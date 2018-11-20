 Следственная комиссия Рады заслушала отчет экспертов в деле о хищениях в армии в 2004-2017 годах

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ВРУ.
В сообщении отмечается: "20 ноября под председательством Ивана Винника состоялось очередное заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.
В заседании приняли участие народные депутаты - члены Временной следственной комиссии Павел Кишкар, Владимир Зубик, Тарас Пастух, Андрей Тетерук, Александр Бригинец, Татьяна Рычкова, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (далее - КНИИСЭ) Александр Рувин, а также эксперты.
Комиссией заслушана информация о состоянии проведения судебной экспертизы в уголовном производстве, связанном с хищением имущества и подрывом обороноспособности украинской армии, подготовленный экспертами КНИИСЭ.
Проведение очередного заседания рабочей группы запланировано на следующую неделю".
Презентацию КНИИСЭ по экспертизе в этом деле можно посмотреть ПО ССЫЛКЕ
А хотела просто улыбнуться.
😀😀😀
И Новинский угробил судостроительный заод в Николаеве.
Видно надо националистам к власти прийти, чтобы пересадить этих типов .У ЛУЦЕНКО КИШКА ТОНКА
Самое смешное что он ничего не воровал...
...може пора ЗНЯТИ шори 54% однотурові .. і ОСОБЛИВО галичани .. га ? .. може повернетесь до Тями .. бо ж Діти і Онуки проклянуть ..