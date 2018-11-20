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Все про:контрабанда (1625) лес (389) Лозовой Андрей (127) Мосийчук (304) Дейдей (81)

 Контрабанда леса идет из порта Рени под видом дров,- Мосийчук

Депутаты от Радикальной партии показали журналистам, как вывозят за границу древесину в Одесской области и прекратили незаконную деятельность контрабанды. Лес-кругляк вывозили под видом дров. В апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон, которым запретила экспорт лесоматериалов в необработанном виде.

По поручению лидера Радикальной партии Олега Ляшко, народные депутаты Украины Андрей Лозовой, Игорь Мосийчук, Дмитрий Линько и Евгений Дейдей приехали в порт города Рени, чтобы прекратить вывоз леса, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Информатор".

"МВФ требует отменить закон о моратории на запрет экспорта леса-кругляка, мол, мы вам дадим кредит, а вы нам отдайте ваш украинский лес. На самом деле, если прекратить контрабанду леса, то Украина не нужна бы была помощь МВФ. Из-за контрабанды украинцы ежегодно теряют миллиарды долларов", - прокомментировал ситуацию народный депутат Украины Андрей Лозовой.

Контрабанда леса идет из порта Рени под видом дров,- Мосийчук 01
Контрабанда леса идет из порта Рени под видом дров,- Мосийчук 02
Контрабанда леса идет из порта Рени под видом дров,- Мосийчук 03
Контрабанда леса идет из порта Рени под видом дров,- Мосийчук 04
Контрабанда леса идет из порта Рени под видом дров,- Мосийчук 05

Депутаты вызвали полицию, которая приехала на место преступления только через час. По факту выявленной контрабанды народный депутат Украины Дмитрий Линько написал заявление.

Контрабанда леса идет из порта Рени под видом дров,- Мосийчук 06
Контрабанда леса идет из порта Рени под видом дров,- Мосийчук 07
Контрабанда леса идет из порта Рени под видом дров,- Мосийчук 08

Полиция изъяла у контрабандистов документы. Как оказалось, лес заходит в порт Рени как "дрова", а в Румынию идет уже как полноценный кругляк.

Контрабанда леса идет из порта Рени под видом дров,- Мосийчук 09
Контрабанда леса идет из порта Рени под видом дров,- Мосийчук 10
Контрабанда леса идет из порта Рени под видом дров,- Мосийчук 11
Контрабанда леса идет из порта Рени под видом дров,- Мосийчук 12

По мнению народного депутата Украины Игоря Мосийчука, херсонскую активистку Катерину Гандзюк могли убить именно из-за контрабанды леса-кругляка. "Я еще не знаю, кто заказал Катерину Гандзюк, но с большой вероятностью Катю убили именно за этот олешковский лес-кругляк, который из морского порта Рени отправляется в Румынию и Болгарией под видом дров", - сказал Игорь Мосийчук.

Контрабанда леса идет из порта Рени под видом дров,- Мосийчук 13

В свою очередь народный депутат Украины Евгений Дейдей пообещал бороться с контрабандой леса "и словом, и делом".

"Для меня дело чести - прекратить незаконную деятельность здесь по всем фронтам, всеми путями! И если кто-то считает, что запрет на экспорт его не касается - мы готовы объяснить ему ошибочность этих суждений. И словом, и делом", - сообщил Евгений Дейдей.

Источник: https://censor.net.ua/n3097983
 
   
 Топ комментарии
 
и никто не знал, ни петрушка, ни плокулол, ни аваков... никто.
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пофоткались...и хватит.. для отчета перед избирателями - мы мол хотели.. старались...
а лес...как пёр вагонами за кордон... так и прет... без остановок... круглосуточно
пеньки и тырса только и остались от легких Украины, от доисторических пралесов...
и дворцы, как грибы растут от торговли богатством нации
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А когда радикальная партия голосовала за эти поправки которые предложил призидент разве они не знали что так и будет? Контрабанда леса идет из порта Рени под видом дров,- Мосийчук - Цензор.НЕТ 9982
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и никто не знал, ни петрушка, ни плокулол, ни аваков... никто.
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сын Луценка курирует контрабанду леса и харчуется с нее. потому и не перекрывают массовый вывоз
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ага, сухую и полупротухшую древесину выдаёт как материал, или этим дурикам, если круглое и дерево - то лес (материал в лесном понимание) кругляк, а на фото валожник (или как там то называется, что на рассеие разрешили собирать)
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А когда радикальная партия голосовала за эти поправки которые предложил призидент разве они не знали что так и будет?
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пофоткались...и хватит.. для отчета перед избирателями - мы мол хотели.. старались...
а лес...как пёр вагонами за кордон... так и прет... без остановок... круглосуточно
пеньки и тырса только и остались от легких Украины, от доисторических пралесов...
и дворцы, как грибы растут от торговли богатством нации
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Особенно если учесть, что КПД от бла-бла-бла ляшковцев НОЛЬ. Причем во всем и всегда.
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Ну, якщо уже ці дейдеї вважають "справою честі (!!!) припинити незаконну діяльність..." - то час роздавати людям "Mein Kampf".
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вообше то на фото засохшие и полупротухшие сосны - это не как материалом не назвать, ещё надо наити кто такое готов купить и куда такое разрешат завести - ведь фитоинспекция страны импорта должна тормознуть на все 100%. Но за тот бардак - ответственного надо за яица подвесить - реальная угроза рабочим.
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Вообше то на фото засохшие и полупротухшие сосны - это не как материалом не назвать

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Но на дрова они тоже не похожи. Контрабанда леса идет из порта Рени под видом дров,- Мосийчук - Цензор.НЕТ 5470
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нет, на класические для домашнои печки нет, для больших котельный самыи раз, пылят на месте в две или в три части и пошлло, но там тепла как утке воды на хвост, выглядит как сухостоии - обычно сохнет по причине "ракогова" заболевание дерева - по диаметру не указывает, что засохли от старости - годится только на сжигание (если надо с перва в щепотку а потом сжеч иначе споры разпростронятся и дальше.
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не ну если те четыре дуба, которые там как козлы фоткается для отчётности скотиняке, нет, с них тоже не материал, хотя наверно некоторые женщины могут возрозить, на голодняк и морковка полезна.
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Ого, если из-за этого убили Гандзюк... Будет скандальчик неслабый. Ну так в накладной же "лес круглый", шо не так? И если не знаешь кто заказал, то знаешь кто стоит за этим контрабасом, фамилии где?
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Буратіни з 5 золотими від Карабаса-Барабаса проти вивозу деревини.
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Попиарятся и забудется, никто ничего делать не будет, потому что они все в этом замешаны.
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Порохоботы, Карлсона нет, никто не мешает?
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" народные депутаты Украины Андрей Лозовой, Игорь Мосийчук, Дмитрий Линько и Евгений Дейдей приехали в порт города Рени, чтобы прекратить вывоз леса,"

Все 4 - великие "борцы с коррупцией", всех 4-х на коррупции ловили. Они часом не за своей долей приперлись?
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но полицеиские на фото класные, эти наверно через конверт физнормативы здаёт.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонтрабанда леса идет из порта Рени под видом дров,- Мосийчук
 
 
 
 
 
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