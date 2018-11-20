 Гриценко подал в суд на БПП и нардепа Бригинца

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подал иск в Днепровский районный суд Киева к партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и народному депутату Александру Бригинцу (фракция БПП) за распространение информации о якобы причастности экс-министра обороны к хищениям в армии и подрыве ее обороноспособности. Об этом Гриценко сообщил на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"За распространение заведомо неправдивой информации через их ВСК они теперь будут отвечать в суде – и партия БПП, и ее лживые депутаты, персонально. Судебный иск составлен и в Днепровском районном суде города Киева сегодня уже зарегистрирован - готовьтесь!" – написал он политик.
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Сегодня состоялось очередное заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по проведению расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.
Комиссия заслушала информацию о состоянии проведения судебной экспертизы, подготовленной экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ).
Согласно информации КНИИСЭ, размещенной на сайте парламента, в бытность Гриценко министром обороны Украины (с февраля 2005 года по 18 декабря 2007 года) было продано 248 зенитно-ракетных комплексов, 198 танков, 192 боевых самолета, 152 БМП, 14 вертолетов и 6 ракетных комплексов; было выведено из состава ВСУ 248 ЗРК, 698 танков, 192 боевых самолета, 1322 БМП, 56 вертолетов и 18 ракетных комплексов.
Сам политик уже неоднократно отвергал данные обвинения, подчеркивая, что министр обороны не занимается продажей военной техники и имущества Вооруженных сил.
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28 сентября Гриценко опубликовал в Facebook ответ Генеральной прокуратуры Украины о том, что в отношении него нет никаких уголовных производств, в которых он имел бы статус подозреваемого или обвиняемого.
В прилагаемой к сообщению фотокопии содержится ответ начальника управления организационного обеспечения ЕРДР и информационно-аналитической работы Генпрокуратуры Украины Ирины Бакай на запрос адвоката Александра Качура от 14 сентября 2018 года.
"По результатам обработки массива данных ЕРДР уголовные производства, в которых содержатся сведения о привлечении Гриценко Анатолия Степановича к уголовной ответственности в качестве подозреваемого, обвиняемого, не установлены", – говорится в ответе Генпрокуратуры Украины.
Эх, лучше пойду фильмец гляну. Тошнит читать эту соевую муть.
а мы послушаем
Итог - пшик.
https://gordonua.com/publications/gricenko-bud-seychas-19-vek-ya-by-vyzval-matiosa-na-duel-i-pristrelil-134814.html
Нет дела. Как и в времена Яна.
А вот говна вплоть до выборов будет - как на данной ветке. Что особо противно, - оплаченного деньгами налогоплательщиков
бесполезно - это все равно что бисер метать перед свиньями.
бляде.Юлю картинки.
Собственными руками завел дело на самого себя любимого.
Теперь не плачь
Міністр Оборони і Прем'єр ставили тільки свої підписи на наказах про відчудження майна. Тобто їх ставили до відома. До ЮТ навіть Віть Свинохряк не додумався щоб виставити звинувачення у якихось махінаціях з армійським майном, бо прем'єр до цього не мав жодного стосунку.
Гриць на конику як вша вертиться.
В Гриця шапка до лиця, не люблю Гриця- подлеця!
Тож корупція Гриценка тільки балачки. Але пан Анатолій і реформ в армії не робив. Як було пів тищі совкових генералів, так і досі сидять шкодять та крадуть. Буде пан Анатолій реформатором-президентом? Маю сумніви. Толя навіть Янека ніколи не критикував. Хоч критикувати свій демократичний табір Толя любить і робить це з задоволенням! Але всі три роки Януковіча просидів мовчки. І не дивно, бо Толя його противсіх і привів, фактично. А з Льовочкіним, Фірташом, Кучмою, Дімою Табачником Толя просто дружить. Вже не кажучи про Ющенка, який все зробив, щоб Януковіч став президентом.