владі, для вас, зрадоботів поганий, тільки Порох, всі інші просто гарнюні )))
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Нет, не все гарнюни, есть какашки типа тебя, шоколадка, мерзостная смрадная тварь на подсосе у бепепе
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оооо, рюзьге мір з горлянки попер )
не любите ви кацапи, коли вам правду тицяють у глядєлкі ))
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А чем прокурор в это время занимался?
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Керівника укрспецекспорту призначав не міністр оборони, а президент. Цілком можливо, що пан Анатолій теж був в схемі, як свідок і щось там за це отримував, але це не доведено в суді і покищо є наклепом. Заява Вінника виключно політична і не буде мати ніяких наслідків. Копати треба під Ющенка, цей крадун точно мав з продажі. Але Руканекравший не визнається і піде шляхом Рабіновіча - під дурня. Тож ця справа - глухарь.
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Эта клоунада с техникой уже поднадаела! Всем кто хочет понять что действительно происходило при Гриценко почитайте кто имеет право продавать оружие за рубеж и кто в эту кантору начальника назначил и какой орган власти снимает оружие с баланса министерства обороны для продажи. Все есть в интернете и перестаньте в друг друга экскриментами кидаться.
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Эта дискуссия о том, кто из них честнее. Не мешайте им, до утра есть время выговориться.

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А міністр оборони не знає нічого...і нього зброю хтось "забирає" і продає,а він тут і ні при чому...не знав і тому мовчав))Не смішіть
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И склады хтось взрывае , а он не знает как охранять от лосей 😀😀😀😀
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а зараз воно лізе в президенти!! Одна нахапалась 11 мільярдів кредитів в МВФ за два роки свого прем'єрства, підписала принизливі та обдирчі газові контракти, другий розпродав за безцінь зброю, і тепер вони щімляться у президенти?!! Ну це, пля, вже вопше !!
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ви? у Польщі? Не знаю, мені не цікаво. Мене цікавить моя країна.
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умняк...да коновалюк об этом вещал еще в 2008... все упомянутые комплексы отбирались с помощью американских специалистов для переправки в Грузию для борьбы с рашей...ты виник, против того , что это оружие применялось против россии?
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винник мразь без совести и чести, просто подонок.
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та в тебе всі мразібєзчєстібєзсовьєсті. Один ти на білому лісапеті ))))
Як же ж ви не любите коли ваші куміри з п'єдесталів валяться ))), навіть, якщо куміри зроблені з лайна .
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шось багатенько відправили для 5-ти днів рашко-грузинської війни.. Вони мабуть, навіть доїхати не встигли )))))))
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много-немного...но самолетики все сбиты украинскими комплексами...и скорее всего и экипажами при них
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скільки самольтіків збито? 2? )))) Чи цілих півтора?
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Выборы на носу........Пора мешки с дерьмом распаковывать !!!
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Всех их надо вздёрнуть на берёзах, как это делали красные и немцы в 40 годах
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Допускаю всё что угодно, но не этой позорной гниде виннику что-либо озвучивать. Почему за гриценко взялись перед выборами, получается, пока он молчал - то всех всё устраивало. Где решения судов (а были суды?) по "расхитителю гриценко", просто гавкать уже все научились, и эту суку винника для того и держат. К тому же ни один министр самолично не может продать ничего, это делает минэкономики, и то не единолично.
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комісія нарила. Яка різниця хто озвучує? Чи слабо статтю почитати?
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Я на тебя, дебила, при желании такого "нарою", устанешь удивляться.
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Согласна , что плохо это перед выборами. Раньше надо было. И Бойко за вышки тоже
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"Он продавал военнуютехнику в 15 раз ниже рыночной цены..." Это СЕРЬЁЗНЕЙШЕЕ обвинение.Тут два выхода.Первый-срочно начинать Гриценко СУДИТЬ.Второй-это предвыборная петина ботва для электората.НИЧЕГО не будет.Так какой вариант вам кажется предпочительней?Делаем ставки?
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гриценко а...4 лютого 2005 - 18 грудня 2007 - міністром оборони України. Обіймав цю посаду в урядах Юлії Тимошенко, Юрія Єханурова та Віктора Януковича.
При всі сидів !!! Прямо як зицпредседатель Фунт ))))))
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...и никто из этих, при которых он был министром, ничего ему не предьявили! Сечешь, фунт?
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Гриценко злочинець? Розпродав армію? Де кримінальні справи проти нього? Тим паче кум Генегальний пгокугог. Тим паче Гриценко головний опонент Пороха на вибрах. Пиздоболи
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Знаю историю , как кое кто купил у Минобороны вертолеты и сдавали их в аренду в Африку.,заработали на виллы на Средиземноморье
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Вроде с разрешения АП . Даже Балога какую-то вертолетность вроде сдавал в аренду за рубеж
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Дело не в том, что кто-то что-то купил, дело в том - законно ли продали. И тут торчит мерзотная морда винника.
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До 2010 как подорванные шерстили все военные части- ЧТО ЕЩЕ ГДЕ-ТО ОСТАЛОСЬ. Продавали подстанции, грузовики и т д все подешевке. Вопрос кому деньги шли? .
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Ну наконец то найден партнер Олегу Цареву для римейка фильма "тупой и еще тупее". Ваня Виннык жжет. Согласно SIPRI датабаза первые Т-72 экспортировали в 1995 в Сьера-Леону. Т-72 с начала 2000-х не состоял на вооружении ВСУ, так как при Кучме было принято решение что на вооружении ЗСУ будут находится только танки произведенные в Харькове это Т-64Б и Т-80УД, а от Тагильских поделок в виде Т-72 было решено избавляться. Тачанок Т-72 и сегодня в Украине сотни, но их на вооружение принимают крайне слабо в основном это творение передают нацикам. Поэтому Т-72 Украина продавала активно, а Т-64 крайне мало. За период 2005-2007 годов Украина продала 233 штуки Т-72 и каким хреном это можно назвать "почти 400"? А ещё Ваня как человек в армии не служивший не знает что в части не бывает оружия 1 категории, так как святая обязанность командира части первым делом перевести оружие из 1 категории во 2ю.
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