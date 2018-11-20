 Контрабанда леса идет из порта Рени под видом дров,- Мосийчук

По поручению лидера Радикальной партии Олега Ляшко, народные депутаты Украины Андрей Лозовой, Игорь Мосийчук, Дмитрий Линько и Евгений Дейдей приехали в порт города Рени, чтобы прекратить вывоз леса, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Информатор".

"МВФ требует отменить закон о моратории на запрет экспорта леса-кругляка, мол, мы вам дадим кредит, а вы нам отдайте ваш украинский лес. На самом деле, если прекратить контрабанду леса, то Украина не нужна бы была помощь МВФ. Из-за контрабанды украинцы ежегодно теряют миллиарды долларов", - прокомментировал ситуацию народный депутат Украины Андрей Лозовой.











Депутаты вызвали полицию, которая приехала на место преступления только через час. По факту выявленной контрабанды народный депутат Украины Дмитрий Линько написал заявление.







Полиция изъяла у контрабандистов документы. Как оказалось, лес заходит в порт Рени как "дрова", а в Румынию идет уже как полноценный кругляк.









По мнению народного депутата Украины Игоря Мосийчука, херсонскую активистку Катерину Гандзюк могли убить именно из-за контрабанды леса-кругляка. "Я еще не знаю, кто заказал Катерину Гандзюк, но с большой вероятностью Катю убили именно за этот олешковский лес-кругляк, который из морского порта Рени отправляется в Румынию и Болгарией под видом дров", - сказал Игорь Мосийчук.

В свою очередь народный депутат Украины Евгений Дейдей пообещал бороться с контрабандой леса "и словом, и делом".

"Для меня дело чести - прекратить незаконную деятельность здесь по всем фронтам, всеми путями! И если кто-то считает, что запрет на экспорт его не касается - мы готовы объяснить ему ошибочность этих суждений. И словом, и делом", - сообщил Евгений Дейдей.