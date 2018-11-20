 Украинцы лучше всего относятся к таким историческим фигурам, как Хмельницкий и Грушевский, - группа "Рейтинг"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте социологической группы "Рейтинг".
В сообщении отмечается: "Среди исторических фигур лучше всего опрошенные относятся к Богдану Хмельницкому (73%) и к Михаилу Грушевскому (68%). Также 53% положительно относятся к Ивану Мазепе.
47% и 43% имеют положительное отношение к Леониду Брежневу и Петру I (отрицательное 39% и 26% соответственно). К Степану Бандере положительно относятся 36% (отрицательно - 34%), к Симону Петлюре как положительно, так и отрицательно относятся по 30% респондентов.
Скорее отрицательно, чем положительно опрошенные относятся к Владимиру Ленину и МихаилуГорбачеву (четверть положительно, а 51-52% отрицательно). Хуже отношение к Иосифу Сталину - 21% положительно, 58% отрицательно.
За последние 6 лет отношение к украинским историческим фигурам в основном улучшилось. Отношение к Сталину и Ленину практически не изменилось, а к Петру I - ухудшилось.
Существенные различия в восприятии в макрорегиональном разрезе наблюдаются в отношении российских и советских исторических фигур, которых значительно лучше воспринимают в юго-восточных регионах. За исключением Горбачева, к которому лучше относятся на Западе. С другой стороны, такие фигуры как Петлюра и Бандера лучше воспринимаются на Западе. Зато Хмельницкий и Грушевский одинаково хорошо оцениваются жителями всех частей Украины.
Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная".
Люди одинаково ненавидят что порошенка, что майдаунов которые его наскакали! Этих придурков свои же и "мочили" для расшатывания ситуации. А они это проглотили и продолжают делать вид, что все нормально.
У спам!
В Украине за Порошенка в 2014 проголосовало 54% украинцев.
А откуда, украинцьі могут судить о людях живших сотни лет назад?
Правильно. Лживьіе сказки мошанских «историков» которьіми засирали мозги поколениям украинцев. Что при царе, что при коммунистах. Советские пропагандоньі хорошо поработали. Ни в одной стране мира, не бьіло организации ГОСУДАРСТВЕННЬІ ПЛАТНЬІХ ПИСАТЕЛЕЙ / ИСТОРИКОВ.
В ссср такая организация бьіла-ссп.
Правда, Сталин просто приказал этого поца заразить синегнойной палочкой. И Грушу задавили чиряки.
Сирко, Мазепа, Сагайдачный!!!
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась,
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала… Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.
А взагалі крім «лєніна сраліна» чи знає українский народ на 30-ті роки свої незалежност, про Махна, Скоропадського, Болбочана...про тисячі схованих свиноруськими спєц істориками українських політичних і військових дячів і? Може провести таке опитування?