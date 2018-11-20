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 Предварительно, на Ривненском полигоне взорвался артснаряд, - полиция

По предварительной информации, на Ривненском военном полигоне сдетонировал артиллерийский снаряд.

Об этом в комментарии Громадському радіо сообщил представитель полиции Ривненской области Антон Греков, передает Цензор.НЕТ.

Также он добавил, что следователи полиции и военная прокуратура продолжают работать на месте детонации снаряда. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

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Напомним, 20 ноября во время учений на полигоне колонна военной техники остановилась, чтобы осмотреть транспорт. В это время вблизи одной из машин произошел взрыв. В результате него осколочные ранения предплечья получил 19-летний солдат 30-й отдельной механизированной бригады, которого госпитализировали в военный госпиталь.

Источник: https://censor.net.ua/n3097978
 
 
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кто привёл снаряд в боевое положение, во время транспортировки на полигон?
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Артснаряд розірвався в стволі, він там і мав бути в бойовому стані! Питання хто і де робив ствол! Скорше за все ствол робили там де і міномет Молот!
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А може Пермска волость, мотвилихинский артзавод ?ї
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Ривненский полигон - просто адское место. Опять взрыв...
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Это полигон...а не парк культуры и отдыха....
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Але це не значить,що снаряди там мають валятися під кожним кущем.
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с таким подходом, как сейчас на этом полигоне, что то когда то прилетит в окрестные сёла!!
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Какой - то бред...или что-то нам недоговаривают...но ни че...правда на днях вылезет полюбому!!
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А опосля, а не предварительно он взорваться не мог!?
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