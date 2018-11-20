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 Политика Украины
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Все про:армия (7205) Бригинец (346) Гриценко Анатолий (1144) суд (21541) хищение (374) Блок Петра Порошенко (1546)

 Гриценко подал в суд на БПП и нардепа Бригинца

Предмет иска – распространение информации о его причастности к хищениям и развале армии

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подал иск в Днепровский районный суд Киева к партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и народному депутату Александру Бригинцу (фракция БПП) за распространение информации о якобы причастности экс-министра обороны к хищениям в армии и подрыве ее обороноспособности. Об этом Гриценко сообщил на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"За распространение заведомо неправдивой информации через их ВСК они теперь будут отвечать в суде – и партия БПП, и ее лживые депутаты, персонально. Судебный иск составлен и в Днепровском районном суде города Киева сегодня уже зарегистрирован - готовьтесь!" – написал он политик.

Гриценко подал в суд на БПП и нардепа Бригинца 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Гриценко заявил, что не будет объединять усилия с Тимошенко

Сегодня состоялось очередное заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по проведению расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.

Комиссия заслушала информацию о состоянии проведения судебной экспертизы, подготовленной экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ).

Согласно информации КНИИСЭ, размещенной на сайте парламента, в бытность Гриценко министром обороны Украины (с февраля 2005 года по 18 декабря 2007 года) было продано 248 зенитно-ракетных комплексов, 198 танков, 192 боевых самолета, 152 БМП, 14 вертолетов и 6 ракетных комплексов; было выведено из состава ВСУ 248 ЗРК, 698 танков, 192 боевых самолета, 1322 БМП, 56 вертолетов и 18 ракетных комплексов.

Сам политик уже неоднократно отвергал данные обвинения, подчеркивая, что министр обороны не занимается продажей военной техники и имущества Вооруженных сил.

Также на Цензор.НЕТ: Гриценко о Балоге: он не возглавит мой штаб, но сотрудничать мы будем

28 сентября Гриценко опубликовал в Facebook ответ Генеральной прокуратуры Украины о том, что в отношении него нет никаких уголовных производств, в которых он имел бы статус подозреваемого или обвиняемого.

Гриценко подал в суд на БПП и нардепа Бригинца 02

В прилагаемой к сообщению фотокопии содержится ответ начальника управления организационного обеспечения ЕРДР и информационно-аналитической работы Генпрокуратуры Украины Ирины Бакай на запрос адвоката Александра Качура от 14 сентября 2018 года.

"По результатам обработки массива данных ЕРДР уголовные производства, в которых содержатся сведения о привлечении Гриценко Анатолия Степановича к уголовной ответственности в качестве подозреваемого, обвиняемого, не установлены", – говорится в ответе Генпрокуратуры Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3097975
 
   
 Топ комментарии
 
Вальцман так бореться з конкурентом по президентських виборах. Вальцмана не врятує ні томос, ні підвищення пенсій перед виборами, ні гречка в пакетах. Політичний труп.
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Краще б на дуель викликав.У Бригинця були б повні штани!
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одни боты на ветке! Ни одного коммента по делу. приказ - мочить оппонентов! Во что превратили ресурс ?
Эх, лучше пойду фильмец гляну. Тошнит читать эту соевую муть.
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ДУС этим занималась при Ющенко вообще-то. ДУС подчинялась непосредственно президенту.
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одни боты на ветке! Ни одного коммента по делу. приказ - мочить оппонентов! Во что превратили ресурс ?
Эх, лучше пойду фильмец гляну. Тошнит читать эту соевую муть.
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вот на суде бригинец и расскажет правду
а мы послушаем
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Быстрее всего по старой схеме - или будут тянуть суды до выборов. Или не принимать к производству, или - включат дурачка "я не это имел ввиду".
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Судов не будет. Нет предмета. Доказано верным "ленинцем" Пороха - Матиосом еще в 2016г
Итог - пшик.
https://gordonua.com/publications/gricenko-bud-seychas-19-vek-ya-by-vyzval-matiosa-na-duel-i-pristrelil-134814.html
Нет дела. Как и в времена Яна.
А вот говна вплоть до выборов будет - как на данной ветке. Что особо противно, - оплаченного деньгами налогоплательщиков
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Трудно с Вами не согласиться, противно читать соевые высеры, а что-то доказывать
бесполезно - это все равно что бисер метать перед свиньями.
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Оце шедевр, так шедевр. Один епізод з "хорошим парнєм Колєй(Злочевським)" чого коштує...
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Все правильно Анатолий Степанович,коль судится то сейчас перед выборами.Выграете суд,порохоботы обосруться,не впервой.Если бы хотели что то доказать и посадить,то Матиос,Шокин или Луценко уже давно бы дела состряпали,и в суд передали.А так,что с ТСК взять,только попизд...ть Виннику,Пашинскому,Бригинцу и остальным пидор...м трибуну дали.А здесь на форуме порохоботам.Ну попизди...е,может легче станет.
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Ну хоть так нужно стараться напоминать о себе.....
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Давно пора кому-то было начать. Такие помои на кандидатов трудно вспомнить.. Да хрен с ними, с кандидатами. Такой грязи и унижения самих избирателей ещё в нашей истории не было.
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Перед выборами дело было.Прихожу в обл.офис и говорю что мол вместе с ГАСо за правду бороться хочу, правильные речи глаголет муж сей. Посмотрели на меня и говорят: иди ты придурок на куй, мест в рядах "борцов" нету! Но успел увидеть: вожди ближайших районных организаций ,ихних конечно - бывшие регионалы. И тогда я их послал, и сейчас посылаю и посылать буду. Все они из одного кодла! Лично со мной было. Скажете , мол ГАС может и не знать! Нууууу дорогие мои, не хочет - и не знает!
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Гриценко на сегодня единственный кадидат не связанный с олиграхатом и криминалом. Единственный, кто бы что ни говорил. Вот это надо знать и понимать. Остальное - мышиная возня его конкурентов.
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А що той хлопчик вміє робити? Відповідь "Читати віршики, стоячи на табуреточці" не приймається.
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Порохоботы.Сейчас было бы самое время опубликовать все документы,кто и ,что продавал в армии 25 лет.Чего не опубликовать.Ответ просто ,воровали в армии и те,кому сейчас петя в херштабе ордена вешает.Вот и весь ответ.
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О-ооооо ,мочать Гриценка! Значить я за нього! Сциканули значить! Може порохоботам нагадати, що тоді головою РНБО був ПАП.Дуже він вітав будівництво дачі пукена в Криму.Щось тепер заткнувся.
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Бригинец стал одним из самых моих больших разочарований. Бегал при Янеке демократом, с хвостом, типа честный с приятными манерами и габитусом (внешний вид) интеллектуала. . На фоне тогдашних бандитских морд казался ископаемым интеллигентом. Ага, х..р там, потом оказалось что родной братец Бригинца разом с компаний Sun Development мутит незаконные застройки по Киеву, а Бригинец забыв про интеллигеность покрывает его самым подлым образом. И теперь оно шо там обвиняет единственного независимого политика в Украине.
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Почти полностью (не успели чуть чуть),бывшие министры обороны развалили и продали армию,теперь один из ворюг и саботажников бьёт себя пяткой в грудь и кричит,что он честный...,порох вместе со всеми востановл армию,)(уйлу это не нравиться,)(уйло ненавидит пороха,)(уйло дал команду фас своим свинособакам,которые льют грязь на пороха где только можно.Но не доходит недолугим,что чем больше они вызверяються на пороха,тем больше у пороха шансов на победу,потому,что свиноруских свинособак ненавидит вся Украина...
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Отличная ветка, боты всех мастей набросились на Гриценко. Бойтесь, падлы! Бот страшная работа, она вжигает и психически и физически, а еще будет разрушительный отходняк после выборов. Ведь совесть жрет все равно, даже последних подонков часто сжирает совесть в о сновном на неосознаном уровне но эффект тот же. (К.Юнг) как политтехнолог на пенсии знаю что говорю.
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Сева, Гриценко и Порошенко это не твоё. Давай лучше пость про бляде. Юлю картинки.
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оно и видно - только у Грицацуева совести нет...)))
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Через четыре месяца Анатолий Гриценко станет Президентом Украины .
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Як називається та комп'ютерна гра де грицик "стане президентом"? І на якому левелі?
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Ну что же Толян, ты сам нарвался, тебя за язык никто не тянул.... Гриценко подав до суду на БПП і нардепа Бригинця - Цензор.НЕТ 957
Собственными руками завел дело на самого себя любимого.
Теперь не плачь Гриценко подав до суду на БПП і нардепа Бригинця - Цензор.НЕТ 128
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Толя, просинайся! Пора вже мені стати першою ледьою.

Гриценко подав до суду на БПП і нардепа Бригинця - Цензор.НЕТ 740

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Анатолій Гриценко: "Брехню про розкрадання та розпродавання армії розповсюджують порохоботи як по телебаченню, так і в Інтернеті по вказівці Порошенка. Вони говорять ті речі, які насправді не мають жодного відношення до міністра оборони, незалежно від прізвищ. Нехай кожен почитає закони. Міністерство оборони і міністр оборони не продають нічого. Ніколи не мали таких повноважень і не мають їх зараз. Зброю продають створені під Кабміном структури, зараз це «Укроборонпром», «Укрспецекспорт» і тд. Це структури, які не підпорядковані міністру оборони. Продають зброю, яка визнана надлишковою. Це визначає Генеральний штаб (а не Міноборони). Кабмін (яким тоді керували Тимошенко і Янукович) затверджує цей список надлишкового майна і передає на продаж. Гроші йдуть не міністру оборони та його міністерству, вони йдуть в державний бюджет. Тобто міністр оборони до продажу військової техніки та зброї не має жодного відношення".
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Знання пецоботви про державний устрій Української держави особисто мене вражають. Гриценко подав до суду на БПП і нардепа Бригинця - Цензор.НЕТ 5614 Ну що з ницих розумом та блаженних юродивих, які "не знають", що в державі є Верховний головнокомандувач ЗСУ, який одноосібно призначає міністра оборони, і що це не прем*єр, взяти. Аж жаль до сліз цю соєву ботву за те, що вони не знають, що КМУ є колективним органом і прем*єр зобов*язаний підписувати документи, схвалені більшістю членів КМУ. Жаль аж до кишечних колік соєво-шоколадних за те, що вони "забули", що КМУ 2008-2009 років був коаліційним. У верховного гівнокомандуючого Дрища в ньому було 50% + 2 міністри (оборони та закордонних справ), тобто більшість. Але зомбологіка підказує соєвій ботві, що і тут "юлькавароффка" винна. Гриценко подав до суду на БПП і нардепа Бригинця - Цензор.НЕТ 5614 Попри те, що списки військового майна та озброєнь для реалізації складали таки в Генштабі та Мінобороні, яким в ті часи командували по черзі Гриценко-Мостовий та Євнухуров. А безпосередньо зброю продавало спеціальне агентство Укрспецекспорт, яким командував Ющ-Дрищ особисто через ставленика ним призначеного.
Міністр Оборони і Прем'єр ставили тільки свої підписи на наказах про відчудження майна. Тобто їх ставили до відома. До ЮТ навіть Віть Свинохряк не додумався щоб виставити звинувачення у якихось махінаціях з армійським майном, бо прем'єр до цього не мав жодного стосунку.
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Ой, мамо, не люблю Гриця,
Гриць на конику як вша вертиться.
В Гриця шапка до лиця, не люблю Гриця- подлеця!
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Поки нема жодного доказу корупції Гриценка. Бо не було аудиту його діяльності. Аудит був тільки Тімошенко і її міністрам, а Гриценко - міністр презиента Ющенка. Богдан Данілішин, мінекономіки, наприклад, вимушений був втікти за кордон, а головний таможеник Макаренко був катований довгий час у буцегарні, але Юлю не обмовив, хоч це була умова його звільнення. Ну то було.
Тож корупція Гриценка тільки балачки. Але пан Анатолій і реформ в армії не робив. Як було пів тищі совкових генералів, так і досі сидять шкодять та крадуть. Буде пан Анатолій реформатором-президентом? Маю сумніви. Толя навіть Янека ніколи не критикував. Хоч критикувати свій демократичний табір Толя любить і робить це з задоволенням! Але всі три роки Януковіча просидів мовчки. І не дивно, бо Толя його противсіх і привів, фактично. А з Льовочкіним, Фірташом, Кучмою, Дімою Табачником Толя просто дружить. Вже не кажучи про Ющенка, який все зробив, щоб Януковіч став президентом.
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