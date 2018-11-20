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 Политика Украины
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Все про:хищение (374) экспертиза (219) Винник Иван (136) ВСУ (141)

 Следственная комиссия Рады заслушала отчет экспертов в деле о хищениях в армии в 2004-2017 годах

Состоялось очередное заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ВРУ.

В сообщении отмечается: "20 ноября под председательством Ивана Винника состоялось очередное заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.

В заседании приняли участие народные депутаты - члены Временной следственной комиссии Павел Кишкар, Владимир Зубик, Тарас Пастух, Андрей Тетерук, Александр Бригинец, Татьяна Рычкова, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (далее - КНИИСЭ) Александр Рувин, а также эксперты.

Комиссией заслушана информация о состоянии проведения судебной экспертизы в уголовном производстве, связанном с хищением имущества и подрывом обороноспособности украинской армии, подготовленный экспертами КНИИСЭ.

Проведение очередного заседания рабочей группы запланировано на следующую неделю".

Презентацию КНИИСЭ по экспертизе в этом деле можно посмотреть ПО ССЫЛКЕ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссия ВР проверит "хищения в армии и подрыв обороноспособности в период с 2004 по 2017 годы", - Винник

Источник: https://censor.net.ua/n3097980
 
   
 Топ комментарии
 
А в те годы кроме, как в армии нигде не воровали? Что это за интерес такой особенный? Толя становится опасен? А давайте тогда и комиссию по воровству в миде и министерстве экономики. Рубль за сто - там ещё интереснее будет.
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Ведринник ,глава этой комисси ,подтверждает ее "важность".Если война идет,то генпрокурор эту комиссию должен возглавить,но у соевых ее возглавляет шут гороховый.
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Таких комиссий было создано милльон за 25 лет.Они никогда ни к чему не прийдут,так как воровали абсолютно все без исключения,кто был во власти.Мужеложенко,почитайте его "карьеру" в Украине или полторушки.Как они могли не участвовать в разворовывании армии?
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вначале пожгли все, а потом пиплу втюхивают про потужные посиделки попередников самих себя (ведь все уже давенько у корытца). Ахахаха
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А в те годы кроме, как в армии нигде не воровали? Что это за интерес такой особенный? Толя становится опасен? А давайте тогда и комиссию по воровству в миде и министерстве экономики. Рубль за сто - там ещё интереснее будет.
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Просто никого из тех людей не подпускать к выборам. НИКОГО . Бо воровали все из власти по черному
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Уявіть як Ви притисли зрадоботів🤗
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Шото я не на ту кнопку нажала и Заспамила
А хотела просто улыбнуться.
😀😀😀
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Тоді треба писати: посміхайтеся, бо ви в спамі🤠
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Порохоботов ненавижу .Это мерзота .
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юля - мужик с яйцами...у остальных обыкновенное склещивание с властью...
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Комиссия временная, а хищения постоянные.
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Якраз у ці роки Тимошенко була прем'єр міністром та несла відповідальність за ці крадіжки.
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Знаю что в те годы теребанили земли министерства обороны конкретно. А в Одессе у моря у Вапнярки прямо от пограничников отрезали
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Прем'єр-міністр є начальником для міністра оборони. Тобто це була її відповідальність. Крадіжки продовжувалися роками, а вона нічого не робила.
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Говорили, что под Вапняркой у моря именно Юля отрезала себе землю . Сейчас на этих гектарах стоит по периметру кирпичный крутой забор и один бурьян. Даже боятся появляться там хозяева
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Ведринник ,глава этой комисси ,подтверждает ее "важность".Если война идет,то генпрокурор эту комиссию должен возглавить,но у соевых ее возглавляет шут гороховый.
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А вышки Бойко тупо работают на рашку на рашку
И Новинский угробил судостроительный заод в Николаеве.
Видно надо националистам к власти прийти, чтобы пересадить этих типов .У ЛУЦЕНКО КИШКА ТОНКА
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Для зрадоботів голосувати за Кошулінського западло.
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Если я не ошибаюсь , именно Кошулинский собирал Раду в момент расстрела небесной сотни, чтобы остановить побоище . Бо Рыбак забился где то с перепугу
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Тому Кошулинський поки єдиний кандидат. Звичайно, що це порохоботство, бо не юля🤗
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.. уже БУВ від свободи генпрок МАХНІЦКИЙ .. отримав від ківалова-підрахуя нагороду .. і жучка помахала хвостиком.. таке...
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А когда мы узнаем причину аварии того военного самолета, что угробила нашего и американского пилотов под Винницей? Где выводы ТОЙ комиссии?
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Давно известно, что "комиссия" создана конкретно под Гриценка. Ибо он станет Президентом. Надо както топить его рейтинг.

Самое смешное что он ничего не воровал...
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Ні, презом стане зеленський. А те що він пролетів із крадіжками, вказує лише на його лузерство та загальмованість. Важко сказати ЩО він не просрав.
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крав-некрав будет известно после 1.1.2019-го...если что, о нем все расскажут
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Крав чи не крав, а за це відповідав. Цього достатньо.
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в самісіньке яблучко, от тільки лохторат "думає" по іншому.
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....... ШАНОВНІ .. а Ви все сперечаєтесь - так ХТО агент кремля .. отако ВСЮДИ то "семочки" ... то ДВА МО України підряд соломатін лєбєдєв генерали фсб ... а ГПУ .. матіос з тепловізором .."шукає" хто ж це Армію розвалив ..


...може пора ЗНЯТИ шори 54% однотурові .. і ОСОБЛИВО галичани .. га ? .. може повернетесь до Тями .. бо ж Діти і Онуки проклянуть ..
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Думаю, "отчет" Юлии Мостовой, будет намного интересней, ждем с... 😁
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Так вот о каких фишках Президента говорил Кононенко! Коррупция для пробеды над врагами, мы правильно поняли Карл?
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і все це заради того, щоб руками задрипаних віників, кишкотворних продажниж тетер і пустобріхів-брегунців, обгадити пана Гриценка. нормальний люд на цих клоунів навіть уваги не зверне, зате лохторат, отримавши пережовану отрижку в чоколатній обгортці, "зробить" правильні висновки, а лохторату в країні залишається немало, третина виборців.
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Ворог прийде тирiть бабки з бюджету, а там вже порожньо. І ми такі «Шо, скоштував ?!»
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Так что, Кузьмука с ехануровыми, гриценками, затынайками, петруками, свидами, антонцами, руснаками. онищенками, стеценками и прочим ворьём с лампасами, таки посодють? Слідча комісія Ради заслухала звіт експертів у справі про розкрадання в армії в 2004-2017 роках - Цензор.НЕТ 3205
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БМП-1 за 12 000 долларов не хотите преобрести? С 2004 по 2014 за такую цену продавало МО. А в кассу поступало 8 000.
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