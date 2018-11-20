У здания Верховной Рады задержали троих "евробляхеров".

В Киеве полиция задержала троих участников акции протеста собственников авто на еврономерах из-за блокирования движения возле Верховной Рады. Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
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"Когда отдельные участники пытались перекрывать движение возле Верховной Рады Украины, работники полиции проводили мероприятия по его разблокировке. Три человека доставлены в управление полиции для дачи объяснений и проведения профилактических бесед", – сказал Крищенко.
Напомним, сегодня общественная организация "Авто Евро Сила" провела акции гражданского неповиновения. Участники протеста требуют отмены законов №8487 и №8488: им не нравится, что растаможка старых автомобилей стоит больше, чем растаможка новых.
Митингующие перекрывали на своих автомобилях движение на городских улицах и на отдельных участках трасс.
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По данным МВД, из-за акции протеста было ограничено движение в 23 населенных пунктах.
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