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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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Все про:история (1550) опрос (1597) социология (371) Хмельницкий (301) Грушевский (14)

 Украинцы лучше всего относятся к таким историческим фигурам, как Хмельницкий и Грушевский, - группа "Рейтинг"

Социологи провели опрос украинцев по их отношению к оценке исторических деятелей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте социологической группы "Рейтинг".

В сообщении отмечается: "Среди исторических фигур лучше всего опрошенные относятся к Богдану Хмельницкому (73%) и к Михаилу Грушевскому (68%). Также 53% положительно относятся к Ивану Мазепе.

47% и 43% имеют положительное отношение к Леониду Брежневу и Петру I (отрицательное 39% и 26% соответственно). К Степану Бандере положительно относятся 36% (отрицательно - 34%), к Симону Петлюре как положительно, так и отрицательно относятся по 30% респондентов.

Скорее отрицательно, чем положительно опрошенные относятся к Владимиру Ленину и МихаилуГорбачеву (четверть положительно, а 51-52% отрицательно). Хуже отношение к Иосифу Сталину - 21% положительно, 58% отрицательно.

 За последние 6 лет отношение к украинским историческим фигурам в основном улучшилось. Отношение к Сталину и Ленину практически не изменилось, а к Петру I - ухудшилось. 

Существенные различия в восприятии в макрорегиональном разрезе наблюдаются в отношении российских и советских исторических фигур, которых значительно лучше воспринимают в юго-восточных регионах. За исключением Горбачева, к которому лучше относятся на Западе. С другой стороны, такие фигуры как Петлюра и Бандера лучше воспринимаются на Западе. Зато Хмельницкий и Грушевский одинаково хорошо оцениваются жителями всех частей Украины.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная".

Также читайте: 79% граждан Украины считают Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа, - группа "Рейтинг"

Источник: https://censor.net.ua/n3097967
 
 
 Топ комментарии
 
бо вони їх більше всього бачать на грошах ?
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Это хрестоматийный пример облагораживания людей, чьими современниками мы не являлись. Наверняка те, кто жили во время Грушевского и Хмельницкого, тоже нашли бы немало объективных слов для инвектив в их адрес )) Вплоть до зрады
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бо вони їх більше всього бачать на грошах ?
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Это хрестоматийный пример облагораживания людей, чьими современниками мы не являлись. Наверняка те, кто жили во время Грушевского и Хмельницкого, тоже нашли бы немало объективных слов для инвектив в их адрес )) Вплоть до зрады
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Згодны! За "инвектив " - отдельный лайк! )))))))))))))))))))))
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За Хмельницького не знаю, а от Грушевському було за що кричати "зрада!!" Хоча б за нестворену армію...
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Армію розвалили тоді українські соціалісти...«гниди московських вошей»...
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перший ще норм,но другий-покидьок і зрадник,тільки склоки робив і так УНР здулась,типу сьогоднішнього соєвого мируна а потім Гр.емігрував (втік) коли почало підгорати.
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більше того - Грушевський покаявся , визнав совєтську владу і спокійно доживав свого віку у УССР ...
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ну, не знаю. Мазепа, Петлюра, Бандера - да, и Махно бы добавил. остальные - нет.
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Оба негодяи. Украину кацапам продавали что один, что другой. Конашевич с Мазепой не в пример достойней.
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А звідка така к-ть любителів Петьки-І го ???? 43 % Українці найкраще ставляться до таких історичних постатей як Хмельницький і Грушевський, - група "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 6579 Може і нинішнього Хана Мордору 43 % люблять ?
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Лучше спросите как относятся к порошенку и тем кто его "наскакал".
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наскакал може тільки москаль сказати... я теж проти Пороха, але за наскакал - у спам!
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Можно подумать, что не благодаря "майдану" он пришел к власти.
Люди одинаково ненавидят что порошенка, что майдаунов которые его наскакали! Этих придурков свои же и "мочили" для расшатывания ситуации. А они это проглотили и продолжают делать вид, что все нормально. Українці найкраще ставляться до таких історичних постатей як Хмельницький і Грушевський, - група "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 8683
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На Майдані стояла інтелектуальна еліта нації - письменники, художники, програмісти, музиканти, студенти кращих вузів столиці. Ненавидіти їх може тільки бидло-гопота, яка за днр...
У спам!
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На рашке Поршенка ненавидят 86% мокшан + Хуйло.
В Украине за Порошенка в 2014 проголосовало 54% украинцев.
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«47% и 43% имеют положительное отношение к Леониду Брежневу и Петру I (отрицательное 39% и 26% соответственно). К Степану Бандере положительно относятся 36% (отрицательно - 34%), к Симону Петлюре как положительно, так и отрицательно относятся по 30% респондентов. Источник: https://censor.net.ua/n3097967»


А откуда, украинцьі могут судить о людях живших сотни лет назад?
Правильно. Лживьіе сказки мошанских «историков» которьіми засирали мозги поколениям украинцев. Что при царе, что при коммунистах. Советские пропагандоньі хорошо поработали. Ни в одной стране мира, не бьіло организации ГОСУДАРСТВЕННЬІ ПЛАТНЬІХ ПИСАТЕЛЕЙ / ИСТОРИКОВ.
В ссср такая организация бьіла-ссп.
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Микола Голопупенко більше зробив для України - тримав свиней, сапав бульбу, нікому жити не заважав, країну москалям не здавав.
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Просто не хохол, а золото для москалів...
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Что страшнее для Украины - Московская православная церковь или Неприкосновенность депутатов? Думаю что и одно и другое, стоит на одной чаше весов.
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Украинцы лучше всего относятся к таким историческим фигурам, как, ))))) :Українці найкраще ставляться до таких історичних постатей як Хмельницький і Грушевський, - група "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 9084
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К Грушевскому очень отрицательно отношусь. Социк, который слил украинскую армию. Распустил. То есть - оставил новорожденное государство без защиты. За это надо гильйотинировать.
Правда, Сталин просто приказал этого поца заразить синегнойной палочкой. И Грушу задавили чиряки.
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Сірко - теж неоднозначна фігура. Після перемоги у Конотопській битві и Виговського був відкритий шлях на Москву, яку нікому було обороняти. І тут Сірко вирішив вдарити по Криму, а татари складали половину армії Виговського...Татари на той час були союзниками і в рабство їм вистачало москалів полонених...
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Богдан согласен. А вот Грушевский то таке. То ха автономию. то с извинениями перед большевиками. По мне так Махно, Петлюра, Бандера более достойные люди
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Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась,
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала… Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.
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Хмельницкий втянул нас в москальскую каболу из которой мы до сих пор не можем выбраться.
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«За последние 6 лет отношение к украинским историческим фигурам в основном улучшилось. Отношение к Сталину и Ленину практически не изменилось, а к Петру I - ухудшилось. Источник: https://censor.net.ua/n3097967»

А взагалі крім «лєніна сраліна» чи знає українский народ на 30-ті роки свої незалежност, про Махна, Скоропадського, Болбочана...про тисячі схованих свиноруськими спєц істориками українських політичних і військових дячів і? Може провести таке опитування?
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Не так воно сталося, як гадалося. Мир душі твоїй, Богдане!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинцы лучше всего относятся к таким историческим фигурам, как Хмельницкий и Грушевский, - группа "Рейтинг"
 
 
 
 
 
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