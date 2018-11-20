 Группировка одесского криминального главаря Кисиля безнаказанно возит контрабанду из оккупированного Крыма, - Бутусов

"Эта история станет международным скандалом большого масштаба, и серьезно запятнает Украину фактом соучастия наших граждан и судов в организованной российскими спецслужбами системе контрабанды сигарет из Крыма в Европу. Восстановление доверия наших партнеров в ЕС требует немедленных системных действий", - пишет в своей статье главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Журналист сообщает, что из порта Херсон вышел буксирный катер "Параллель" с несамоходным лихтером UDP-DM-2309, принадлежащим ЧАО "Украинское Дунайское пароходство". Рано утром 19 ноября он попал в шторм у Тендровской косы на Херсонщине, получил течь, подал сигнал бедствия и отцепил лихтер. Экипаж катера спас проходивший поблизости танкер "Аркадия".

Вечером в тот же дня лихтер сел на мель возле поселка Таирово Овидиопольского района Одесской области. Пограничники при осмотре обнаружили контрабандный груз - 10 тысяч коробов (5 миллионов пачек) сигарет, произведенных в оккупированном Крыму.

Бутусов отмечает, что в июле 2018-го этот лихтер уже задерживался за контрабанду сигарет (тогда на него перегружали свыше 1 миллиона пачек сигарет в порту Николаева), но суд снял арест, а лихтер продолжил "работу".

"Экипаж буксирного катера "Параллель" прекрасно понимал, что везет контрабанду - "Параллель" и отключил транспондер, который позволяет определить местонахождение катера. Очевидно, что в море "Параллель" получила контрабандный груз. Но шторм прервал очередную операцию", - отмечает журналист.

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"Украина является транзитной страной для переброски в Европейский союз дорогостоящей контрабанды. В частности, сигарет. Российские спецслужбы уже многие годы выстраивают схему контроля табачного рынка. Украинский рынок россияне передали под контроль торгового дома "Мегаполис". А черная контрабанда российских сигарет в ЕС передана Кремлем в руки российской и подконтрольной Кремлю украинской мафии. Именно из-за борьбы на черном рынке сигарет был убит российскими "кураторами" в Крыму в 2015 году один из всемогущих главарей украинской мафии Михаил Ляшко - "Мишаня Косой", бизнес-партнер Рината Ахметова и совладелец кондитерской компании "Конти" вместе с Ахметовым, Иванющенко и Колесниковым", - пишет Бутусов.

По его информации, сейчас контрабанду с полуострова возят украинские суда: "Крым превращен Кремлем в территорию с особым статусом, где развивается криминальный бизнес. Но чтобы не привлекать внимания к нелегальным операциям, ФСБ РФ нужны именно украинские суда - чтобы не привлекать внимание к заходам в Крым, и чтобы можно было списать контрабанду на Украину".

По данным источников "Цензор.Нет", контрабандой руководит один из известных одесских бандитов "Кисель" - Александр Кисиль. Он использует в основном морской транспорт, нанимая, в частности, ЧАО "Украинское Дунайское пароходство". Иногда контрабанда перевозится по территории страны через через западную границу.

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"О деятельности Кисиля и банды украинские правоохранительные органы осведомлены. Однако хаос в правоохранительной системе достиг таких масштабов, что противостоять хорошо организованной российскими спецслужбами мафии, у которой есть большие финансы и которая вполне способна устранить того, кто в одиночку начнет с ней бороться, в государстве сейчас некому.

И теперь, после такой позорной огласки, Украина показывает, что не контролирует свои границы, что мафия и российские спецслужбы безнаказанно действуют под носом украинских спецслужб и правоохранительных органов. И разумеется, такое безразличие к этой преступной организации невозможно без соучастия наших правоохранителей и судов", - констатирует Бутусов.