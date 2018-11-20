 Политзаключенный Сущенко получил орден "За мужество"

Президент Петр Порошенко наградил заключенного в России украинского журналиста Романа Сущенко орденом "За мужество" ІІІ степени.

Как сообщает пресс-служба президента, награду приняла супруга журналиста Анжела, информирует Цензор.НЕТ.

"У Романа есть огромная, дружная профессиональная семья, которая постоянно о нем помнит и поддерживает. Огромное количество украинских юристов-международников, правозащитные организации и дипломатические ведомства ежедневно прилагают максимум усилий, чтобы Роман поскорее вернулся домой из плена", – сказал Порошенко.

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Президент добавил, что во время его международных встреч, в частности, с президентом Франции Эммануэлем Макроном тема освобождения Романа Сущенко – постоянно среди главных.

Президент напомнил, что Сущенко уже третий год "заключен в Кремлевском Мордоре".

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

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7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

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Позже защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор "законным".

МИД Украины выразил протест, требуя от РФ немедленно отменить незаконный приговор по делу Сущенко и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину. К этим призывам присоединились и международные организации, такие как ЕС, ОБСЕ, Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ / EFG) и др.