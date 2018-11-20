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 Группировка одесского криминального главаря Кисиля безнаказанно возит контрабанду из оккупированного Крыма, - Бутусов

Украинские правоохранители и контрразведка делают вид, что не замечают, как группировка одесского криминального главаря Александра Кисиля безнаказанно работает с российскими оккупантами.

"Эта история станет международным скандалом большого масштаба, и серьезно запятнает Украину фактом соучастия наших граждан и судов в организованной российскими спецслужбами системе контрабанды сигарет из Крыма в Европу. Восстановление доверия наших партнеров в ЕС требует немедленных системных действий", - пишет в своей статье главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Журналист сообщает, что из порта Херсон вышел буксирный катер "Параллель" с несамоходным лихтером UDP-DM-2309, принадлежащим ЧАО "Украинское Дунайское пароходство". Рано утром 19 ноября он попал в шторм у Тендровской косы на Херсонщине, получил течь, подал сигнал бедствия и отцепил лихтер. Экипаж катера спас проходивший поблизости танкер "Аркадия".

Вечером в тот же дня лихтер сел на мель возле поселка Таирово Овидиопольского района Одесской области. Пограничники при осмотре обнаружили контрабандный груз - 10 тысяч коробов (5 миллионов пачек) сигарет, произведенных в оккупированном Крыму.

Бутусов отмечает, что в июле 2018-го этот лихтер уже задерживался за контрабанду сигарет (тогда на него перегружали свыше 1 миллиона пачек сигарет в порту Николаева), но суд снял арест, а лихтер продолжил "работу".

"Экипаж буксирного катера "Параллель" прекрасно понимал, что везет контрабанду - "Параллель" и отключил транспондер, который позволяет определить местонахождение катера. Очевидно, что в море "Параллель" получила контрабандный груз. Но шторм прервал очередную операцию", - отмечает журналист.

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"Украина является транзитной страной для переброски в Европейский союз дорогостоящей контрабанды. В частности, сигарет. Российские спецслужбы уже многие годы выстраивают схему контроля табачного рынка. Украинский рынок россияне передали под контроль торгового дома "Мегаполис". А черная контрабанда российских сигарет в ЕС передана Кремлем в руки российской и подконтрольной Кремлю украинской мафии. Именно из-за борьбы на черном рынке сигарет был убит российскими "кураторами" в Крыму в 2015 году один из всемогущих главарей украинской мафии Михаил Ляшко - "Мишаня Косой", бизнес-партнер Рината Ахметова и совладелец кондитерской компании "Конти" вместе с Ахметовым, Иванющенко и Колесниковым", - пишет Бутусов.

По его информации, сейчас контрабанду с полуострова возят украинские суда: "Крым превращен Кремлем в территорию с особым статусом, где развивается криминальный бизнес. Но чтобы не привлекать внимания к нелегальным операциям, ФСБ РФ нужны именно украинские суда - чтобы не привлекать внимание к заходам в Крым, и чтобы можно было списать контрабанду на Украину".

По данным источников "Цензор.Нет", контрабандой руководит один из известных одесских бандитов "Кисель" - Александр Кисиль. Он использует в основном морской транспорт, нанимая, в частности, ЧАО "Украинское Дунайское пароходство". Иногда контрабанда перевозится по территории страны через через западную границу.

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"О деятельности Кисиля и банды украинские правоохранительные органы осведомлены. Однако хаос в правоохранительной системе достиг таких масштабов, что противостоять хорошо организованной российскими спецслужбами мафии, у которой есть большие финансы и которая вполне способна устранить того, кто в одиночку начнет с ней бороться, в государстве сейчас некому.

И теперь, после такой позорной огласки, Украина показывает, что не контролирует свои границы, что мафия и российские спецслужбы безнаказанно действуют под носом украинских спецслужб и правоохранительных органов. И разумеется, такое безразличие к этой преступной организации невозможно без соучастия наших правоохранителей и судов", - констатирует Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/n3097974
 
   
 Топ комментарии
 
Кисиль делится сладостями с Шоколадом, такой вот кулинарный симбиоз.
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Юра не смеши Украину.Банду вацмана шоколадного,уже ничем не запятнаешь.А на Украину он еще в то время положил,когда всем бандюкам гетманам верой и правдой служил и воровал с ними вместе.
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Упырь бахматюк "обул" Украину на 2 млрд. "зелени" только банкротством своей "Финансовой Инициативы". К тому же умудрился переложить на фонд гарантирования вкладов выплату зарплаты своим работникам за пол года наперед. А его здесь пиарят как какого-то героя.
И - что???
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Кисиль делится сладостями с Шоколадом, такой вот кулинарный симбиоз.
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Дунайське пароплавство це ж державна компанія, яка дає контрабандистам в оренду а скорше за все просто даром плавзасоби! Організатром цієї кримінальної схеми спільно з російською мафією може бути тільки Президент, або його найближче оточення! На меншому рівні організувати такі схеми неможливо!
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один из всемогущих главарей украинской мафии Михаил Ляшко - "Мишаня Косой"...

хм.. совпадение?? Не думаю...
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На xер иди со своими вбросами, ватный ушлепок.
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Юра не смеши Украину.Банду вацмана шоколадного,уже ничем не запятнаешь.А на Украину он еще в то время положил,когда всем бандюкам гетманам верой и правдой служил и воровал с ними вместе.
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Это попутчик революции и торговый партнер Кокоркина .
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поменялись только лица у корыта и лозунги а схемы остались прежние
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Упырь бахматюк "обул" Украину на 2 млрд. "зелени" только банкротством своей "Финансовой Инициативы". К тому же умудрился переложить на фонд гарантирования вкладов выплату зарплаты своим работникам за пол года наперед. А его здесь пиарят как какого-то героя.
И - что???
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Немає на цих цигаркових браконьєрів Єйського мирового суду.
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русня, бандюки, УДП, порты Николаев и Херсон, ахмет, рыги ,мусора... всего один случай, но как всплывает вся болотная гниль этой системы.
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Контрабанда благороднее чем распил бюджета.
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Так...Где дякулы с доказательствами того, что это схема Саакашвили?
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Все прогнило с верху до низу, когда уже у этой " большой вонючей рыбы с банковой", отделят голову!
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бутусов со своим "цензором" набросил, а зрадогниды подхватили "про злочинну владу" ))). Так весло за этим процессом наблюдать ))).
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А как же " наказание за незаконное пересечение границы"? Югик,сьешь свою треуголку! Бедный Саакашвили,ему надо "контрабас" было тащить через польский кордон. Тогда это был бы просто бизнес!
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А почему и не возить,ведь возят все кто при власти а бандюки чем хуже?
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Самое плохое о чем пишет Бутусов это ПАРАЛИЧ правоохранительной системы. В этом состоянии Украина существует со времен Кучми. Повторяется все как в калейдоскопе. Меняются президенты, премьеры а система остается прежняя. И нет никаких предпосылок, что она когда либо поменяется. Разве что украинцы станут похожими на немцев!!! Смешно.
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блин...по всей стране стрелять-неперестрелять...
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Украіна не в Європу іде а до краін третьего світу.... і дуже швидко.
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мафія при офшорному бандиті почуває себе краще ніж при зеку
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Семочко,що мовчиш?Скажи щось!
-А я не в курсе ребят! Группировка одесского криминального главаря Кисиля безнаказанно возит контрабанду из оккупированного Крыма, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5218
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"Восстановление доверия наших партнеров в ЕС требует немедленных системных действий"

Юра, какое доверие? К кому? На смотри.https://www.youtube.com/watch?v=D7xsQ286l5s
Все уже тупо ждут эти 4 месяца шоб оно свалило. На ...!
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Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook сообщил подробности относительно груза, который обнаружили на барже, и его владельцев.
По словам чиновника, в понедельник, 11 ноября, буксир "Параллель", под флагом Украины, потерпел крушение в водах Черного моря. Владельцем буксира является Елена Петракова. Танкер "Аркадия" спас шестерых членов экипажа буксира, которые были на его борту.
"Как было установлено позже, буксир тянул за собой лихтер UDP-DM-2309-УДП, владельцем которого является ЧАО "УДП", а фрахтователем с 18.06.2018 года ООО "Нота Шипинг" (Николаев).
Обезжирят всех участников, обилетят и отпустят дальше возить контрабас. Группировка одесского криминального главаря Кисиля безнаказанно возит контрабанду из оккупированного Крыма, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2401
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГруппировка одесского криминального главаря Кисиля безнаказанно возит контрабанду из оккупированного Крыма, - Бутусов
 
 
 
 
 
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