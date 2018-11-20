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Все про:НАТО (6113) ракеты (687) Россия (71133) Столтенберг (610)

 В Европе нет новых американских ракет, а вот российские новые ракеты есть, - Столтенберг

Генсек НАТО отметил, что не хочет новой гонки вооружений.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с комментариями для прессы перед встречей министров обороны Евросоюза. Он отметил высокий уровень сотрудничества НАТО и ЕС и в очередной раз призвал Россию выполнять Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Россия годами создавала, тестировала и размещала новые ракеты, 9М729", – отметил генсек НАТО. "Эти ракеты являются мобильными, их трудно обнаружить, они имеют ядерные мощности", – добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия в течение пяти лет нарушает ракетный договор, - Госдеп

Столтенберг также подчеркнул, что "США полностью выполняют положения Договора, в Европе нет новых американских ракет, зато новые российские ракеты в Европе присутствуют".

"Поэтому мы должны призвать Россию, чтобы она гарантировала полное и прозрачное выполнение Договора о ликвидации ракет. Мы не хотим новой гонки вооружений, Договор о ликвидации ракет десятками лет играл ключевую роль в обеспечении безопасности", – отметил Столтенберг.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Также на Цензор.НЕТ: США в ближайшее время не будут размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности, - Болтон

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Источник: https://censor.net.ua/n3097977
 
 
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Два петуха . Крылатых межгалактических .В Европе нет новых американских ракет, а вот российские новые ракеты есть, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9242
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Они у них кривизну земли не учитывают , но есть .
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"Россия годами создавала, тестировала и размещала новые ракеты, 9М729", - отметил генсек НАТО. "Эти ракеты являются мобильными, их трудно обнаружить, они имеют ядерные мощности", - добавил он.
Дядя, ты в своём уме? Нет никаких новых ракет у криворуких рукожопов!
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и не надо. Европа до такой степени сократила свои ПРО, что они не способны даже камень сбить
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кацап - это пенсий у вас теперь нет, а ракеты есть...!
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Они у них кривизну земли не учитывают , но есть .
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Допустим какое-то количество надувных ракет есть, но какие нахрен "ядерные мощности"? Любой ребёнок скажет, что весь уран и плутоний у ваты давно испортился.
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Два петуха . Крылатых межгалактических .В Европе нет новых американских ракет, а вот российские новые ракеты есть, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9242
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Це цілком зрозуміло. На відміну від щасливого життя населення рашки при путєнскому режимі населення Європи якось не поспішає колективно потрапити в рай..😐😐😐
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очень тяжело отучить хитрую шкодливую псину, десять лет гадившую в одном месте простыми уговорами-призывами и устными угрозами...
вариантов не много... это или врезать поводком (чтоб запомнилась боль, связанная с этим местом) или вычистить это место, чтобы не осталось... духа (русского)

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Весь спич этого руководителя НАТО напоминает в общем смысле трусливый скулеж собачонки поджавшей хвост между ног перед руснявым гопником((((
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чето совсем не то говорит энтот генсек после оккупации Крыма, уничтожения кацапами части Донбасса, террористических акций с использованием омп, уничтожения гражданских лайнеров и т.д. и т.п. он бы должен наоборот - посыпать голову пеплом и вопрошать - почему до сих пор в Европе нет новых американских ракет после четырех лет войны Х#йла с Украиной? бабло похоже там тоже побеждает, так что спрашивать человеческим языком что-либо с "наших" депутатов, которые находятся уровнем ниже по развитию, совершенно бессмысленно. только мордой в пол.
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Новые расийские есчо старые американские не догнали. Нафига шум поднимать?
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Трамп тріпло. Вірніше, це вкрай корисний для вопога ідіот. Розігнав друзів і союзників, тепер розганяє... NASA! Вже говорять про те, що NASA не отримує фінансування, тому... відмовиться від польотів на Марс! Мовляв, нехай це роблять приватні компанії!
Цей урод розвалює найпотужнішу в світі науково-технологічну організацію, гордість Америки, її ехнологічний рушій!
Як видно - він валить не тільки NASA, а й NATO... Як мінімум, морально.
Трамп і ті, хто стоїть за ним - нікчемне гівно. Вони не розуміють ролі США в системі світової демократії, вони не розуміють загрозу США без світової демократії, вони не розуміють минулого і бачать дивне, підвішене в повітрі, майбутнє...
Це велика проблема для світу.
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Байки.США разработала ядерную ракету,раньше СССР и могла в хлам ще тодi рознести Мордор,але не стала.Цените це пацаки.Зараз тэж саме.США могут в хлам рознести Мордор,але не хочуть чомусь
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КАСАПЫ !,,
А это правда , что вы ФАШИСТЫ и окупируете чужие земли ,
ПОД МАРКОЙ как бы ЗАЩИТЫ ЯЗЫКО0БИЖЭНЫХ ....,"НАРОДОВ и ТРУДЯЩИХСЯ" , ммм-АФЕРЮГ и т д... ?.
Это как бы ГИТЛЕР с СУДЭТАМИ ,,,,
Ай да вы ИДИОТЫ !!!КРОВАВЫЕ АФЕРЮГИ и ПОДЛЕЦЫ..!!!!!!!!!!!!!.
..............Если мягко--- ПРОСТИТУТКИ !.КОНЧЕНЫЕ ПРО6ЛЯДИ !! .АФЕРЮГИ !!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Европе нет новых американских ракет, а вот российские новые ракеты есть, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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