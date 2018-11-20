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Все про:ВР (22454) задержание (5205) Нацполиция (8500) протест (4358) Крищенко (242) евробляхи (32)

 У здания Верховной Рады задержали троих "евробляхеров"

Их "доставили в управление полиции для дачи объяснений и проведения профилактических бесед", – полиция.

В Киеве полиция задержала троих участников акции протеста собственников авто на еврономерах из-за блокирования движения возле Верховной Рады. Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Также на Цензор.НЕТ: "Автомобіль не розкіш - геть акциз!": "евробляхеры" пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Когда отдельные участники пытались перекрывать движение возле Верховной Рады Украины, работники полиции проводили мероприятия по его разблокировке. Три человека доставлены в управление полиции для дачи объяснений и проведения профилактических бесед", – сказал Крищенко.

Напомним, сегодня общественная организация "Авто Евро Сила" провела акции гражданского неповиновения. Участники протеста требуют отмены законов №8487 и №8488: им не нравится, что растаможка старых автомобилей стоит больше, чем растаможка новых.

Митингующие перекрывали на своих автомобилях движение на городских улицах и на отдельных участках трасс.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Евробляхеры" заблокировали трассы Киев-Чоп, Одесса-Киев, выезды из Харькова и объездную дорогу Житомира. ФОТОрепортаж

По данным МВД, из-за акции протеста было ограничено движение в 23 населенных пунктах.

На Ривненщине участник акции протеста наехал на ногу сотруднику полиции.

Акцию анонсировали как бессрочную, но в ряде областей Украины она уже завершилась.

Источник: https://censor.net.ua/n3097985
 
   
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Шоб не путался под ногами, не зрадойобіл и не шатал будку, Семенихина отправляют назад в АТО..
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Посмотри, как во Франции полиция разбирается с нарушителями. Там как раз акции протеста проходят. У здания Верховной Рады задержали троих "евробляхеров" - Цензор.НЕТ 4856
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Т.е. зимой 2014-го менты таки были правы, да?
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Сравнил расстрел митингующих и доставку трех барыг в райотдел.
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От за ким ким, а за "дeмократичною владою" точно нe заіржавіє..Ці в крові всіх втоплять, алe "золотий унітаз" влади так просто нe віддадуть.
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Расстрел митингующих был в самом конце.
Вопрос в другом: чего ты тогда подобными действиями ментов возмущался, а ныне поешь дифирамбы?
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Милиция действовало необоснованно жестко, что и вызвало массовые протесты. Нынешняя полиция вообще шелковая, даже слишком.
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теперь если у человека сломается машина возле барака мародёров то его будут доставлять в буцыгарню для дачи показаний и проф работ. совсем страх барыжное кодло потеряло.
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Виктор Федорович как себя чувствует?
Говорят сильно об ванную ударился и даже говорить не может.
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барыжная элита всех мастей в ногу с мордором держит на зарплате сотни проплаченных провокаторов.
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У здания Верховной Рады задержали троих "евробляхеров".
Растроение (распад) личности на три полена : Борисла́в Ефи́мович Берёза, по некоторым документам Борисла́в Ефи́мович Бля́хер-Берёза - украинский политический деятель, глава информационного отдела «Правого сектора» с февраля по декабрь 2014 года. Внефракционный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, член украинской делегации в ПАСЕ :У здания Верховной Рады задержали троих "евробляхеров" - Цензор.НЕТ 3926
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Віддайте їх Ляшку. Хай покаже їм Європу.
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Ну ты и садист. У них и так глушаки прогоревшие,а после Ляшка вообще отвалятся У здания Верховной Рады задержали троих "евробляхеров" - Цензор.НЕТ 7771
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Прям как на рассее. И Цензор пишет в духе продажных СМИ, с нотками неприязни и намеренно вызывает у читателя негативное отношение к протестующим.
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Правильно евробляхеров, евроблахачей или евробляхунов?
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Без разницы. Главное, что большинство украинцев их ненавидит.
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Неуплаченные евробляхерами налоги - это невозможность повысить пенсии и зарплаты, это недофинансирование армии, медицины, образования. Эти люди хотят жить хорошо, но ничего не платить в бюджет государства. У здания Верховной Рады задержали троих "евробляхеров" - Цензор.НЕТ 6686
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по такому принцыпу как с машин так и с квартир, участков,... можно наложить космические налоги и выдавливать с людей всё по максимуму
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почему только авто пусть друт с людей за всё. давай по 200грн за хлеб, ведь налоги нужно собрать с черни.
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Та може они хотели машины свои растаможить да перепутали Зраду и таможню? Разница ведь небольшая, берут и там, и там.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ здания Верховной Рады задержали троих "евробляхеров"
 
 
 
 
 
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