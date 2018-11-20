 Коммунальные предприятия лишат права совершать регистрационные действия, - Петренко

Об этом во время пресс-конференции сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Минюст и правительство уже сделали немало для борьбы с рейдерством: в 2016 году принят комплексный антирейдерский закон, при Минюсте действует Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации, во всех регионах работают антирейдерские аграрные штабы. Однако этого мало, ведь рейдеры постоянно находят лазейки в законодательстве для осуществления неправомерных действий. Именно поэтому мы разработали ряд новаций, которые представлены в проекте закона #РейдерствоСтоп", - отметил глава Минюста.

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Главная новация - лишение коммунальных предприятий права совершать регистрационные действия.

"К сожалению, приходится констатировать, что именно на регистраторов коммунальных предприятий поступает 90% жалоб о нарушении имущественных прав украинцев. Поэтому мы решили убрать из списка субъектов регистрации государственные и коммунальные предприятия. Более того, государственные предприятия смогут проводить регистрационные действия исключительно на основании документов с электронной подписью", - подчеркнул министр юстиции.

Также среди новшеств - введение обязательного повышения квалификации государственных регистраторов, ликвидация кадрового дефицита в государственных нотариальных конторах в отдаленных регионах страны и защита права собственности на долю в уставном капитале юридического лица.

"В случае отчуждения доли в обществе вводится обязательное установление лица, подписывающего договор с помощью нотариального удостоверения договора или с помощью электронной подписи. В случае наличия такого нотариального удостоверения нотариус сразу проводит регистрационное действие", - подчеркнул Павел Петренко.

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Вместе с тем, отметил он, документ предусматривает введение ряда социальных гарантий при уплате стоимости нотариальных услуг. Убирается серый "псевдоналог" в 1%, который десятилетиями взимали частные нотариусы с украинского бизнеса и украинских граждан, не имея на это никаких оснований, не направляя его в государственный бюджет в результате.

Параллельно при совершении нотариальных действий будут установлены социальные льготы в размере 50% государственной пошлины для незащищенных слоев населения: лиц с инвалидностью, участников АТО, внутренне перемещенных лиц, детей-сирот и тому подобное.