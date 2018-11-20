 США ввели санкции против России за поставки нефти из Ирана в Сирию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.
В санкционный спискок внесли три российские организации: "Мир бизнес банк", компании Global Vision Group и "Промсирьеимпорт".
Также санкции наложили на шестерых физических лиц, в том числе первого заместителя гендиректора "Промсирьеимпорта" Андрея Догаева.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская сторона планирует оказывать на Россию и Иран финансовое давление из-за действий этих стран, направленных на поддержку президента Сирии Башара Асада, передают РИА "Новости".
"Сегодня мы принимаем действия против сложной схемы Ирана и России, которая используется для укрепления режима Асада и создания средств для иранской злонамеренной деятельности. США намерены оказывать финансовое давление на Иран, Россию и других за их усилия по укреплению авторитарного правления Асада, а также намерены подрывать спонсирование иранским режимом террористических организаций", — сказал Мнучин.
А до 45 года просто срали за сараем....
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Мировые цены на нефть обвалились.
В ходе торгов во вторник, 20 ноября, цены опустились почти на пять процентов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
В ходе торгов январские фьючерсы на нефть марки Brent снижались на 4,7 процента, до 63,38 доллара за баррель. Нефть марки WTI в ходе торгов упала на 4,25 процента, или 2,43 доллара, и достигла отметки в 54,79 доллара за баррель.
Падение нефтяных котировок связано с резким ростом производства нефти в США, неопределенностью насчет планов ОПЕК по сокращению добычи, а также санкциями вокруг Ирана. Падение нефтяных котировок значительно отразилось и на курсе рубля.
К 19:00 по московскому времени курс доллара превысил отметку в 67 рублей, евро торгуется в районе 75,28 рубля за единицу европейской валюты.
а иногда кажется наоборот...там падает, а у нас...взлетает
но мне нравится другое
Ватник: Европа себя наказала.
В Европе все цены, если перевести в рубли
стали дороже втрое.
А это правда , что вы ФАШИСТЫ и окупируете чужие земли ,
ПОД МАРКОЙ ЗАЩИТЫ ЯЗЫКО0БИЖЭНЫХ ,НАРОДОВ и ТРУДЯЩИХСЯ и т д... ?
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Это как бы ГИТЛЕР с СУДЭТАМИ ,,,
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Ай да вы ИДИОТЫ !!!
КРОВАВЫЕ АФЕРЮГИ и ПОДЛЕЦЫ..
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.Если мягко--- ПРОСТИТУТКИ !
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Голова фракції Блок Петра Порошенка «Солідарність» (БПП) у Верховній Раді Артур Герасимов назвав патріотом українського дипломата Ігора Прокопчука...
https://www.youtube.com/watch?v=T_U7HxOzhWw
Вот что будет если нет...а..??
Дело в том, что 80% этой нефти на территории подконтрольной американцам. Соответсвенно режим асада к ней доступа не имеет
Когда цена нефти растет
цена на бензин растет
это естественно
когда цена нефти падает
цена на бензин должна падать
это не естественно