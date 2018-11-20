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 США ввели санкции против России за поставки нефти из Ирана в Сирию

США ввели санкции против России за содействие в поставках нефти из Ирана для правительства Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

В санкционный спискок внесли три российские организации: "Мир бизнес банк", компании Global Vision Group и "Промсирьеимпорт".

Также санкции наложили на шестерых физических лиц, в том числе первого заместителя гендиректора "Промсирьеимпорта" Андрея Догаева.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская сторона планирует оказывать на Россию и Иран финансовое давление из-за действий этих стран, направленных на поддержку президента Сирии Башара Асада, передают РИА "Новости".

"Сегодня мы принимаем действия против сложной схемы Ирана и России, которая используется для укрепления режима Асада и создания средств для иранской злонамеренной деятельности. США намерены оказывать финансовое давление на Иран, Россию и других за их усилия по укреплению авторитарного правления Асада, а также намерены подрывать спонсирование иранским режимом террористических организаций", — сказал Мнучин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия из-за санкций не выросла дополнительно на 6%, - Bloomberg

Источник: https://censor.net.ua/n3097972
 
   
 Топ комментарии
 
Единственно что они смогли повторить...это сортир с дыркой в земле....
А до 45 года просто срали за сараем....
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По всем показателям это падение цен на нефть превосходит падение 2014-15гг! Кацапы уже сейчас вышли в "0" (50$ /бар. цена продажи нефти равна цене + - 50$/бар. её добычи смотря от региона добычи)! Только у мокшей больше нет стабфонда... всё ушло на крымнаш, Сирию и Донбасс!

США ввели санкції проти Росії за поставки нафти з Ірану до Сирії - Цензор.НЕТ 4529
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Единственно что они смогли повторить...это сортир с дыркой в земле....
А до 45 года просто срали за сараем....
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Ага, повторяю :одно слово - фожызды, опять над сРашей издеваются!, за это что-ли дедытрали-вали?
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причем на КАЖДОГО ребенка (в т.ч. и временно проживающего на территории Германии) выдают 200 евро, а всем гражданам Германии гарантирована продуктовая корзина (т.е. доплачивают на продукты - если пенсия меньше) в размере 400+ евро (что позволяет очень пристойно питаться). ..350 тысяч пенсионеров получают бесплатную еду. Там же указано, что 522 тысячи человек получают доплату к пенсии, чтобы их доход соответствовал прожиточному минимуму.
...Так вот, какой бы ни была ваша арендная плата, сколько бы вы ни тратили на коммунальные платежи, на еду у вас будет 416 евро! А если не будет, вам доплатит государство!
подробнее https://varlamov.ru/2758953.html
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(с)Хватит ли этого для жизни? Тут всё очень индивидуально, но в среднем на продукты, напитки, средства гигиены в Германии уходит примерно 300 евро в месяц на двоих взрослых людей. Это если не отказывать себе ни в сладостях, ни в хамоне, ни в сыре, ни в вине.
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мой товарищ в Бремене тратит с женой на питание 200 эвро в месяц и не в чём себе не отказывает...
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У нас я тоже трачу около 200 евро на питание. Икру лососевую покупаем редко, но мы "мясные".
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Ложечка за бабушку, ложечка за дедушку...
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///
Мировые цены на нефть обвалились.
В ходе торгов во вторник, 20 ноября, цены опустились почти на пять процентов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
В ходе торгов январские фьючерсы на нефть марки Brent снижались на 4,7 процента, до 63,38 доллара за баррель. Нефть марки WTI в ходе торгов упала на 4,25 процента, или 2,43 доллара, и достигла отметки в 54,79 доллара за баррель.
Падение нефтяных котировок связано с резким ростом производства нефти в США, неопределенностью насчет планов ОПЕК по сокращению добычи, а также санкциями вокруг Ирана. Падение нефтяных котировок значительно отразилось и на курсе рубля.
К 19:00 по московскому времени курс доллара превысил отметку в 67 рублей, евро торгуется в районе 75,28 рубля за единицу европейской валюты.
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Сколько читаю Цензор, нефть всегда только падает. По логике за неё уже давно должны доплачивать. Но посещение АЗС быстро вправляет мозги...
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просто у нас...цены на АЗС и мировые цены на нефть...не то что не связаны...
а иногда кажется наоборот...там падает, а у нас...взлетает
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А чего радоваться? Или ты на АЗС работаешь?
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ты там за своими ценами в своей паРаше следи кацап...!
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И нефть сразу стала по 62...а рупель по 66...
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хорошее выражение
но мне нравится другое

Ватник: Европа себя наказала.
В Европе все цены, если перевести в рубли
стали дороже втрое.
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А в Украине с 1ноября подняли цены на газ и сказали что будут поднимать еще Тоже можем если и не хочем. США вели санкции против России за поставки нефти из Ирана в Сирию - Цензор.НЕТ 2788
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КАСАПЫ !,,

А это правда , что вы ФАШИСТЫ и окупируете чужие земли ,
ПОД МАРКОЙ ЗАЩИТЫ ЯЗЫКО0БИЖЭНЫХ ,НАРОДОВ и ТРУДЯЩИХСЯ и т д... ?
.
Это как бы ГИТЛЕР с СУДЭТАМИ ,,,
,
Ай да вы ИДИОТЫ !!!
КРОВАВЫЕ АФЕРЮГИ и ПОДЛЕЦЫ..
.

.Если мягко--- ПРОСТИТУТКИ !
.
https://uploads.disquscdn.com/images/0735619a75789b5daa0fa7bfa65a252d45c49043f9b43a8d7160fa170d64c3cb.jpg

.
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Син українського дипломата Прокопчука постить у соцмережах фото з Путіним. Хоча в українському МЗС запевнили: Ігор Прокопчук - патріот України і має діаметрально-протилежні погляди з рідним братом Олександром, росіянином, який претендує на пост очільника Інтерполу.

Голова фракції Блок Петра Порошенка «Солідарність» (БПП) у Верховній Раді Артур Герасимов назвав патріотом українського дипломата Ігора Прокопчука...
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И в этого порошеновского прихвостня кацапы в родственниках, я даже не удивлен.
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Син українського дипломата Ігоря Прокопчука постить у соціальних мережах фото з президентом РФ Володимиром Путіним. А в розпал війни на Донбасі він ще й вчився в школі при посольстві Російської Федерації. Відповідні фото син Прокопчука опублікував в Instagram.
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Лучшие санкции, это скинутся суммарно денежкой и построить вокруг русни стену с автономными гаубицами на башнях, и в придачу отключить от SWIFTа, вот это я понимаю сплочение и борьба против угрозы национальной безопасности. А если не так, то пусть нам в уши не ссцут.
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Все конечно хорошо , но гаубицы на стенах это не то пальто , артиллерия должна быть мобильной , а стационарные точки уничтожаются на раз два .Тем более при современных средствах поражения , вот оснастить пулеметными точками с калибром 12,7 это да , будет зер гуд.
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"Промсирьеимпорт" - действительно так называется, или это машинный перевод с северо-американского?
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По всем показателям это падение цен на нефть превосходит падение 2014-15гг! Кацапы уже сейчас вышли в "0" (50$ /бар. цена продажи нефти равна цене + - 50$/бар. её добычи смотря от региона добычи)! Только у мокшей больше нет стабфонда... всё ушло на крымнаш, Сирию и Донбасс!

США ввели санкції проти Росії за поставки нафти з Ірану до Сирії - Цензор.НЕТ 4529
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Ні. Бюджет кацапії пораховано під ціну $40 за барило. Тобто: ще мають запас, а якщо врахувати профіцит від ціни $80 за барило, то хвилюватися нема чого. Об'єктивно.
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Теперь ночь не буду спать. Малая хоть испытала шок чи оргазм ?)
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На бабушек Путин сам санкции ввёл! А тут все хорошо! То за то, то за другое.. Введут путьке! Лишь бы процесс не прекращался.
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Песец... Санкции... Против Промсировинаімпорта. Они б еще против бабок с семечками санкции ввели. Дружок Путина делает вид, что накладыает какие-то санкции.
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Семён Слепаков: Песня про нефть - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=T_U7HxOzhWw

Вот что будет если нет...а..?? США ввели санкції проти Росії за поставки нафти з Ірану до Сирії - Цензор.НЕТ 8496
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США одновременно вводят санкции и обваливают нефть. Отлично!
США ввели санкції проти Росії за поставки нафти з Ірану до Сирії - Цензор.НЕТ 1663
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и шо с того для нас？ завтра бензин по 15？
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ребята это попахивает развалом совка, все повторяется, в этот раз загнали по самые помидорки.
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В Сирии своей нефти обкачайся. Бредятина.
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Нефти там мало осталось. Примерно для покрытия потребностей самой Сирии.
Дело в том, что 80% этой нефти на территории подконтрольной американцам. Соответсвенно режим асада к ней доступа не имеет
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...Россия сделала вид что расстроена, и продолжила заниматься тем же...
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В моем понимании Росия это зима.. Холод. Нищета. Грязь. Пьянство. Воровство. Брехня . Агрессивность . Зависть. Неадекватность.
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зачем же вы тогда купили Ладу в 2014 году?
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Вероятно, чтобы уехать оттуда.
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а ще рашка це збіговисько різних народів зовсім не сумістних, 1/3 мусульман, гастарбайтери та китайська Сибір.
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Якщо нафта буде десь 35 $ барель то на рашке буде другий дефолт,перший дефолт був в 1998 році. Стабфонду вже там нема.) низьки ціни на нафту та війна в Афгані розвалили совок.
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Проблема в том , что по 35 нефть не будет , штатовским сланцевым нефтяникам минимальная цена нужна 50 баксов , вот в районе этой цифры и будет цена . Тут если бы арабский принц одной нефтяной страны журналюгу не грохнул , то цена на нефть еще не скоро бы пошла в низ , а так что бы санкции не схлопотать они будут делать все , что надо Дяде Сему.
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Если нефть будет стоить 35 баксов то в Украине литр соляры будет соить ровно столько сколько кацапия потеряет.Позавчера у нас на заправке дизтопливо оказалось дороже чем 95-й Евро а это нонсенс. и обдираловка.
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мне нравится логика

Когда цена нефти растет
цена на бензин растет
это естественно

когда цена нефти падает
цена на бензин должна падать
это не естественно
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Где санкции из ада которые в конце ноября обещали ? Главное что бы их не уменьшили , а ввели все как требует закон о борьбе с хим оружием , который еще в 94 году принимали.
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давить изгойку срасею.до полного развала
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4 года санкций., по моему это хрень а не санкции.Какое количество санкций нужно чтобы удавить монстра? Кто знает?
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На данный момент Американские фирмы "МОНСТРЫ" в московии процветают так же как и Канадские.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША ввели санкции против России за поставки нефти из Ирана в Сирию
 
 
 
 
 
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